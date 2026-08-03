2026 टेस्ला मॉडल वाई में ग्रोक एआई जुड़ा, टेस्ट ड्राइव भी शुरू

टेस्ला ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपनी टेस्ला वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी को दो बड़े अपडेट्स के साथ ज्यादा आकर्षक बना दिया है। कंपनी ने भारत में अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स पर 2026 टेस्ला वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट के लिए आधिकारिक टेस्ट ड्राइव शुरू कर दी है। इसके साथ ही, भारत में मौजूद हर टेस्ला वाई ओनर को अब एक्सएआई का पावरफुल कन्वर्सेशनल असिस्टेंट, ग्रोक, ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट के जरिए मुफ्त में मिल रहा है, जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है।

ग्रोक केबिन में क्या करता है?

टेस्ला का ग्रोक एआई एक सामान्य वॉइस कमांड सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। इसे "हे ग्रोक" कहकर या स्टीयरिंग व्हील पर दिए गए वॉइस बटन को दबाकर एक्टिवेट किया जा सकता है। जहां पारंपरिक सिस्टम कुछ तय कमांड्स पर ही काम करते हैं, वहीं ग्रोक को ओपन-एंडेड और बातचीत वाले अनुरोधों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अनुभव कार को कमांड देने के बजाय किसी इंसान से बात करने जैसा है, जो ड्राइविंग के दौरान काफी सुविधाजनक होता है।

भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए टेस्ला ने ग्रोक में एक बड़ा फीचर जोड़ा है। यह अंग्रेजी के अलावा कई भारतीय भाषाओं को भी समझता है और उनमें जवाब दे सकता है। इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ शामिल हैं। इस प्राइस सेगमेंट में, जहां ज्यादातर कारें सिर्फ अंग्रेजी-आधारित वॉइस सिस्टम ऑफर करती हैं, यह एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल अपग्रेड है जो इसे अपने प्रतिद्वंदियों से अलग करता है।

ग्रोक एआई सिर्फ सामान्य कमांड्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने वाले कई स्मार्ट फंक्शन भी ऑफर करता है।

वॉइस से ट्रिप प्लानिंग: ड्राइवर बिना टचस्क्रीन का इस्तेमाल किए अपनी यात्रा में नए स्टॉप्स जोड़ सकता है, उन्हें बदल सकता है या कैंसिल कर सकता है।

इंडिया-अवेयर लोकल सर्च: यह भारतीय सड़कों और लोकेशन के हिसाब से काम करता है। आप आस-पास के सुपरचार्जर, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल या एटीएम जैसी जगहों को आसानी से ढूंढ सकते हैं।

स्मार्ट अलर्ट्स: अगर टचस्क्रीन पर कोई वॉर्निंग आती है, तो ग्रोक उसका मतलब समझाता है और यह भी बताता है कि ड्राइवर को आगे क्या करना चाहिए।

पर्सनलाइजेशन: ओनर ग्रोक के बात करने के टोन और स्टाइल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चों को क्षेत्रीय भाषा सिखाने या लंबी ड्राइव पर कहानियां सुनाने जैसे कामों के लिए भी किया जा सकता है।

ग्रोक एआई की सबसे बड़ी खासियत इसकी सीखने की क्षमता है। यह समय के साथ कार ओनर की आदतों और डेली रूटीन को सीखता है, जैसे घर से ऑफिस का रास्ता या ग्रॉसरी शॉपिंग का समय। इस डेटा के आधार पर, यह ट्रैफिक के हिसाब से सबसे अच्छा रूट, भीड़ से बचने का समय और यहां तक कि आस-पास के वीकेंड गेटअवे जैसे सुझाव भी दे सकता है। यह सब टेस्ला के ओटीए अपडेट्स के जरिए लगातार बेहतर होता रहेगा। टेस्ला अब तक 300 से ज्यादा ऐसे अपडेट्स रोल आउट कर चुकी है, जो कार को समय के साथ और स्मार्ट बनाते हैं।

टेस्ला टेस्ला वाई: ओवरव्यू

टेस्ला नेलंबे इंतजार के बाद आखिरकार 'मॉडल वाई' नाम का एक मॉडल लॉन्च भारत में किया, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर कार में अब साइज और फीचर्स, दोनों के मामले में अपडेट्स किए गए हैं। मॉडल वाई उन लोगों के लिए टेस्ला की खास खूबी भी लेकर आती है जो इस ब्रांड के फैन हैं।

भारत में टेस्ट ड्राइव के लिए उपलब्ध टेस्ला वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट कई दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। यह उन खरीदारों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो परफॉर्मेंस, रेंज और प्रैक्टिकैलिटी का संतुलन चाहते हैं।

मॉडल टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव पावरट्रेन सिंगल मोटर, रियर-व्हील ड्राइव 0–100 किलोमीटर प्रति घंटे 5.9 सेकंड रेंज (डब्ल्यूएलटीपी) 500 किलोमीटर तक सीटिंग 5 वयस्क

इसमें पावर-फोल्डिंग रियर सीट्स के साथ 2,138 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बनाता है।

कीमत

टेस्ला टेस्ला वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव की शुरुआती कीमत 50.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। एक लिमिटेड-टाइम ऑफर के तहत, 30 अगस्त 2026 से पहले कार ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को एक कॉम्प्लिमेंट्री वॉल कनेक्टर भी दिया जा रहा है। यह सच में एक फायदेमंद ऑफर है, क्योंकि घर पर चार्जिंग का हार्डवेयर उन शुरुआती जरूरी चीजों (और फैसलों) में से एक है, जिनके बारे में ईवी खरीदने वाले को सोचना पड़ता है।

मुकाबला

भारतीय ईवी मार्केट में टेस्ला टेस्ला वाई का मुकाबला कई मॉडल्स से है। इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में हुंडई आयनिक 5 शामिल है, जो अपने रेट्रो-फ्यूचरिस्टिक लुक और 800V अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इसके अलावा, किया ईवी6 भी एक मजबूत दावेदार है, जो आयनिक 5 वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है। इस सेगमेंट में एक नया खिलाड़ी बीवाईडी सीलायन 7 भी है, जो ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ आती है।

कारदेखो का क्या है कहना

ग्रोक एआई का जुड़ना टेस्ला टेस्ला वाई को भारत में हुंडई आयनिक 5, किआ ईवी6 और बीवाईडी सीलायन 7 जैसे मौजूदा प्लेयर्स पर एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है। टेस्ला वाई की सबसे बड़ी खासियत टेस्ला ब्रांड का हाइप और इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। इसका हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन एपल डिवाइस की तरह सीमलेस है, जो भारतीय बाजार में किसी और कार में देखने को नहीं मिलता। इसका मिनिमलिस्ट इंटीरियर और पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर आधारित एक्सपीरियंस इसे सबसे अलग बनाता है। भारत में अभी भी कम ब्रांड अवेयरनेस और छोटे सर्विस नेटवर्क को देखते हुए, लिमिटेड-टाइम के लिए दिया जा रहा फ्री वॉल कनेक्टर एक अच्छा इंसेंटिव है, जो ग्राहकों की चार्जिंग से जुड़ी चिंता को भी कुछ हद तक कम करता है।