महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में मिलते हैं ये 11 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: जनवरी 06, 2026 03:05 pm । सोनू

Write a कमेंट

एक्सयूवी 7एक्सओ में चार नए कलर विकल्प दिए गए हैं

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ भारत में लॉन्च हो गई है, इसकी कीमत 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस एसयूवी कार का डिजाइन ज्यादा मॉडर्न है जिसके बारे में हम एक्सयूवी 7एक्सओ की फोटो गैलरी में पहले ही बता चुके हैं। इस रिपोर्ट में एक्सयूवी 7एक्सओ के सभी 11 कलर ऑप्शन देख सकते हैं जिनमें 7 मोनोटोन और 4 ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन शामिल है:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: कलर विकल्प

एक्सयूवी 7एक्सओ सात कलर में उपलब्ध है, जिनमें से चार को ड्यूल-टोन कलर विकल्प में भी चुना जा सकता है।

स्टील्थ ब्लैक

रूबी वेलवेट

नेबुला ब्लू

गैलेक्सी ग्रे (स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

डेजर्ट मिस्ट (स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

मिडनाइट ब्लैक (स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

एवरेस्ट व्हाइट (स्टील्थ ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: फीचर और सेफ्टी

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की फीचर लिस्ट में 12.3-इंच ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, को-ड्राइवर सीट के लिए बोस मोड के साथ आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और आगे वाली सीट के पीछे बीवायओडी (डिवाइस माउंट) जैसे मॉडर्न फीचर्स शामिल है।

एक्सयूवी 7एक्सओ में सुरक्षा के लिए 7 एयरबैग, 540 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: इंजन

एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सयूवी700 वाले इंजन मिलेंगे। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी) पावर 200 पीएस 185 पीएस टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: कंपेरिजन

महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, और एमजी हेक्टर से रहेगा।

यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस