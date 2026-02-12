सभी
नई
पुरानी कार
    एमजी मैजेस्टर फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलेगा

    एमजी मैजेस्टर एसयूवी कार को ग्लोस्टर पर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें अंदर और बाहर कई बदलाव किए गए हैं!

    प्रकाशित: फरवरी 12, 2026 06:10 pm । सोनू

    MG Majestor

    एमजी मोटर इंडिया ने मैजेस्टर एसयूवी कार से पर्दा उठाया है, इसे कंपनी की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार के तौर पर पेश किया गया है जिसे ग्लोस्टर के ऊपर पोजिशन किया जाएगा। एमजी मैजेस्टर को पहली बार जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस किया गया था। यह आने वाले महीनों में कुछ शहरों के चुनिंदा शोरूम पर दिखेगी। अगर आप इसे वर्चुअली करीब से देखना चाहते हैं तो यहां इसके एक्सटीरियर और केबिन की 13 फोटो में इसका लुक देखिए:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    एमजी मैजेस्टर एसयूवी कार में आगे बड़ी रेक्टांगुलर ग्रिल दी गई है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। इसके दोनों तरफ वर्टिकल स्टेक्ड 3-पोड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें और बोनट के नीचे पतली एलईडी डीआरएल दी गई है। ग्रिल में आपको बड़ा ‘एमजी’ लोगो भी दिखेगा, उसके नीचे फ्रंट पार्किंग सेंसर और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए रडार है। बंपर पर एक रग्ड सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट देखी जा सकती है जो एसयूवी कार को और मजबूत लुक देती है।

    MG Majestor

    साइड प्रोफाइल

    साइड से देखने पर आपको इसमें ग्लोस्टर वाली काफी समानताएं नजर आएंगी, जिस पर मैजेस्टर को तैयार किया गया है। इसमें ब्लैक बी और सी पिलर के साथ-साथ आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम) भी है। इसमें एसयूवी के चारों ओर मोटी ब्लैक क्लेडिंग दी गई है जो इसे रफ-टफ लुक देती है।

    MG Majestor

    व्हील

    एमजी ने मैजेस्टर में 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए हैं, हालांकि एसयूवी कार के बड़े साइज को देखते हुए यह आकार छोटा लगता है।

    MG Majestor

    पीछे का डिजाइन

    मैजेस्टर में एक बड़ी विंडशिल्ड और एक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप है जो पीछे पूरी चौडाई तक फैला है। टेलगेट पर कुछ बैजिंग दी गई है जिनमें ‘मॉरिस गैरेज’, बोल्ड ‘मैजेस्टर’ ब्रांडिंग और छोटी ‘4व्हील ड्राइव’ बैजिंग भी है। नीचे की तरफ आपको एक बड़ा बंपर और रग्ड सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट है, जिसमें ड्यूल एग्जॉस्ट टिप है।

    MG Majestor

    केबिन

    एमजी ने मैजेस्टर के केबिन को ग्लोस्टर से अलग लुक और फील दिया है और यह चीज तुरंत पता चलती है। हालांकि इसमें ग्लोस्टर वाला ही 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेकिन मैजेस्टर का केबिन ब्लैक और ग्रे थीम और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री के साथ अलग दिखता है। डैशबोर्ड भी नया है, और इसमें दो बड़े सेंट्रल एसी वेंट्स, एक फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और को-ड्राइवर साइड पर एक ग्रैब हैंडल भी है।

    MG Majestor

    सेंटर कंसोल लगभग ग्लोस्टर जैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा अलग है, गियर शिफ्टर को स्टीयरिंग कॉमल में एक स्टिक के रूप में शिफ्ट किया गया है जिससे सेंटर कंसोल साफ दिखता है। अच्छी बात ये है कि एमजी ने मैजेस्टर में क्लाइमेट कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन दिए हैं।

    MG Majestor

    एमजी मैजेस्टर को 6 और 7 सीटर लेआउट में पेश किया जाएगा। 6 सीटर वर्जन में दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें मिलेगी, जबकि 7 सीटर वर्जन में ज्यादा पारंपरिक लेआउट वाली सीटें होंगी।

    MG Majestor

    टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर

    मैजेस्टर में फीचर की कोई कमी नहीं है। इसमें एक 12.3-इंच फ्री-फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक ट्रिपल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली पैसेंजर सीट के साथ मसाज और वेंटिलेशन फंक्शन जैसे फीचर दिए गए हैं। 6 सीटर वर्जन में अतिरिक्त कंफर्ट के लिए दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड सीट भी दी गई है।

    MG Majestor

    एमजी ने मैजेस्टर में दो वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, एक पावर टेलगेट, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और एक एयर प्यूरीफायर भी दिया है। एसयूवी कार के सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और एडीएएस शामिल है।

    MG Majestor

    इंजन और गियरबॉक्स

    इसके इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइव कॉम्बिनेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन

    पावर

    215 पीएस

    टॉर्क

    478 एनएम

    गियरबॉक्स*

    8-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

    MG Majestor

    जहां ग्लोस्टर में दो डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, वहीं एमजी मैजेस्टर में एक 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। इसमें 10 ऑफ-रोड मोड के साथ 4-व्हील ड्राइव सेटअप, 810 मिलीमीटर पानी में चलने की क्षमता और तीन डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग कार बनाते हैं।

    MG Majestor

    एमजी मैजेस्टर संभावित लॉन्च और प्राइस

    एमजी मैजेस्टर की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। इसे इस साल अप्रैल में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी डिलीवरी मई में मिलना शुरू होगी। अगर आपकी मैजेस्टर में दिलचस्पी है, तो यहां इसकी बुकिंग डिटेल्स और टाइमलाइन की जानकारी देखें

    MG Majestor

    नई एमजी एसयूवी कार का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन, और आगामी फॉक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा।

    एमजी मैजेस्टर फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलेगा
