क्या महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट 15 अगस्त को लॉन्च होगी? जानिए अब तक क्या जानकारी आई सामने

Published On जुलाई 30, 2026 19:34 ist

Jul 30, 2026 19:34 IST

last updated on Jul 30, 2026 19:34 IST

Jul 30, 2026 19:34 IST

published on Jul 30, 2026 19:34 IST

महिंद्रा ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास नए और अपडेट प्रोडक्ट को पेश करने की एक परंपरा बना ली है, और इस साल भी ऐसा ही होने वाला है। एक्सटीरियर और केबिन की तस्वीरें लीक होने के बाद, सभी संकेत यही बताते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट 15 अगस्त को पेश होगी।

हालांकि यह एसयूवी का पूरी तरह से नया जनरेशन मॉडल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने उन चीजों पर फोकस किया है जिनकी ग्राहक सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जैसे ज्यादा प्रीमियम केबिन, ज्यादा फीचर और नया डिजाइन।

आइए जानते हैं अब तक इसके बारे में क्या कुछ पता चला है:

नया लुक, लेकिन अभी भी स्कॉर्पियो एन

अगर आप पूरी तरह से नए डिजाइन की उम्मीद कर रहे थे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये होगा। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट का डिजाइन जाना-पहचाना ही है, लेकिन इसे नया बनाने के लिए इसमें कुछ स्टाइल अपडेट किए गए हैं।

हाल ही लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन में नए अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं, और शायद नए कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं।

बाहर की तरफ बदलाव काफी कम हैं। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन की बोल्ड और रग्ड स्टाइल को बरकरार रखा है।

केबिन में सबसे बड़ा अपग्रेड

केबिन में सबसे ज्यादा सुधार की उम्मीद है। लीक हुई तस्वीरों में पहले ही नया डैशबोर्ड दिख चुका है, जो पहले से काफी साफ और ज्यादा प्रीमियम लग रहा है।

कुछ मुख्य बदलावों के तौर पर इसमें थार रॉक्स की तरह एक बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टॉप मॉडल में मौजूदा सिंगल-पेन यूनिट की जगह एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिल सकता है। साथ ही नए डैशबोर्ड के साथ होरिजोंटल एसी वेंट्स और कुछ अन्य छोटे-मोटे अपडेट भी मिल सकते हैं।

इन बदलावों से केबिन का ओवरऑल लेआउट बदले बिना ही यह अंदर से ज्यादा प्रीमियम हो जाएगी।

इंजन में बदलाव नहीं

फेसलिफ्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के इंजन स्पेसिफिकेशन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं। इसमें पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलना जारी रह सकता है।

संदर्भ के लिए मौजूदा स्कॉर्पियो एन की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।

यहां देखिए मौजूदा स्कॉर्पियो एन के इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम तक 400 एनएम तक गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव, फोर-व्हील ड्राइव

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक

संभावित लॉन्च, कीमत और कंपेरिजन

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को 15 अगस्त को पेश कर सकती है और उसी दिन इसकी बिक्री शुरू हो सकती है। यह मौजूदा मॉडल से करीब 20,000 रुपये से 25,000 रुपये महंगी हो सकती है, ऐसे में 2026 स्कॉर्पियो एन की कीमत करीब 14 लाख रुपये हो सकती है।

सेगमेंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, हालांकि इसकी करीबी टक्कर थार रॉक्स से है। ग्राहक इसे टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के विकल्प के तौर पर भी चुन सकते हैं।

सोर्स