एमजी मैजेस्टर फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलेगा

प्रकाशित: फरवरी 12, 2026 06:10 pm । सोनू

एमजी मोटर इंडिया ने मैजेस्टर एसयूवी कार से पर्दा उठाया है, इसे कंपनी की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार के तौर पर पेश किया गया है जिसे ग्लोस्टर के ऊपर पोजिशन किया जाएगा। एमजी मैजेस्टर को पहली बार जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस किया गया था। यह आने वाले महीनों में कुछ शहरों के चुनिंदा शोरूम पर दिखेगी। अगर आप इसे वर्चुअली करीब से देखना चाहते हैं तो यहां इसके एक्सटीरियर और केबिन की 13 फोटो में इसका लुक देखिए:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

एमजी मैजेस्टर एसयूवी कार में आगे बड़ी रेक्टांगुलर ग्रिल दी गई है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। इसके दोनों तरफ वर्टिकल स्टेक्ड 3-पोड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें और बोनट के नीचे पतली एलईडी डीआरएल दी गई है। ग्रिल में आपको बड़ा ‘एमजी’ लोगो भी दिखेगा, उसके नीचे फ्रंट पार्किंग सेंसर और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए रडार है। बंपर पर एक रग्ड सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट देखी जा सकती है जो एसयूवी कार को और मजबूत लुक देती है।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर आपको इसमें ग्लोस्टर वाली काफी समानताएं नजर आएंगी, जिस पर मैजेस्टर को तैयार किया गया है। इसमें ब्लैक बी और सी पिलर के साथ-साथ आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम) भी है। इसमें एसयूवी के चारों ओर मोटी ब्लैक क्लेडिंग दी गई है जो इसे रफ-टफ लुक देती है।

व्हील

एमजी ने मैजेस्टर में 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए हैं, हालांकि एसयूवी कार के बड़े साइज को देखते हुए यह आकार छोटा लगता है।

पीछे का डिजाइन

मैजेस्टर में एक बड़ी विंडशिल्ड और एक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप है जो पीछे पूरी चौडाई तक फैला है। टेलगेट पर कुछ बैजिंग दी गई है जिनमें ‘मॉरिस गैरेज’, बोल्ड ‘मैजेस्टर’ ब्रांडिंग और छोटी ‘4व्हील ड्राइव’ बैजिंग भी है। नीचे की तरफ आपको एक बड़ा बंपर और रग्ड सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट है, जिसमें ड्यूल एग्जॉस्ट टिप है।

केबिन

एमजी ने मैजेस्टर के केबिन को ग्लोस्टर से अलग लुक और फील दिया है और यह चीज तुरंत पता चलती है। हालांकि इसमें ग्लोस्टर वाला ही 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेकिन मैजेस्टर का केबिन ब्लैक और ग्रे थीम और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री के साथ अलग दिखता है। डैशबोर्ड भी नया है, और इसमें दो बड़े सेंट्रल एसी वेंट्स, एक फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और को-ड्राइवर साइड पर एक ग्रैब हैंडल भी है।

सेंटर कंसोल लगभग ग्लोस्टर जैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा अलग है, गियर शिफ्टर को स्टीयरिंग कॉमल में एक स्टिक के रूप में शिफ्ट किया गया है जिससे सेंटर कंसोल साफ दिखता है। अच्छी बात ये है कि एमजी ने मैजेस्टर में क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन दिए हैं।

एमजी मैजेस्टर को 6 और 7 सीटर लेआउट में पेश किया जाएगा। 6 सीटर वर्जन में दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें मिलेगी, जबकि 7 सीटर वर्जन में ज्यादा पारंपरिक लेआउट वाली सीटें होंगी।

टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर

मैजेस्टर में फीचर की कोई कमी नहीं है। इसमें एक 12.3-इंच फ्री-फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक ट्रिपल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली पैसेंजर सीट के साथ मसाज और वेंटिलेशन फंक्शन जैसे फीचर दिए गए हैं। 6 सीटर वर्जन में अतिरिक्त कंफर्ट के लिए दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड सीट भी दी गई है।

एमजी ने मैजेस्टर में दो वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, एक पावर टेलगेट, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और एक एयर प्यूरीफायर भी दिया है। एसयूवी कार के सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और एडीएएस शामिल है।

इंजन और गियरबॉक्स

इसके इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइव कॉम्बिनेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन पावर 215 पीएस टॉर्क 478 एनएम गियरबॉक्स* 8-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

जहां ग्लोस्टर में दो डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, वहीं एमजी मैजेस्टर में एक 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। इसमें 10 ऑफ-रोड मोड के साथ 4-व्हील ड्राइव सेटअप, 810 मिलीमीटर पानी में चलने की क्षमता और तीन डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग कार बनाते हैं।

एमजी मैजेस्टर संभावित लॉन्च और प्राइस

एमजी मैजेस्टर की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसे इस साल अप्रैल में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी डिलीवरी मई में मिलना शुरू होगी। अगर आपकी मैजेस्टर में दिलचस्पी है, तो यहां इसकी बुकिंग डिटेल्स और टाइमलाइन की जानकारी देखें।

नई एमजी एसयूवी कार का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन, और आगामी फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा।