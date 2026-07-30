क्या नई मारुति एक्सएल6 फेसलिफ्ट भारत में जल्द होगी लॉन्च?

last updated on Jul 30, 2026 18:58 IST

इंडोनेशिया में चल रहे जीआईआईएएस ऑटो शो (GIIAS) में मारुति सुजुकी ने एक्सएल7 फेसलिफ्ट को शोकेस किया है, जिससे यह साफ संकेत मिलें हैं कि नई एक्सएल6 को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

क्या कुछ बदलाव हुए हैं?

तस्वीरों में नई मारुति एक्सएल6 कार का फ्रंट लुक देखने को मिला है, जिसमें बड़ी और बोल्ड ग्रिल, ग्लॉस ब्लैक स्लेट, नई हेडलैंप हाउसिंग और बड़ा एयर डैम शामिल है जो इसे काफी आकर्षक लुक देगा। साइड से देखने पर यह मौजूदा मॉडल जैसी ही लगती है, लेकिन इसमें नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की डिजाइन में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुए है, लेकिन इसमें बूटलिड पर ब्लैक आउट स्ट्रिप, स्मोकी टेललैंप्स और ब्लैक आउट स्पॉइलर जैसे स्पोर्टी डार्क एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे प्रीमियम और यूथफुल वाइब देंगे। फोटो में जो नया स्पॉइलर दिख रहा है, वह इसमें अतिरिक्त एसेसरी जैसा लग रहा है।

इंटीरियर

नई मारुति एक्सएल7 का केबिन लेआउट मौजूदा एक्सएल6 जैसा दिखता है। हालांकि, इसमें डैशबोर्ड पर एक नया एक्सेंट पैनल दिया गया है जो इसे फ्रेश लुक देता है। सबसे खास बात यह है कि इसका टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ी यूनिट के साथ काफी अपडेटेड लगता है। अनुमान है कि यह विक्टोरिस और फेसलिफ्ट ब्रेजा वाला नया टचस्क्रीन सिस्टम हो सकता है। हालांकि, इस स्क्रीन का साइज फिलहाल कंफर्म नहीं है। केबिन के अंदर इसमें ब्लैक कलर थीम और बड़ी विंडो के साथ स्पेशियस फील मिलना बरकरार रहेगा।

मारुति सुजुकी एक्सएल6 से जुड़ी जानकारी

मारुति सुजुकी एक्सएल6 उन लोगों के लिए एक बढ़िया 6-सीटर एमपीवी ऑप्शन है जो इनोवा जितनी बड़ी कार नहीं चाहते। जबकि, यह मारुति अर्टिगा का ज्यादा प्रीमियम वर्जन है। एलईडी हेडलैंप्स, आकर्षक एक्सटीरियर स्टाइलिंग और कैप्टन सीटों वाले शानदार ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ, एक्सएल6 एक बजट फ्रेंडली लग्जरी कार लगती है।

इस गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 6-स्पीकर वाला आर्केमि साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, ऑटो हेडलैंप्स, इंजन पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, यूएसबी फास्ट चार्जिंग और यूवी-कट विंडोज जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा, हिल-होल्ड असिस्ट (एचएचए), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और वॉशर के साथ रियर वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

मारुति एक्सएल6 में दो इंजन ऑप्शन: 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन, और 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी (केवल 5-स्पीड एमटी गियरबॉक्स के साथ) दिए गए हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 103 पीएस 88 पीएस * टॉर्क 139 एनएम 121 एनएम* गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी

उम्मीद है कि 2026 मारुति एक्सएल6 गाड़ी में ब्रेजा फेसलिफ्ट वाला नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया जा सकता है।

कीमत और मुकाबला

मारुति सुजुकी एक्सएल6 मौजूदा मॉडल की कीमत 11.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। अनुमान है कि नई मारुति एक्सएल6 फेसलिफ्ट को साल के आखिर में या फिर 2027 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

एमपीवी सेगमेंट में मारुति एक्सएल6 का मुकाबला किआ कैरेंस क्लाविस, मारुति अर्टिगा और टोयोटा रुमियन से रहेगा। इसका अलावा इसका कंपेरिजन रेनो ट्राइबर, निसान ग्रेवाइट और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से भी होगा।