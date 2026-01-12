सभी
    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    प्रकाशित: जनवरी 12, 2026 01:21 pm । स्तुति

    एएक्स7, एएक्स7 लाइनअप का एंट्री पॉइंट है जिसे एएक्स7 टेक और लग्जरी वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है

    Mahindra XUV 7XO AX7

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है, जो कई प्रीमियम फीचर, कई सारे इंजन ऑप्शन और कई फल्के फुल्के स्टाइलिंग अपडेट के साथ भारत में लॉन्च हो चुका है। एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी सात वेरिएंट : एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टेक और एएक्स7 लग्जरी में उपलब्ध है। 

    एएक्स7 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के ज्यादा प्रीमियम एएक्स7 लाइनअप का एंट्री वेरिएंट है जिसमें कई आकर्षक फीचर दिए गए हैं, जिनमें से कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। यदि आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो तस्वीरों के जरिए इस पर एक नजर डाल सकते हैं :- 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 एक्सटीरियर 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 एसयूवी में आकर्षक डिजाइन के साथ कई प्रीमियम एक्सटीरियर अपग्रेड दिए गए हैं जो इसे लोअर वेरिएंट से अलग दिखाते हैं। 

    Mahindra XUV 7XO AX7

    आगे की तरफ एएक्स7 वेरिएंट पूरी तरह से एक फुली लोडेड फ्लैगशिप जैसा दिखता है। इसमें डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और शार्प एलईडी डीआरएल्स स्टैंडर्ड दी गई है, लेकिन इसमें कॉर्नरिंग फंक्शन और सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर के साथ फॉग लैंप नहीं दिए गए हैं, जबकि यह फीचर इसमें एएक्स7 टेक वेरिएंट से मिलता है। इस वेरिएंट की ग्रिल और बंपर की डिजाइन काफी आकर्षक और प्रीमियम है जिससे इसे अच्छी रोड प्रेजेंस मिलती है। 

    Mahindra XUV 7XO AX7

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इस एसयूवी कार के स्टेंस को बढ़ाती है और आफ्टरमार्किट अपग्रेड की जरूरत को खत्म कर देते हैं। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो इसे मॉडर्न टच देते हैं। जबकि, इसके टॉप वेरिएंट में बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो व्हील आर्क को पूरी तरह से भर देते हैं। 

    Mahindra XUV 7XO AX7

    पीछे की तरफ इसमें टॉप वेरिएंट की तरह पिक्सेल-स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट के साथ नए एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। इसमें रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर भी दिए गए हैं जो बारिश और धूल मिटटी वाली स्थिति में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं। एएक्स7 वेरिएंट के पीछे का लुक एकदम टॉप वेरिएंट जैसा लगता है। 

    एएक्स7 वेरिएंट में डुअल-टोन एक्सटीरियर ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ के एएक्स7 वेरिएंट में मिलने वाले कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 इंटीरियर 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 वेरिएंट का केबिन लोअर वेरिएंट के मुकाबले काफी प्रीमियम लगता है और यह फीचर लोडेड भी है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट डैशबोर्ड पर दिया गया ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है जिसके तहत डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैसेंजर साइड डिस्प्ले शामिल हैं। एएक्स7 वेरिएंट में कई प्रीमियम टच दिए गए हैं जो इसके केबिन को आकर्षक लुक देते हैं। 

    Mahindra XUV 7XO AX7

    Mahindra XUV 7XO AX7

    एएक्स7 वेरिएंट से इसमें नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो इसे काफी मॉडर्न लुक देता है और इस पर ऑडियो के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल और ड्राइवर असिस्टेंस फीचर दिए गए हैं। इसका डैशबोर्ड लेआउट एकदम क्लीन है, लेकिन एएक्स7 वेरिएंट में केबिन के अंदर अच्छी मटीरियल क्वालिटी मिलती है जिसमें सॉफ्ट टच सरफेस और लेदरेट अपहोल्स्ट्री शामिल है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है। इस वेरिएंट से इसमें स्टीयरिंग व्हील और गियर लीवर पर लेदर फिनिश मिलती है। इसमें लोअर वेरिएंट की तरह अच्छी-खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है, साथ ही इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है जो इसके केबिन को हवादार दिखाता है। इसमें फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है।

