2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऑन रोड प्राइस: जानिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में कितनी है एसयूवी कार की कीमत

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Published On अगस्त 25, 2026 16:19 ist

Aug 25, 2026 16:19 IST

last updated on Aug 25, 2026 16:19 IST

Aug 25, 2026 16:19 IST

published on Aug 25, 2026 16:19 IST

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महिंद्रा ने इस महीने की शुरूआत में 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट लॉन्च की थी और इसकी कीमत 13.69 लाख रुपये से शुरू होती है। हालांकि ये एक्स-शोरूम कीमत है और आपको इसे घर लाने के लिए कुछ अतिरिक्त शुल्क देने होंगे। यहां हमने भारत के टॉप 5 शहरों में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की ऑन रोड प्राइस का एनालिसिस किया है, जो इस प्रकार है:

ऑन रोड प्राइस की गणना कैसे होती है?

कार खरीदते समय आप ब्रोशर या वेबसाइट पर जो प्राइस देखते हैं वो एक्स-शोरूम कीमत होती है, आपको गाड़ी को घर लाने के लिए कुछ अतिरिक्त टैक्स और फीस देनी होती है, जिन्हें जोड़कर ऑन रोड कीमत बनती है। इन शुल्क में ये शामिल हैं:

बीमा

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज

फास्टैग चार्ज

टीसीएस

एसेसरीज (वैकल्पिक)

इनमें से 1 प्रतिशत टीसीएस शुल्क तभी लगता है जब कार की कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा होती है। चूंकि स्कॉर्पियो एन की कीमत 13.69 लाख रुपये से शुरू होती है, इसलिए आपको एसयूवी कार के सभी वेरिएंट्स पर टीसीएस देना होगा। अगर आप स्कॉर्पियो एन की बुकिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें।

नोट: इंश्योरेंस प्रीमियम कई चीजों पर निर्भर करता है। हमारा सुझाव है कि आप अपने नजदीकी डीलरशिप और इंश्योरेंस प्रोवाइडर से इस बारे में बात करें और बेहतर डील के लिए मोलभाव करें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऑन रोड प्राइस: दिल्ली

शुल्क महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 पेट्रोल एमटी (बेस) महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल एटी 4x4 (टॉप) एक्स-शोरूम 13.69 लाख रुपये 25.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस 13,690 रुपये 25,490 रुपये बीमा 71,200 रुपये 1,06,384 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,41,730 रुपये 3,23,425 रुपये फास्टैग 300 रुपये 300 रुपये ऑन-रोड कीमत 15,95,920 रुपये 30,04,599 रुपये

दिल्ली में आपको स्कॉर्पियो एन की ऑन रोड प्राइस 15.96 लाख रुपये से 30.04 लाख रुपये के बीच पड़ेगी।

यहां दिल्ली में स्कॉर्पियो एन के सभी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत देखें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऑन रोड प्राइस: मुंबई

शुल्क महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 पेट्रोल एमटी (बेस) महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल एटी 4x4 (टॉप) एक्स-शोरूम 13.69 लाख रुपये 25.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस 13,690 रुपये 25,490 रुपये बीमा 1,02,815 रुपये 1,63,928 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,68,436 रुपये 3,90,867 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन-रोड कीमत 16,54,441 रुपये 31,29,785 रुपये

मुंबई में स्कॉर्पियो एन की ऑन रोड कीमत 16.54 लाख रुपये से 31.30 लाख रुपये के बीच है।

यहां मुंबई में स्कॉर्पियो एन के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस देखें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऑन रोड प्राइस: बेंगलुरु

शुल्क महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 पेट्रोल एमटी (बेस) महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल एटी 4x4 (टॉप) एक्स-शोरूम 13.69 लाख रुपये 25.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस 13,690 रुपये 25,490 रुपये बीमा 88,985 रुपये 1,65,685 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 2,61,992 रुपये 5,12,952 रुपये फास्टैग 600 रुपये 600 रुपये ऑन-रोड कीमत 17,34,267 रुपये 32,53,727 रुपये

