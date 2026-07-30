2026 मारुति ब्रेजा vs मारुति फ्रॉन्क्स: कौनसी मारुति कार को लेने में है समझदारी?
अब ब्रेजा का कोर इंजन फ्रॉन्क्स वाला ही है!
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मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में दो बेहद पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा और फ्रॉन्क्स हैं। ब्रेजा एक पारंपरिक एसयूवी डिजाइन के साथ आती है, जिसे हाल ही में फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसमें कॉस्मेटिक बदलावों के साथ सबसे बड़ा बदलाव 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का जुड़ना है। वहीं दूसरी ओर, फ्रॉन्क्स एक क्रॉसओवर-स्टाइल एसयूवी है। ब्रेजा को एरीना शोरूम से बेचा जाता है, जबकि फ्रॉन्क्स नेक्सा डीलरशिप का हिस्सा है। अब जब दोनों मॉडल्स में टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है, तो यह सवाल और भी जरूरी हो गया है कि इन दोनों में से कौनसी कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद है।
कीमत
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मॉडल
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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मारुति फ्रॉन्क्स
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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7.4 लाख रुपये से 13.71 लाख रुपये
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6.85 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये
कीमत के मामले में मारुति फ्रॉन्क्स, ब्रेजा के मुकाबले ज्यादा किफायती है। फ्रॉन्क्स की कीमत 6.85 लाख रुपये से शुरू होकर 11.98 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की रेंज 7.4 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 13.71 लाख रुपये तक पहुंचती है। अगर एंट्री-लेवल वेरिएंट्स की तुलना करें, तो फ्रॉन्क्स ब्रेजा से लगभग 55,000 रुपये सस्ती है। यह अंतर टॉप वेरिएंट्स में और भी बढ़ जाता है, जहां ब्रेजा का टॉप मॉडल फ्रॉन्क्स के टॉप मॉडल से करीब 1.82 लाख रुपये महंगा है।
साइज
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मॉडल
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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मारुति फ्रॉन्क्स
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अंतर
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लंबाई
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3995 मिलीमीटर
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3995 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1790 मिलीमीटर
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1765 मिलीमीटर
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25 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1685 मिलीमीटर
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1550 मिलीमीटर
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135 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2500 मिलीमीटर
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2520 मिलीमीटर
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(-20 मिलीमीटर)
साइज के मामले में, दोनों ही कारें सब-4 मीटर सेगमेंट में आती हैं, इसलिए इनकी लंबाई बराबर 3995 मिलीमीटर है। हालांकि, मारुति ब्रेजा फ्रॉन्क्स के मुकाबले 25 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी और 135 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है। वहीं दूसरी तरफ, मारुति फ्रॉन्क्स का व्हीलबेस 2520मिलीमीटर है, जो ब्रेजा के 2500मिलीमीटर व्हीलबेस से 20मिलीमीटर लंबा है।
कलर ऑप्शन
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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मारुति फ्रॉन्क्स
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विवेशियस ऑरेंज
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नेक्सा ब्लू (सेलेस्टियल)
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लस्ट्रस बेज *
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आर्कटिक व्हाइट
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आर्कटिक व्हाइट*
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स्प्लेंडिड सिल्वर*
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सिजलिंग रेड*
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ग्रैंड्योर ग्रे
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स्प्लेंडिड सिल्वर
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अदर्न ब्राउन*
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मैग्मा ग्रे
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ओपुलेंट रेड*
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ब्लूइश ब्लैक
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ब्लूइश ब्लैक
ब्रेजा फेसलिफ्ट और फ्रॉन्क्स, दोनों ही 7 अलग-अलग मोनोटोन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध हैं।
दोनों ही मॉडल्स में ड्यूल-टोन कलर स्कीम का विकल्प भी मिलता है, जिसमें ब्लैक कलर की रूफ है।
इंजन
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इंजन
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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मारुति फ्रॉन्क्स
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इंजन
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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पावर
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103 पीएस
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88 पीएस
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110 पीएस
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90 पीएस
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100 पीएस
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77.5 पीएस
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टॉर्क
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139 एनएम
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121.5 एनएम
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170 एनएम
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113 एनएम
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148 एनएम
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98.5 एनएम
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
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6-स्पीड एमटी
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6-स्पीड एमटी
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5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी
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5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी^
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5-स्पीड एमटी
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ड्राइवट्रेन
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
दोनों ही गाड़ियां अब 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देती हैं। ब्रेजा में यह नया इंजन 110 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। फ्रॉन्क्स में यही इंजन 100 पीएस की पावर और 148 एनएम का टॉर्क देता है, और इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इसके अलावा, दोनों कारों में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और सीएनजी का ऑप्शन भी है। दोनों ही गाड़ियां सिर्फ फ्रंट-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में आती हैं।
फीचर और सेफ्टी
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फीचर
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मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
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मारुति फ्रॉन्क्स
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ऑटो एलईडी हेडलैंप
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एलईडी फॉगलैंप
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एलईडी टेललैंप
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व्हील
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16-इंच अलॉय व्हील
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16-इंच अलॉय व्हील
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रूफ रेल्स
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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हेड्स-अप डिस्प्ले
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम
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क्रूज कंट्रोल
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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केबिन एयर फ़िल्टर
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पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री
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आगे वेंटिलेटेड सीटें
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सनरूफ
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सिंगल-पेन सनरूफ
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पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
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पैडल शिफ्टर
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग
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6 एयरबैग
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6-एयरबैग
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360-डिग्री कैमरा
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पार्किंग सेंसर
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✅ (आगे और पीछे)
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✅ (पीछे)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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पीछे डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग
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रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
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सेफ एग्जिट वार्निंग
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एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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✅ लेवल-1 एडीएएस
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फीचर के मामले में ब्रेजा और फ्रॉन्क्स में कई समानताएं हैं। दोनों में ऑटो एलईडी हेडलैंप, 16-इंच अलॉय व्हील, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कीलेस एंट्री जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, ब्रेजा अपनी ऊंची कीमत को कई एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ सही ठहराती है। ब्रेजा में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलता है, जबकि फ्रॉन्क्स में 9-इंच की यूनिट है। इसके अलावा, ब्रेजा में एलईडी फॉगलैंप, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कूल्ड ग्लवबॉक्स, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर (फ्रॉन्क्स में सिर्फ रियर), केबिन एयर फिल्टर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो फ्रॉन्क्स में नहीं मिलते हैं।
सेफ्टी के मामले में भी ब्रेजा एक कदम आगे है। इसमें कुछ लेवल-1 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और सेफ एग्जिट वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह सेफ्टी फीचर्स फ्रॉन्क्स में उपलब्ध नहीं हैं।
अन्य विकल्प
इन दोनों कारों का मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी गाड़ियों से है।