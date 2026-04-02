महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी: क्या आपको टॉप मॉडल से नीचे वाले इस वेरिएंट के साथ समझौता करना पड़ेगा?

प्रकाशित: अप्रैल 02, 2026 03:25 pm । स्तुति

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एक 7-सीटर एसयूवी कार है, जिसकी कीमत 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह गाड़ी एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है और यह छह वेरिएंट : एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टेक और एएक्स7 लग्जरी वेरिएंट में उपलब्ध है।

यदि आप ज्यादा सस्ता वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो इसका बेस एएक्स वेरिएंट देख सकते हैं। वहीं, अगर आपका बजट 20 लाख रुपये से ज्यादा है और आपको कैप्टेन सीटों (6-सीटर) और ऑप्शनल ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन के साथ ज्यादा प्रीमियम एक्सटीरियर और इंटीरियर एक्सपीरिएंस चाहिए तो आप एएक्स7 टी वेरिएंट को चुन सकते हैं। यह इन दोनों जरूरतों को पूरा करने वाला एंट्री लेवल वेरिएंट है। यहां देखें यह वेरिएंट कैसा आता है नजर :-

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी: एक्सटीरियर

स्टाइलिंग के मामले में महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के एएक्स7 टी वेरिएंट का लुक टॉप वेरिएंट जैसा है। इन दोनों वेरिएंट के बीच केवल एक अंतर है।

आगे की डिजाइन

एक्सयूवी 7एक्सओ में आगे की तरफ आमतौर पर दिखने वाला मॉडर्न कनेक्टेड लाइट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, बल्कि इसे एक्सयूवी700 के शानदार लुक पर तैयार किया गया है। इस वेरिएंट में एलईडी फॉग लाइट (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) दी गई है जिससे इसका लाइटिंग सेटअप पूरा लगता है। इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ स्प्लिट सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं, जिससे इस एसयूवी कार को ऐसी स्टाइल मिलती है जो एकदम आज के जमाने की लगती है।

इस गाड़ी के आगे का हिस्सा सेगमेंट की दूसरी एसयूवी कारों के मुकाबले इतना दमदार नहीं है, लेकिन बोनट पर उभरा हुआ फ्लेयर और एंगल्ड क्रोम स्लेट वाली चौड़ी ग्रिल, इसके डिजाइन में मजबूती और एक अलग ही कॉन्ट्रास्ट जोड़ती हैं।

रोचक जानकारी : 540-डिग्री मॉड्यूल का फ्रंट कैमरा महिंद्रा के लोगो के ठीक नीचे बड़ी सफाई से छिपा हुआ है।

साइड

साइड प्रोफाइल एकमात्र जगह है जहां एएक्स7 टी वेरिएंट एएक्स7 एल से पीछे रह जाता है। टॉप वेरिएंट से ठीक नीचे वाले वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं (जिनका डिजाइन एएक्स7 वेरिएंट जैसा ही है), जो एएक्स7 एल में मिलने वाले व्हील्स से एक साइज छोटे हैं। यहां देखें एएक्स7 वेरिएंट का लुक।

छोटे साइज के बावजूद इसकी डिजाइन बेहद आकर्षक लगती है, और यह व्हील्स एक्सयूवी 7एक्सओ की साफ-सुथरी प्रोफाइल के साथ काफी जचते हैं। इसमें पियानो ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। इस वेरिएंट में रूफ रेल्स भी मिलती हैं, और फ्लश डोर हैंडल्स में अब पावर्ड ऑपरेशन के लिए एक मोटर दी गई है।

पीछे की डिजाइन

एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी वेरिएंट के पीछे की स्टाइलिंग लोअर वेरिएंट जैसी है क्योंकि इसमें एलईडी टेललाइट, सिंपल बंपर डिजाइन और टेलगेट पर एक्सयूवी 7एक्सओ बैजिंग सभी वेरिएंट में एक जैसी मिलती है। इस वेरिएंट में एक ऐसा फीचर मौजूद है जो ज्यादातर लोगों को आसानी से नजर ना आए, लेकिन यह काफी अच्छा लगता है और वह फीचर है टेललाइट में दिया गया सीक्वेंशियल एनिमेशन।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी: कलर ऑप्शन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के एएक्स7 टी वेरिएंट में सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सात मोनोटोन कलर ऑप्शन : एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सीग्रे , डेजर्ट मिस्ट, नेबुला ब्लू, स्टेल्थ ब्लैक, मिडनाइट ब्लैक और रूबी वेलवेट कलर दिए गए हैं। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।