    इस वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच फिनिश की कमी है।

    ज्यादातर ग्राहकों को इस वेरिएंट का इंटीरियर सही लगेगा क्योंकि इसमें सॉफ्ट-टच मटीरियल और नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो दिखने में आकर्षक है। एएक्स7 वेरिएंट केवल 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही उपलब्ध है।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 फीचर 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 वेरिएंट में कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। एएक्स5 वेरिएंट के मुकाबले इसमें कई जरूरी फीचर अपग्रेड दिए गए हैं जो कंफर्ट, केबिन क्वालिटी और सेफ्टी को बेहतर बनाते हैं। 

    Mahindra XUV 7XO AX7

    इसमें मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है जो अच्छा ड्राइविंग कंफर्ट देती है। इस गाड़ी में ओआरवीएम्स पर मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है जो ड्राइवर सीट सेटिंग के साथ सिंक होता है। 

    Mahindra XUV 7XO AX7

    कंफर्ट फीचर के तौर पर इसमें डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो ड्राइवर और आगे वाले पैसेंजर को अपने अनुसार अलग-अलग टेम्परेचर सेट करने में मदद करता है। इस गाड़ी के ऑटोमैटिक वेरिएंट में रिमोट की कूलिंग फंक्शन भी दिया गया है, जो आपके अंदर बैठने से पहले केबिन को ठंडा कर देता है। दूसरी रो के पैसेंजर के लिए इसमें अपग्रेडेड 65वाट टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और इसमें बूट लैंप जैसे छोटे-मोटे सुधार भी किए गए हैं। एएक्स7 वेरिएंट में मैनुअल बॉस मोड भी दिया गया है, जिससे पीछे बैठे पैसेंजर को जरूरत पड़ने पर ज़्यादा लेगरूम मिल सकती है। 

    Mahindra XUV 7XO AX7

    Mahindra XUV 7XO AX7

    एएक्स7 वेरिएंट में ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल टचस्क्रीन और को-पैसेंजर स्क्रीन शामिल है। इसमें लोअर वेरिएंट की तरह वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है, यह सभी सुनिश्चित करते हैं कि एएक्स7 वेरिएंट में कोई भी जरूरी फीचर की कमी नहीं रहे। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर दिया गया है जो ड्राइविंग और पार्किंग के दौरान विजिबिलिटी को बेहतर बनाते हैं। एएक्स7 वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर भी दिया गया है। इस वेरिएंट में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।  

    इसमें टॉप वेरिएंट वाले कुछ फीचर की कमी है जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें, लेवल-2 एडीएएस, नी एयरबैग और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं। जबकि, इसके टॉप वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड को-ड्राइवर सीट, और इलेक्ट्रिक बॉस मोड जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    कुल मिलाकर, एएक्स7 वेरिएंट में प्रीमियम कंफर्ट और सेफ्टी फीचर के बीच अच्छा बैलेंस है, जिससे यह फीचर्स के मामले में एक्सयूवी 7एक्सओ लाइनअप का सबसे अच्छा वेरिएंट साबित होता है। 

    हालांकि, एएक्स7 वेरिएंट में काफी कुछ है, लेकिन अगर आप इतने पैसे दे रहे हैं तो 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम शायद उतना अच्छा ना लगे और आप एएक्स7 टेक वेरिएंट में अपग्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें शानदार 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम मिलता है।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 इंजन ऑप्शन 

    एएक्स7 वेरिएंट में एएक्स5 वेरिएंट की तुलना में कोई इंजन या गियरबॉक्स ऑप्शन जोड़ा नहीं गया है। इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन : 

    इंजन 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    2.2-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    पावर

    200 पीएस

    185 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) 

    *एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में एएक्स7 टेक वेरिएंट से ऑल-व्हील-ड्राइव ऑप्शन भी मिलता है। यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट वाइज इंजन ऑप्शन। 

    कीमत और मुकाबला

    Mahindra XUV 7XO AX7

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 वेरिएंट की कीमत 18.48 लाख रुपये से 20.4 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां देखें पूरी वेरिएंट वाइज कीमत। 

    एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी का मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर से रहेगा। एएक्स7 वेरिएंट वाली कीमत पर आप हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर गाड़ी के टॉप वेरिएंट भी चुन सकते हैं। 

    महिंद्रा xuv 7xo पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    S
    sunil amrut rao meday
    Jan 12, 2026, 8:33:02 AM

    Alloy wheels of xuv 700 is far better as compared with 7XO . 7XO alloy wheels are very disgusting not at all appealing pl immediately change before delivery start

