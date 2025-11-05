मारुति सुजुकी ने 3 करोड़ कार बेचने का रिकॉर्ड बनाया: मारुति ऑल्टो, मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट का अहम योगदान रहा

प्रकाशित: नवंबर 05, 2025 05:29 pm । सोनू

मारुति को पहली एक करोड़ बिक्री हासिल करने में 28 वर्ष से ज्यादा लगे, वहीं आखिरी एक करोड़ यूनिट सिर्फ 6 साल में बिकी

मारुति सुजुकी ने भारत में 3 करोड़ (30 मिलियन) यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान मारुति ऑल्टो का है, इसके बाद नंबर वैगन आर और स्विफ्ट हैचबैक का आता है।

मारुति ने अपनी पहली कार मारुति 800 को 14 दिसंबर 1983 को अपने पहले ग्राहक को डिलीवर दी थी, जिसने भारत के कार बाजार में एक नई शुरूआत की। पिछले 42 सालों में, मारुति ने मास-मार्केट सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखा है और बिक्री के मामले में टॉप पर बनी हुई है। आइए इस उपलब्धि तक के सफर पर करीब से नजर डालते हैं।

उपलब्धि के बारे में अधिक जानकारी

मारुति सुजुकी ने 28 साल और 2 महीने में पहली एक करोड़ बिक्री का आंकड़ा पार किया।

अगली एक करोड़ यूनिट महज 7 साल और 5 महीने में बिक गई।

आखिरी एक करोड़ यूनिट महज 6 साल और 4 महीने में बेची गई।

3 करोड़ बिक्री में 47 लाख से अधिक यूनिट के साथ मारुति ऑल्टो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, इसके बाद 34 लाख से ज्यादा यूनिट के साथ मारुति वैगन आर और 32 लाख यूनिट से ज्यादा बिक्री के साथ मारुति स्विफ्ट का नंबर आता है। इसके अलावा प्रीमियम हैचबैक बलेनो और फ्रॉन्क्स भी 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति कार में शामिल है।

जीएसटी कटौती और त्योहारी फायदों से बिक्री बढ़ी

हाल ही में हुई जीएसटी कटौती से कार की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, जिससे मारुति सुजुकी अक्टूबर 2025 में एक महीने में सबसे ज्यादा कार बेचने का नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई। कंपनी ने कुल 2.2 लाख कार बेची, जिसमें 1.76 लाख यूनिट घरेलु बाजार में बिकी और 31,000 से ज्यादा यूनिट अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट हुई।

इसमें कोई शक नहीं की हाल ही में हुई जीएसटी कटौती और त्योहारी सीजन पर डिस्काउंट से कंपनी की बिक्री बढ़ी है। आप यहां वेरिएंट अनुसार एरीना मॉडल की प्राइस लिस्ट और नेक्सा कार की प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

भारत में मारुति कार की बिक्री

वर्तमान में भारत में 19 मारुति कार बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिन्हें दो डीलरशिप नेटवर्क: एरीना और नेक्सा के जरिए बेचा जा रहा है। यहां देखिए सभी मॉडल की प्राइस लिस्ट:

मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) एरीना एस-प्रेसो 3.50 लाख रुपये से 5.25 लाख रुपये ऑल्टो के10 3.70 लाख रुपये से 5.45 लाख रुपये सेलेरियो 4.70 लाख रुपये से 6.71 लाख रुपये वैगन आर 4.99 लाख रुपये से 6.84 लाख रुपये इको 5.21 लाख रुपये से 6.36 लाख रुपये स्विफ्ट 5.79 लाख रुपये से 8.65 लाख रुपये डिजायर 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये ब्रेजा 8.26 लाख रुपये से 12.86 लाख रुपये अर्टिगा 8.80 लाख रुपये से 12.94 लाख रुपये विक्टोरिस 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये नेक्सा बलेनो 5.99 लाख रुपये से 9.10 लाख रुपये इग्निस 5.35 लाख रुपये से 7.55 लाख रुपये फ्रॉन्क्स 6.85 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये ग्रैंड विटारा 10.77 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये एक्सएल6 11.52 लाख रुपये से 14.48 लाख रुपये जिम्नी 12.32 लाख रुपये से 14.45 लाख रुपये इनविक्टो 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये

मारुति भी इलेक्ट्रिक कार बाजार में कदम रखने वाली है। मारुति ई विटारा को 2025 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। मारुति इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन वर्जन को भारत में टेस्ट करते हुए पहले देखा जा चुका है। सुजुकी ने विक्टोरिस सीबीजी (बायो गैस) वेरिएंट और फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट कॉन्सेप्ट जापान मोबिलिटी शो 2025 में भी दिखाए हैं, जिससे हमें आने वाले समय में अलग-अलग फ्यूल टाइप में आने की उम्मीद है।

