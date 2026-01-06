महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार के बेस मॉडल में क्या मिलता है खास, जानिए यहां

प्रकाशित: जनवरी 06, 2026 06:59 pm । सोनू

ट्रिपल स्क्रीन, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, क्रूज कंट्रोल... अगर आपका बजट कम है तो एक्सयूवी 7एक्सओ बेस वेरिएंट में आपके लिए ये सबकुछ है

महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी कार एक्सयूवी700 को अपडेट किया है और इसे महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से पेश किया है। यह छह वेरिएंट्स: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी, और एएक्स7 एल में उपलब्ध है। कंपनी ने इसमें बेस वेरिएंट से काफी अच्छे फीचर दिए हैं जो इसे कम बजट में कार खरीदने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। अगर आप नई महिंद्रा एसयूवी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए इसका बेस वेरिएंट कैसा दिखता है:

डिजाइन

एक्सटीरियर

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ उन एसयूवी कार में से एक है जिसमें आपको बेस मॉडल से ही शानदार स्टाइल मिलता है।

आगे की तरफ आपको इसमें टॉप मॉडल की तरह ड्यूल-पोड एलईडी प्राजेक्टर हेडलाइटें और एलईडी डीआरएल मिलती है। केवल एलईडी फॉग लाइट का अभाव है। ग्रिल का डिजाइन नया और चौड़ा है और अब इसमें सिंगल-स्लेट क्रोम एलिमेंट्स हैं।

साइड में इसमें फ्लश डोर हैंडल, टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड ओआरवीएम और ब्लैक रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। यहां अंतर केवल इतना है कि इस वेरिएंट में कवर के साथ 17-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि टॉप मॉडल्स में 18 से 19-इंच अलॉय व्हील का विकल्प है।

केबिन

कार के अंदर यह देखकर तारीफ करनी होगी कि महिंद्रा ने बेस मॉडल से ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले स्टैंडर्ड दी है। हालांकि कलर स्कीम कुछ लोगों को अजीब लग सकती है, क्योंकि इसमें लाइट बैज और ब्राउन कलर के साथ काफी सारा ब्लैक कलर है। स्टीयरिंग व्हील 2-स्पोक यूनिट वाला नहीं है, यह पुरानी कार वाला ही है।

बेस मॉडल एएक्स में हार्ड प्लास्टिक और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, वहीं ऊपर वाले वेरिएंट्स में लेदरेट और सॉफ्ट-टच मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। आगे वाली और दूसरी पंक्ति में सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है।

छोटी कमियां: इस वेरिएंट में दूसरी पंक्ति की विंडो में रिट्रेक्टेबल सनशेड नहीं है।

बेस वेरिएंट में आपको पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं मिलता है।

एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स केवल 7 सीटर वर्जन में उपलब्ध है। पहले वाला 5 सीटर विकल्प बंद कर दिया गया है और 6 सीटर ऑप्शन ऊपर वाले वेरिएंट्स तक सीमित है।

बेस मॉडल होने के बावजूद एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स में काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं। यहां देखिए इसमें कौन-कौनसे फीचर मिलते हैं:

फीचर

एक्सयूवी 7एक्सओ बेस मॉडल एएक्स के प्रमुख फीचर इस प्रकार हैं:

12.3-इंच स्क्रीन: टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और आगे वाले पैसेंजर की एंटरटेनमेंट स्क्रीन के लिए स्टैंडर्ड दी गई है।

मैनुअल एसी: यह काम करती है लेकिन टॉप मॉडल में आपको ड्यूल-जोन ऑटो एसी मिलती है।

ड्राइवर सीट के लिए 6 मैनुअल एडजस्टमेंट : यह एक शानदार फीचर है जिससे ड्राइवर आरामदायक ड्राइविंग पोजिशन प्राप्त कर सकते हैं। टॉप मॉडल्स में मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और बोस मोड के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट दी गई है।

6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम: एंट्री-लेवल वेरिएंट के लिए एक अच्छा सेटअप।

अन्य फीचर में वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, सभी 4 पावर विंडो, मल्टी ड्राइव मोड और क्रूज कंट्रोल शामिल है।

कमियां: इस वेरिएंट में आपको 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, डेमिस्टर के साथ पीछे वाइपर और वाशर, बीवायओडी, वेंटिलेटेड सीटें, दो वायरलेस फोन चार्जर, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर नहीं मिलेंगे।

सेफ्टी

सुरक्षा के लिए बेस मॉडल एएक्स में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

कमियां: इस वेरिएंट में 540 डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), अतिरिक्त नी एयरबैग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर का अभाव है, जो टॉप मॉडल में दिए गए हैं।

इंजन

अगर आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का बेस मॉडल एएक्स ले रहे हैं तो आपको इसमें टर्बो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलेंगे, लेकिन इसमें केवल एक मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 2.2-लीटर डीजल इंजन पावर 200 पीएस 185 पीएस टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि टॉप मॉडल्स में 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और डीजल-ऑटोमैटिक के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है।

प्राइस और कंपेरिजन

बेस मॉडल एएक्स की प्राइस इस प्रकार है:

पेट्रोल 13.66 लाख रुपये डीजल 14.96 लाख रुपये

दोनों कीमत इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

अगर आप अन्य वेरिएंट्स की रेट देखना चाहते हैं तो यहां देखें। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार का मुकाबला महिन्द्रा स्कॉर्पियो एन, हुंडई अल्कजार, एमजी हेक्टर और टाटा सफारी से है।

