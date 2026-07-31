2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को इन एसेसरीज से बनाएं और भी खास, यहां देखें पूरी लिस्ट

Published On जुलाई 31, 2026 10:47 ist

Jul 31, 2026 10:47 IST

last updated on Jul 31, 2026 10:47 IST

Jul 31, 2026 10:47 IST

published on Jul 31, 2026 10:47 IST

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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में कई नए अपडेट दिए गए हैं, जिसमें नए डिजाइन का बंपर, फ्रंट ग्रिल और अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं। इन बदलावों की वजह से यह दूसरी कारों के मुकाबले अब ज्यादा फ्रेश और आकर्षक लगती है। अगर आप अपनी नई ब्रेजा को दूसरों से अलग और खास बनाना चाहते हैं, तो इसके साथ कुछ एसेसरीज भी दी जा रही हैं जिसे लगवाकर आप इसे यूनीक लुक दे सकते हैं। अब चलिए इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज पर डालते हैं एक नजर :-

2026 मारुति ब्रेजा एसेसरीज : एक्सटीरियर

एसेसरीज कीमत फ्रंट ग्रिल गार्निश (ग्लॉस ब्लैक + प्रीमियम सिल्वर) 1,790 रुपये फ्रंट स्किड प्लेट (डार्क ग्रे + प्रीमियम सिल्वर) 2,290 रुपये रियर स्किड प्लेट - डार्क ग्रे 2190 रुपये साइड स्किड प्लेट - डार्क ग्रे 3,290 रुपये हुड गार्निश (ब्लैक फुल ग्लॉस + प्रीमियम सिल्वर) 690 रुपये बॉडी साइड मोल्डिंग (डार्क ग्रे + प्रीमियम सिल्वर) 6,990 रुपये व्हील आर्क गार्निश (प्रीमियम सिल्वर) 1,590 रुपये फेंडर गार्निश/फ्रंट डोर गार्निश (ग्लॉस ब्लैक + प्रीमियम सिल्वर) 1,790 रुपये डोर वाइजर 1,557 रुपये ओआरवीएम और आईआरवीएम ऑटो कवर - एडवेंचर 3,309 रुपये नंबर प्लेट फ्रेम 525 रुपये टी-लीड हार्नेस 400 रुपये रियर ट्रंक सिल गार्ड - स्कफ 1,490 रुपये फॉग लैंप गार्निश (ग्लॉस ब्लैक) 790 रुपये एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई के लिए फॉग लैंप किट 6,590 रुपये फ्रंट स्किड प्लेट - टाइप 2 (डार्क ग्रे + सिजलिंग रेड) 2,490 रुपये बॉडी साइड मोल्डिंग (सिजलिंग रेड + डार्क ग्रे + ग्लॉस ब्लैक) 6,990 रुपये फ्रंट ग्रिल गार्निश (ग्लॉस ब्लैक + सिजलिंग रेड) 1,790 रुपये व्हील आर्क गार्निश (सिजलिंग रेड) 1,390 रुपये रियर स्किड प्लेट - डार्क ग्रे 2,190 रुपये साइड स्किड प्लेट - डार्क ग्रे 3,290 रुपये रियर स्किड प्लेट गार्निश (सिजलिंग रेड) 1,290 रुपये डोर वाइजर - स्टेनलेस स्टील इंसर्ट 2,490 रुपये

2026 मारुति ब्रेजा एसेसरीज : एक्सटीरियर

एसेसरीज कीमत डोर सिल गार्ड एम्बिएंट लाइट - 4 डोर (व्हाइट) 7,990 रुपये ऑल वेदर 3डी फ्लोर मैट 2,890 रुपये 3डी बूट मैट 1,750 रुपये ट्रंक सिल गार्ड 2,479 रुपये इंटीरियर स्टाइलिंग किट (एडवेंचर वुड के साथ पर्ल एचएसएल. ब्लैक कलर) 5,590 रुपये स्टीयरिंग व्हील कवर - प्रीमियम लेदर (ब्लैक) 499 रुपये कार चार्जर - एक्सटेंशन 4 पोर्ट (ब्लैक) 999 रुपये रियर कैमरा 4,790 रुपये प्रोटेक्टिव डोर सिल गार्ड - मेटल 1,945 रुपये कैमरा मल्टीमीडिया 5,590 रुपये 9-इंच मल्टीमीडिया स्टीरियो (वायरलेस) 23,490 रुपये जेबीएल को-एक्सियल स्पीकर 5,872 रुपये

2026 मारुति ब्रेजा एसेसरीज : किट

जो ग्राहक एक थीम पर आधारित पर्सनलाइजेशन चाहते हैं, उनके लिए मारुति तीन क्युकेरेटेड एसेसरी किट भी पेश कर रही है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :-

टेरास्केप किट : यह किट जेडएक्सआई प्लस, जेडएक्सआई, वीएक्सआई, और एलएक्सआई वेरिएंट के लिए उपलब्ध है। इसका डिजाइन कार को एक ऑफ-रोड और एडवेंचरस लुक देने पर केंद्रित है।

अर्बनो किट : यह किट वीएक्सआई वेरिएंट के लिए उपलब्ध है। इसका फोकस कार को एक स्टाइलिश और मॉडर्न शहरी लुक देना है।

टर्बो किट: यह किट टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट के लिए डिजाइन की गई है और कार के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर को कॉम्प्लिमेंट करने वाले स्पोर्टी एलिमेंट्स पर फोकस्ड है।

यदि आप नई ब्रेजा के बारे में जानना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।

2026 मारुति ब्रेजा से जुड़ी जानकारी

हाल ही में लॉन्च हुई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में आगे की तरफ अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन का बंपर, और एलईडी हेडलैंप्स के साथ एलईडी डीआरएल्स दी गई है। इसकी साइड प्रोफाइल प्री-फेसलिफ्ट मॉडल जैसी है, राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें टेलगेट पर फैले एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं और मारुति लोगो के नीचे ब्रेजा लेटरिंग दी गई है। इसके बंपर का डिजाइन भी पहले जैसा ही है। नया अपडेट मिलने के साथ इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन जुड़ गया है। इसके टर्बो वेरिएंट में टेलगेट पर बैजिंग दी गई है।

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर, कीलेस एंट्री और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 6 एयरबैग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सेफ एग्जिट वॉर्निंग और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट जैसे फीचर मिलते हैं।

ब्रेजा में फ्रॉन्क्स वाला नया 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम और 1.5-लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन के साथ इंटीग्रेटेड स्टार्ट-स्टॉप (आईएसएस) जैसे इंजन ऑप्शन भी मिलते हैं। इस गाड़ी में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है, जिससे इसकी बूट स्पेस काफी बढ़ जाती है।

यहां देखें नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया) 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5- लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 110 पीएस 103 पीएस 88 पीएस (सीएनजी मोड में) टॉर्क 170 एनएम 139 एनएम 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी (नया), 6-स्पीड एटी^ 6-स्पीड एमटी

कीमत और मुकाबला

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार की कीमत 7.40 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से है।