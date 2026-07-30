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    क्या महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट 15 अगस्त को लॉन्च होगी? जानिए अब तक क्या जानकारी आई सामने

    ऐसा लगता है कि महिंद्रा ‘यदि कोई चीज ठीक से काम कर रही है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं’ वाली नीति अपनाना चाहती है

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 30, 2026 19:34 ist
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    published onJul 30, 2026 19:34 IST
    last updated onJul 30, 2026 19:34 IST
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    2026 Mahindra Scorpio N Facelift

    महिंद्रा ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास नए और अपडेट प्रोडक्ट को पेश करने की एक परंपरा बना ली है, और इस साल भी ऐसा ही होने वाला है। एक्सटीरियर और केबिन की तस्वीरें लीक होने के बाद, सभी संकेत यही बताते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट 15 अगस्त को पेश होगी।

    हालांकि यह एसयूवी का पूरी तरह से नया जनरेशन मॉडल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने उन चीजों पर फोकस किया है जिनकी ग्राहक सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जैसे ज्यादा प्रीमियम केबिन, ज्यादा फीचर और नया डिजाइन।

    आइए जानते हैं अब तक इसके बारे में क्या कुछ पता चला है:

    नया लुक, लेकिन अभी भी स्कॉर्पियो एन

    अगर आप पूरी तरह से नए डिजाइन की उम्मीद कर रहे थे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये होगा। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट का डिजाइन जाना-पहचाना ही है, लेकिन इसे नया बनाने के लिए इसमें कुछ स्टाइल अपडेट किए गए हैं।

    2026 Mahindra Scorpio N facelift

    हाल ही लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन में नए अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं, और शायद नए कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं।

    2026 Mahindra Scorpio N Facelift

    बाहर की तरफ बदलाव काफी कम हैं। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन की बोल्ड और रग्ड स्टाइल को बरकरार रखा है।

    केबिन में सबसे बड़ा अपग्रेड

    केबिन में सबसे ज्यादा सुधार की उम्मीद है। लीक हुई तस्वीरों में पहले ही नया डैशबोर्ड दिख चुका है, जो पहले से काफी साफ और ज्यादा प्रीमियम लग रहा है।

    2026 Mahindra Scorpio N Facelift

    कुछ मुख्य बदलावों के तौर पर इसमें थार रॉक्स की तरह एक बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टॉप मॉडल में मौजूदा सिंगल-पेन यूनिट की जगह एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिल सकता है। साथ ही नए डैशबोर्ड के साथ होरिजोंटल एसी वेंट्स और कुछ अन्य छोटे-मोटे अपडेट भी मिल सकते हैं।

    इन बदलावों से केबिन का ओवरऑल लेआउट बदले बिना ही यह अंदर से ज्यादा प्रीमियम हो जाएगी।

    इंजन में बदलाव नहीं

    फेसलिफ्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के इंजन स्पेसिफिकेशन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं। इसमें पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलना जारी रह सकता है।

    Mahindra Scorpio N diesel engine

    संदर्भ के लिए मौजूदा स्कॉर्पियो एन की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।

    यहां देखिए मौजूदा स्कॉर्पियो एन के इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    203 पीएस

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव, फोर-व्हील ड्राइव

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक

    संभावित लॉन्च, कीमत और कंपेरिजन

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को 15 अगस्त को पेश कर सकती है और उसी दिन इसकी बिक्री शुरू हो सकती है। यह मौजूदा मॉडल से करीब 20,000 रुपये से 25,000 रुपये महंगी हो सकती है, ऐसे में 2026 स्कॉर्पियो एन की कीमत करीब 14 लाख रुपये हो सकती है।

    सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, हालांकि इसकी करीबी टक्कर थार रॉक्स से है। ग्राहक इसे टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के विकल्प के तौर पर भी चुन सकते हैं।

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