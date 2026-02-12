एमजी मैजेस्टर की बुकिंग शुरू: नई एसयूवी कार को बुक कैसे करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: फरवरी 12, 2026 03:20 pm । भानु

एमजी मोटर इंडिया ने आखिरकार भारत में लॉन्च होने वाली मैजेस्टर को अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी के रूप में पेश कर दिया है। इसे खरीदने के इच्छुक ग्राहक एमजी की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी डीलरशिप पर बुकिंग करा सकते हैं। इसकी डिलीवरी मई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। मैजेस्टर अब ब्रांड की फ्लैगशिप एसयूवी है, जिसने ग्लोस्टर की जगह ली है, और मुकाबले में मौजूद टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों को देखते हुए ग्राहकों के बीच इसकी काफी डिमांड होने की उम्मीद है।

अगर आप मैजेस्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां आपको बुकिंग प्रोसेस, डिलीवरी डीटेल्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सारी जानकारी मिलेगी।

कैसे बुक कराएं एमजी मैजेस्टर

आप एमजी मैजेस्टर को एमजी मोटर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी एमजी डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं।

ऑनलाइन बुकिंग करने पर आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया अपनानी होगी जो इस प्रकार है:

मॉडल चुनें

अपनी पसंद का इंजन विकल्प चुनें

अपनी पसंद का वेरिएंट चुनें

आगे बढ़ने के लिए, आपको लॉग इन करने और रिजर्वेशन प्रोसेस जारी रखने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। हालांकि, डीलरशिप पर जाना अधिक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। आप वेरिएंट की उपलब्धता के बारे में पता कर सकते हैं, डिलीवरी की टाइमलाइन पर चर्चा कर सकते हैं और यदि आप जल्दी डिलीवरी चाहते हैं तो स्टॉक की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नजदीकी डीलरशिप खोजने के लिए आप यहां एमजी डीलरशिप देख सकते हैं।

एमजी मैजेस्टर की प्री-बुकिंग राशि 41,000 रुपये निर्धारित की गई है और इसकी कीमतें अप्रैल 2026 में घोषित की जाएंगी। गौरतलब है कि जो ग्राहक कार की प्री-बुकिंग करेंगे, उनके लिए एमजी मार्च से देशभर के डीलरों में विशेष प्रीव्यू आयोजित करेगी।

डिलीवरी की टाइमलाइन

एमजी मैजेस्टर की डिलीवरी मई 2026 से शुरू होने वाली है। देरी से बचने और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हम आपको तुरंत बुकिंग करने की सलाह देते हैं। हालांकि, हम यह भी सुझाव देते हैं कि आप अपने अधिकृत शोरूम से उपलब्ध स्टॉक और पसंदीदा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करें, जिससे आपको जल्दी डिलीवरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बुकिंग को अंतिम रूप देने से पहले अपने अधिकृत एमजी शोरूम से सटीक टाइमलाइन की पुष्टि करना उचित होगा।

एमजी मैजेस्टर: ओवरव्यू

मैजेस्टर, ग्लोस्टर की फाउंडेशन पर बेस्ड है और फुल-साइज़ एसयूवी सेगमेंट में ज्यादा मजबूत और दमदार डिज़ाइन पेश करती है। इसका चौकोर फ्रंट, बड़ी ग्रिल और स्लिम एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स इसकी रोड प्रजेंस को दमदार बनाते हैं। ऊंचा बोनट और मजबूत बंपर डिज़ाइन इसके बोल्ड लुक को और भी निखारते हैं।

यह अपने बॉक्सी सिल्हूट और उभरे हुए व्हील आर्क के साथ एक पक्के लैडर-फ्रेम एसयूवी लुक को बरकरार रखती है। पीछे की तरफ, कनेक्टेड एलईडी टेललैंप और एक मजबूत बंपर इसके दमदार और प्रभावशाली लुक को पूरा करते हैं।

मैजेस्टर में डुअल-टोन इंटीरियर थीम और साफ-सुथरा, हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है। इसका डिज़ाइन मॉर्डन होने के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी है, जिसमें बॉक्सी एलिमेंट्स इसके एक्सटीरियर को और भी निखारते हैं। एमजी ने स्पेस और कंफर्ट पर विशेष ध्यान दिया है, और मैजेस्टर 3-रो, 7-सीट लेआउट में उपलब्ध है।

फीचर्स की बात करें तो, एमजी मैजेस्टर में इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। अन्य फीचर्स में 12 तरह से एडजस्ट होने वाली पावर, वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, 12 स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, 64 कलर वाली एंबिएंट लाइटिंग, पावर टेलगेट, वेंटिलेटेड रियर सीटें और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं।

सेफ्टी के लिहाज से, मैजेस्टर में 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) और लेवल-2 एडीएएस दिए गए हैं।

मैजेस्टर में ग्लोस्टर की तरह ही 2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन दिया गया है। यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसमें ऑप्शनल फोर-व्हील ड्राइव सेटअप भी उपलब्ध है। स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर ट्विन टर्बा डीजल पावर 215 पीएस टॉर्क घोषणा होनी बाकी गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

एमजी मैजेस्टर एसयूवी कार की कीमत 50 लाख रुपये से शुरू हो सकती है। एमजी मैजेस्टर का मुकाबला स्कोडा कोडिएक, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जीप मेरिडियन और अपकमिंग फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा।