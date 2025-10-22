2025 जापान मोबिलिटी शो में मारुति की यह चार मेड-इन-इंडिया कारें होंगी शोकेस, देखिए पूरी लिस्ट

जापान मोबिलिटी शो 2025 में केवल मारुति जिम्नी नोमेड और मारुति ई विटारा जैसी कारें ही शोकेस नहीं की जाएंगी, बल्कि मारुति फ्रॉन्क्स और हाल ही में लॉन्च हुई मारुति विक्टोरिस को भी डिस्प्ले किया जाएगा

2025 जापान मोबिलिटी शो टोक्यो में 30 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट के दौरान सुजुकी अपनी मेड-इन-इंडिया कारें शोकेस करेंगी, जिसमें जिम्नी 5-डोर और ई विटारा के अलावा मारुति फ्रॉन्क्स और हाल ही में लॉन्च हुई मारुति विक्टोरिस शामिल होगी। जापान मोबिलिटी शो 2025 में कौनसी कारें होंगी शोकेस चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

मारुति जिम्नी 5-डोर (जिम्नी नोमेड)

सुजुकी जिम्नी नोमेड मारुति जिम्नी का मेड-इन-इंडिया 5-डोर वर्जन है जिसे जापान में बेचा जाता है और अब इसे 2025 मोबिलिटी शो में शोकेस किया जाएगा। इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो भारतीय और जापान मॉडल को एक दूसरे से अलग दिखाते हैं। सुजुकी जिम्नी नोमेड जापान वर्जन में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी (एडीएएस) दी गई है, जो भारतीय वर्जन में नहीं मिलती है। इसमें भारतीय वर्जन वाला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसमें 4-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) ड्राइवट्रेन स्टैंडर्ड मिलती है। यहां देखें जिम्नी नोमेड जापान वर्जन से जुड़ी जानकारी।

मारुति ई विटारा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति ई विटारा दूसरी मेड-इन-इंडिया कार है जिसे 2025 जापान मोबिलिटी शो में शोकेस किया जाएगा। इस गाड़ी का प्रोडक्शन मारुति के गुजरात प्लांट में शुरू हो चुका है और भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को करीब 100 देशों में निर्यात किया जाएगा।

मारुति ई विटारा के एक्सटीरियर और इंटीरियर में नई डिजाइन थीम अपनाई गई है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 49 केडब्ल्यूएच और 61 केडब्ल्यूएच दिए जाएंगे। इसकी सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में ई विटारा को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। यहां देखें मारुति ई विटारा से जुड़ी जानकारी।

मारुति फ्रॉन्क्स एफएफवी कॉन्सेप्ट (फ्लेक्स फ्यूल वर्जन)

सुजुकी जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी फ्रॉन्क्स एसयूवी को भी शोकेस करेगी। यह इसका प्योर पेट्रोल वर्जन नहीं होगा, बल्कि एफएफवी (फ्लेक्सिबल फ्यूल वर्जन) कॉन्सेप्ट होगा। आने वाले वर्षों में सुजुकी कार्बन न्यूट्रेलिटी को बढ़ावा देगी, इसलिए कंपनी इथेनॉल मिश्रण पर चलने में सक्षम फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन की खोज कर रही है। भारत में फ्रॉन्क्स एसयूवी में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, सीएनजी इंजन और 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है।आपकी जानकारी के लिए मारुति फ्रॉन्क्स भारतीय वर्जन पहले से ही ई20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल) कम्प्लायंट है।

मारुति विक्टोरिस

भारत में सितंबर 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति विक्टोरिस को जापान मोबिलिटी शो 2025 में शोकेस किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसका नया सीबीजी वर्जन (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) और मौजूदा सीएनजी (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) वर्जन इवेंट में शोकेस किया जाएगा। सुजुकी के अनुसार, वह सीबीजी/सीएनजी से चलने वाले व्हीकल का एक प्रोटोटाइप भी शोकेस करेगी। कंपनी डेयरी यूनियन के सहयोग से भारत में स्थापित अपने बायोगैस प्लांट का एक छोटा मॉडल भी प्रदर्शित करेगी। यहां देखें मारुति विक्टोरिस की लॉन्च स्टोरी।

मारुति की यह चार मेड-इन-इंडिया कारें जापान मोबिलिटी शो 2025 में शोकेस की जाएंगी। आप कौनसा जापान सुजुकी मॉडल भारत में देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।