अगर आप बेंगलुरु में महिंद्रा एसयूीव खरीद रहे हैं तो इसकी ऑन रोड कीमत 17.34 लाख रुपये से 32.54 लाख रुपये के बीच होगी।

यहां बेंगलुरु में वेरिएंट अनुसार ऑन रोड कीमत देखें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऑन रोड प्राइस: चेन्नई

शुल्क महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 पेट्रोल एमटी (बेस) महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल एटी 4x4 (टॉप) एक्स-शोरूम 13.69 लाख रुपये 25.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस 13,690 रुपये 25,490 रुपये बीमा 1,12,292 रुपये 1,76,593 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 2,49,720 रुपये 5,13,100 रुपये फास्टैग 600 रुपये 600 रुपये ऑन-रोड कीमत 17,45,302 रुपये 32,64,783 रुपये

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, चेन्नई में स्कॉर्पियो एन की ऑन रोड कीमत 17.45 लाख रुपये से 32.65 लाख रुपये के बीच है।

यहां चेन्नई में एसयूवी की वेरिएंट अनुसार ऑन रोड प्राइस देखें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऑन रोड प्राइस: कोलकाता

शुल्क महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 पेट्रोल एमटी (बेस) महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल एटी 4x4 (टॉप) एक्स-शोरूम 13.69 लाख रुपये 25.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस 13,690 रुपये 25,490 रुपये बीमा 65,159 रुपये 94,313 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,37,900 रुपये 2,55,900 रुपये फास्टैग 636 रुपये 636 रुपये ऑन-रोड कीमत 15,86,385 रुपये 29,25,339 रुपये

कोलकाता में स्कॉर्पियो एन की ऑन रोड कीमत 15.86 लाख रुपये से 29.25 लाख रुपये के बीच है।

यहां कोलकाता में वेरिएंट अनुसार ऑन रोड प्राइस देखें।

ओवरव्यू

महिंद्रा की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक स्कॉर्पियो एन को हाल ही में अपडेट मिला है, जिसके तहत इसमें कुछ नए फीचर, कॉस्मेटिक अपडेट और नई केबिन डिजाइन दी गई है। इसमें अभी भी बॉक्सी सिल्हूट और शानदार लुक है जो हमेशा से स्कॉर्पियो गाड़ी की पहचान रहा है।

फीचर्स की बात करें तो फेसलिफ्ट मॉडल में नया डैशबोर्ड डिजाइन, एक पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो हेडलैंप्स और 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा को बेहतर करने के लिए इसमें 540 डिग्री कैमरा जोड़ा गया है, इसके अलावा 6 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) जैसे सेफ्टी फीचर पहले की तरह मिलना जारी हैं।

न्यू महिन्द्रा स्कॉर्पियो एन में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर एमहॉक डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस तक पीएस तक 380 एनएम तक 400 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/4-व्हील ड्राइव

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

यहां आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

कंपेरिजन

स्कॉर्पियो एन का सीधा मुकाबला थार रॉक्स से है। हालांकि इस प्राइस रेंज में टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर जैसे विकल्प भी मौजूद हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

छोटे-मोटे बदलाव होने के बावजूद, स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट को क्लासी टच दिया गया है। इसकी अग्रेसिव प्राइस को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि ये भारत की पसंदीदा कारों में से एक बनी रहेगी। इसके लोअर वेरिएंट की कीमत काफी सही है, वहीं टॉप मॉडल्स जेड8टी और जेड8एल काफी महंगे हैं और कई शहरों में तो ऑन रोड प्राइस 30 लाख रुपये को पार कर रही है, ऐसे में ग्राहक ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट की दूसरी कारों पर विचार कर सकते हैं।

आपके शहर में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की कीमत कितनी है? हमें नीचे कमेंट में बताएं!