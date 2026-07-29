2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट vs किआ सोनेट: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

396 Views

Published On जुलाई 29, 2026 12:52 ist

Jul 29, 2026 12:52 IST

last updated on Jul 29, 2026 12:52 IST

Jul 29, 2026 12:52 IST

published on Jul 29, 2026 12:52 IST

Write a कमेंट

हाल ही में मारुति ने अपनी ब्रेजा फेसलिफ्ट एसयूवी को 7.4 लाख रुपये इंट्रोडक्ट्री कीमत (एक्स-शोरूम) पर लॉन्च किया है। इस गाड़ी में कई स्टाइलिंग अपडेट दिए गए हैं और इसका केबिन भी नया है। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार ब्रेजा फेसलिफ्ट का सबकॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा है। वहीं, किआ सोनेट कई शानदार फीचर्स और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली एक शानदार कार है। यहां हमनें ब्रेजा फेसलिफ्ट का कंपेरिजन किआ सोनेट से किया है, तो चलिए जानते हैं कि इनमें से कौनसी गाड़ी ज्यादा बेहतर है।

कीमत

मॉडल मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सोनेट कीमत (एक्स-शोरूम) 7.4 लाख रुपये से 13.71 लाख रुपये 7.41 लाख रुपये से 13.80 लाख रुपये

कीमत के मामले में मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट और किआ सोनेट के बीच बहुत मामूली अंतर है। ब्रेजा फेसलिफ्ट की कीमत 7.4 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि किआ सोनेट की शुरूआती कीमत 7.41 लाख रुपये है। वहीं, ब्रेजा टॉप मॉडल की कीमत 13.71 लाख रुपये है और सोनेट टॉप वेरिएंट की प्राइस 13.80 लाख रुपये है। दोनों कारों के बेस और टॉप वेरिएंट की कीमतों में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब है कि आपका फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि कौनसी कार आपको इंजन, फीचर्स और प्रैक्टिकैलिटी के मामले में ज्यादा आकर्षित करती है।

डाइमेंशन

मॉडल मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सोनेट अंतर लंबाई 3995 मिलीमीटर 3995 मिलीमीटर - चौड़ाई 1790 मिलीमीटर 1790 मिलीमीटर - ऊंचाई 1685 मिलीमीटर 1642 मिलीमीटर 43 मिलीमीटर व्हीलबेस 2500 मिलीमीटर 2500 मिलीमीटर -

जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में दोनों कारें बराबर हैं। हालांकि, मारुति ब्रेजा किआ सोनेट से थोड़ी ज्यादा ऊंची कार है जिसका सीधा फायदा हेडरूम स्पेस को लेकर मिलता है। यही वजह है कि इसका केबिन ज्यादा हवादार और खुला-खुला महसूस होता है।

कलर ऑप्शन

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सोनेट विवाशियस ऑरेंज प्यूटर ऑलिव लस्ट्र्स बेज* पर्ल व्हाइट* आर्कटिक व्हाइट* ग्रेविटी ग्रे सिजलिंग रेड* इम्पीरियल ब्लू स्प्लेंडिड सिल्वर क्लियर व्हाइट मैग्मा ग्रे मैट ग्रेफाइट ब्लूइश ब्लैक ऑरोरा ब्लैक पर्ल मैग्मा रेड* एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट

डुअल-टोन ब्लैक रूफ ऑप्शन में भी उपलब्ध

दोनों ही एसयूवी कारें कई सारे आकर्षक कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। किआ सोनेट कुल 9 कलर ऑप्शन में आती है, जिसमें एक्स-लाइन वेरिएंट के लिए 'एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट' कलर शामिल है। जबकि, मारुति ब्रेजा एसयूवी 7 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें दो नए शेड लस्ट्र्स बेज और विवाशियस ऑरेंज शामिल हैं। अगर आप अपनी कार को एक यूनीक लुक देना चाहते हैं, तो दोनों ही मॉडल्स के कई चुनिंदा वेरिएंट में डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलता है।

पावरट्रेन

इंजन मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सोनेट इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम 115 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी 5एमटी 6iएमटी, 7डीसीटी 6एमटी, 6एटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी

फेसलिफ्ट ब्रेजा कार में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी ऑप्शन दिया गया है।

2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में नया 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है जो 110 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क देता है।

जबकि, किआ सोनेट गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन: 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलते हैं।

नई ब्रेजा कार के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।

सोनेट एसयूवी में 5 या 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 6-स्पीड आईएमटी, 6-स्पीड एटी या 7-स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।

यह दोनों एसयूवी कार फ्रंट-व्हील-ड्राइव कॉन्फिग्रेशन में उपलब्ध है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किआ सोनेट ऑटो एलईडी हेडलाइट ✅ ✅ एलईडी फॉग लैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ पावर्ड ड्राइवर सीट ❌ ✅(4-वे पावर्ड) एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ हेड्स-अप डिस्प्ले ✅ ❌ इंफ़ोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम 7-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम क्रूज कंट्रोल ✅ ✅(अडेप्टिव) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ✅ सनरूफ ✅सिंगल-पेन सनरूफ ✅सिंगल-पेन सनरूफ रियर-सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ❌ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ पार्किंग सेंसर्स ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग ✅ ✅ रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट ✅ ❌ सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग ✅ ❌ एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅लेवल-1 एडीएएस फंक्शन ✅लेवल-1 एडीएएस

इन दोनों एसयूवी कार में ऑटो एलईडी हेडलैंप, एलईडी फॉग लैंप, एलईडी टेललैंप, 16-इंच अलॉय व्हील, रूफ रेल, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, सिंगल-पेन सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के मामले में दोनों कार में छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ईएससी, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर डिफॉगर, टीपीएमएस और ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग जैसे फीचर मिलते हैं।

नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम दी गई है, जबकि किआ सोनेट में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 7-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम मिलता है।

इन दोनों कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है।

आप इन कारों पर भी विचार कर सकते हैं :-

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट और किआ सोनेट के अलावा आप हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी कारें भी चुन सकते हैं।