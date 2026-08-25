2026 JSW MG Hector Tomahawk से कल उठेगा पर्दा, जानिए क्या कुछ मिलेगा खास

Published On अगस्त 25, 2026 12:15 ist

last updated on Aug 25, 2026 12:15 IST

published on Aug 25, 2026 12:15 IST

JSW MG Motor कल भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Hector Tomahawk को पेश करने जा रही है। यह Hector ब्रांड के तहत आने वाली पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो Wuling Starlight 560 पर बेस्ड है। आइए जानते हैं इसके डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

डिजाइन

Hector Tomahawk का फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल नया और मॉडर्न होगा। इसमें H-शेप के LED DRL के साथ स्लीक दिखने वाले LED हेडलैंप, एक बंद ग्रिल और स्कल्प्टेड फ्रंट बंपर होंगे, जिससे इसका ओवरऑल डिजाइन आकर्षक लगेगा।

टीजर के अनुसार हेक्टर टॉमहॉक साइड से काफ़ी बड़ी दिखती है, जिसमें बड़े अलॉय व्हील, ब्लैक व्हील-आर्क क्लैडिंग, बॉडी-कलर के दरवाजे के हैंडल और एक ऊंची छत है जो एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ टेलगेट के ऊपर खत्म होती है।

पीछे की तरफ, हेक्टर टॉमहॉक में हेक्टर वाला डिजाइन लैंग्वेज होगा, जैसे कि क्लियर लेंस वाले स्लीक दिखने वाले LED टेललैंप, स्प्लिट-टेलगेट लुक और ज्यादा टफ लुक के लिए पिछले बंपर पर सिल्वर इंसर्ट होंगे।

केबिन

अंदर से, Hector Tomahawk का केबिन मिनिमलिस्ट और प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक ड्यूल-टोन इंटीरियर थीम मिलने की उम्मीद है, जो केबिन को हवादार और बड़ा महसूस कराएगी। डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ी फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दी जाएगी, जो केबिन का मुख्य आकर्षण होगी। उम्मीद है कि टचस्क्रीन के अलावा क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे जरूरी फंक्शन के लिए फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए जाएंगे। डैशबोर्ड पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाएगा।

संभावित फीचर्स और सेफ्टी

JSW MG Hector Tomahawk फीचर लोडेड होगी। इसमें 12.8-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिल सकती है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB) जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए जाने की उम्मीद है।

संभावित पावरट्रेन

हेक्टर टॉमहॉक में एक 69.2 kWh बैटरी पैक होने की उम्मीद है।

बैटरी पैक 69.2 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 204 पीएस टॉर्क 310 एनएम सर्टिफाइड रेंज (सीएलटीसी) 530 किलोमीटर

संभावित कीमत और मुकाबला

हेक्टर टॉमहॉक की कीमत लगभग 26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है और लॉन्च होने के बाद, यह टाटा हैरियर ईवी, महिंद्रा एक्सईवी 9एस और आगामी टाटा सफारी ईवी से मुकाबला करेगी।

कारदेखो का क्या है कहना

JSW MG Hector Tomahawk ब्रांड के नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर बनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी। इस सेगमेंट में Mahindra XEV 9S जैसी EV ने साबित कर दिया है कि 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार की डिमांड है, और हैरियर ईवी ने फन टू ड्राइविंग एक्सपीरियंस दिया है। हेक्टर टॉमहॉक को फीचर्स, बैटरी ऑप्शन और कम्फर्ट के मामले में कड़ा मुकाबला मिलने वाला है, जहां यह फॉर्मूला शायद काम कर सकता है।