एवरेस्ट व्हाइट, गैलेक्सी ग्रे, डेजर्ट मिस्ट और मिडनाइट ब्लैक शेड के साथ डुअल टोन स्टेल्थ ब्लैक रूफ भी दी गई है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी: इंटीरियर

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का केबिन एंट्री-लेवल वेरिएंट से ही लाउंज जैसा लगता है, लेकिन यह लाउंज इस वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल लगता है। इस वेरिएंट के केबिन में मल्टी-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है जो स्टीयरिंग व्हील पर भी मिलता है, जिसमें ब्लैक और टैन कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है।

इसमें सीटों पर डुअल-टोन बेज और टैन कलर ट्रीटमेंट दिया गया है जो इसके केबिन को काफी आकर्षक लुक देता है।

इस वेरिएंट में पीछे बैठने वाले ग्राहकों के लिए कैप्टेन सीटों (6-सीटर वर्जन) का ऑप्शन दिया गया है। यह वेरिएंट 7-सीटर बेंच कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध है। अब इसके फीचर पर डालते हैं एक नजर :-

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी: फीचर

महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ के लोअर वेरिएंट में अच्छी वैल्यू दी है, और आप इसके वेरिएंट-वाइज फीचर की पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं। लेकिन, अगर आप अच्छे फीचर के साथ एक प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, तो एएक्स7 टी वेरिएंट को चुन सकते हैं जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, फ़्रेमलेस ऑटो आईआरवीएम, 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, हेडलैंप बूस्टर, वायरलेस फोन चार्जर और पैसिव कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस गाड़ी में एएक्स7 वेरिएंट से 540-डिग्री कैमरा, बीवाईओडी (डिवाइस माउंट), डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, मेमोरी फंक्शन के साथ ऑटो-डिपिंग ओआरवीएम, पैनोरमिक सनरूफ, और ड्राइवर सीट के लिए वेलकम और रिट्रैक्ट फ़ंक्शन मिलते हैं। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप भी दिया गया है जिसके तहत 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और 12.3-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है।

हालांकि, इस वेरिएंट में कई कंफर्ट फीचर की कमी है जो सेकंड रो पैसेंजर के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं। यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ के टॉप वेरिएंट एएक्स7 एल में क्या कुछ मिलता है खास।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी: सेफ्टी

एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी में दूसरे वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर सेफ्टी फीचर मिलते हैं, जिसमें 7 एयरबैग (नी एयरबैग), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल-2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर्स (एडीएएस) जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (केवल एटी), ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन शामिल हैं।

इस गाड़ी में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल और आइएसोफिक्स माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जबकि, रियर वाइपर और वॉशर, और रियर डेमिस्टर जैसे फीचर इसमें एएक्स3 वेरिएंट से मिलते हैं। यहां देखें बेस से ऊपर वाले एएक्स3 वेरिएंट से जुड़ी जानकारी।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी : इंजन ऑप्शन

एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस नहीं दी गई है। यह ऑप्शनल ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन के लिए एंट्री-लेवल वेरिएंट है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 203 पीएस 185 पीएस टॉर्क 380 एनएम 420 एनएम (एमटी)/450 एनएम (एटी) ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

इसमें ऑल-व्हील-ड्राइवट्रेन केवल 7-सीटर वर्जन में दी गई है जिसके साथ डीजल ऑटोमेटिक पावरट्रेन मिलती है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी : कीमत और मुकाबला

वेरिएंट डीजल पेट्रोल एमटी एटी एटी एएक्स7 टी 7-सीटर 20.99 लाख रुपये 22.44 लाख रुपये 21.97 लाख रुपये एएक्स7 टी 6-सीटर 21.39 लाख रुपये 22.84 लाख रुपये 22.16 लाख रुपये एएक्स7 टी 7-सीटर एडब्लूडी - 23.44 लाख रुपये -

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के टॉप एएक्स7 टी 7-सीटर डीजल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 20.99 लाख रुपये से शुरू होकर 23.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) (7-सीटर डीजल ऑटोमेटिक ऑल-व्हील-ड्राइव) तक जाती है।

इसका मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्कजार से है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी : क्या आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए?

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 टी वेरिएंट हर किसी के लिए नहीं है। यदि आप गाड़ी में वैल्यू चाहते हैं तो इसका लोअर वेरिएंट चुन सकते हैं जिसमें कम कीमत पर फंक्शनल और आरामदायक फीचर का एक अच्छा बैलेंस मिलता है। एएक्स7 टी वेरिएंट को चुनने की यह वजह है :-