मारुति ई विटारा का प्रोडक्शन शुरू: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी, 100 से ज्यादा देशों में होगी एक्सपोर्ट

प्रकाशित: अगस्त 26, 2025 04:47 pm । सोनू

मारुति की इलेक्ट्रिक कार को भारत में तैयार किया जाएगा और इसे जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा

मारुति सुजुकी ने गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति ई विटारा का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी यूनिट को हरी झंडी दिखाई। ई विटारा को आखिरी बार ऑटो एक्सपो 2025 में शोकेस किया गया था और तब से इसके लॉन्च का इंतजार है। अब चूंकि इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अगर आप मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार में दिलचस्पी रखते हैं, तो यहां आपको इसके बारे में हर वो जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं:

मारुति ई विटारा ओवरव्यू

ई विटारा में मॉडर्न और रग्ड डिजाइन के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, वाई-शेप डीआरएल, रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट और 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

ई विटारा के केबिन में ड्यूल-टोन ब्लैक और टेन थीम के साथ एक लेयर्ड डैशबोर्ड और सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इसके केबिन थीम से मेल खाती है। मारुति सुजुकी ई विटारा के प्रमुख फीचर में एक फ्लोटिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एक 10.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक फिक्सड ग्लास रूफ, एक इनफिनिटी साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक 10 तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग, और पीएम2.5 एयर फिल्टर शामिल है।

यह पहली मारुति कार होगी जिसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिलेगा। इसके अलावा इसमें 7 एयरबैग तक, एक 360 डिग्री कैमरा, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

मारुति ई विटारा के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

बैटरी पैक 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 192.5 एनएम 192.5 एनएम सर्टिफाइड रेंज घोषणा होनी बाकी 500 किलोमीटर से ज्यादा

अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ई विटारा में ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, वहीं भारत में यह केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव में मिलेगी।

संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

मारुति ई विटारा की कीमत का खुलासा सितंबर 2025 तक किया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक कार की ऑफलाइन बुकिंग भारत में कंपनी के कई डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है। ई विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई 6 और एमजी जेडएस ईवी से रहेगा।