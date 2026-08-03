2026 टोयोटा हाइलक्स को ड्राइव करने के बाद पता चलीं ये पांच खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

टोयोटा के आइकॉनिक मॉडल्स में से एक हाइलक्स को नया जनरेशन अपडेट मिला है। इस पिकअप व्हीकल में शार्प स्टाइलिंग, कई नए फीचर्स और प्रेक्टिकल इंटीरियर दिया गया है, लेकिन इसकी मजबूत और रग्ड बनावट को इसमें बरकरार रखा गया है। क्या आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए? हाल ही में हमनें इसे चलाकर देखा और इससे जुड़ी इन पांच अहम बातों के बारे में जाना :-

दमदार चार्म और स्टाइल

टोयोटा हाइलक्स पिकअप की सबसे बड़ी पहचान इसका दमदार लुक रहा है, और नौवीं जनरेशन हाइलक्स इस विरासत को और भी मजबूती से आगे ले जाती है। आगे की तरफ इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स और अपराइट बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है जो इसे सड़क पर एक अलग ही प्रजेंस देती है। चौड़े एलिमेंट्स और मस्कुलर डिजाइन इसे भीड़ से अलग दिखाते हैं। जयपुर की सड़कों पर ड्राइव के दौरान यह पिकअप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में काफी कामयाब रहा। यह उन लोगों को काफी पसंद आएगी जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो बेहद पावरफुल दिखे।

ज्यादा प्रेक्टिकल कार

नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ी में स्टाइल के साथ-साथ प्रैक्टिकैलिटी में भी सुधार किया गया है। इसका केबिन पहले से ज्यादा स्पेशियस महसूस होता है, खासकर इसकी फ्रंट सीटें जो लंबे कद वाले लोगों के लिए काफी आरामदायक है। इस पर 6 फुट 5 इंच लंबे व्यक्ति को पर्याप्त हेडरूम और लेगरूम स्पेस मिलती है। हालांकि, टोयोटा का फोकस अब फंक्शन पर ज्यादा है, लग्जरी पर नहीं। इसका केबिन लेआउट सिंपल है, जिसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। इसके अलावा, इसका लोडिंग बे काफी बड़ा और वर्सेटाइल है, जो इसे बिजनेस और एडवेंचर दोनों तरह की जरूरतों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। आप इसमें भारी सामान भी रख सकते हैं और वीकेंड ट्रिप का सामान भी।

फीचर्स और लग्जरी

2026 टोयोटा हाइलक्स कार में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और एक वायरलेस चार्जर जैसे नए फीचर जोड़े गए हैं, जो कि काफी अच्छे हैं।

मगर, टोयोटा ने इसमें से डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल (जिसे मैनुअल एसी से बदल दिया गया है), लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर हटा दिए हैं। इसमें कुछ ऐसे जरूरी फीचर्स की भी कमी है जिनकी उम्मीद आप इस कीमत पर आने वाली कार से करते हैं, जैसे कि रियर एसी वेंट्स, सनरूफ, पावर्ड सीट और रियर डिफॉगर।

ब्लैंक कैनवास

हाइलक्स की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यह मॉडिफिकेशन पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल मार्केट में एक आइकॉनिक ब्रांड होने की वजह से, इसके लिए आफ्टरमार्केट एसेसरीज की कोई कमी नहीं है। ओनर्स अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए बड़े ऑफ-रोड टायर्स, नए व्हील्स, बुल बार्स, स्टील बंपर्स, अपग्रेडेड सस्पेंशन किट्स, बेड कवर्स और ऑक्सिलियरी लाइट्स जैसे अनगिनत ऑप्शन उपलब्ध हैं। कुछ लोग तो इसे एक कस्टम कारवां सेटअप में भी बदल देते हैं, जिसमें रहा भी जा सकता है। यह खूबी हाइलक्स को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल बना देती है।

हर किसी के लिए नहीं है यह पिकअप

यह समझना बहुत जरूरी है कि टोयोटा हाइलक्स हर किसी के लिए नहीं बनी है। यह एक पर्पज-बिल्ट व्हीकल है, ऑल-पर्पज व्हीकल नहीं। यह उन बिजनेसमैन के लिए बेहतरीन विकल्प है जिन्हें एक भरोसेमंद गाड़ी चाहिए, या फिर ऑफ-रोडिंग के शौकीन उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करना पसंद करते हैं। लेकिन, अगर आप इसे एक ऑल-राउंडर फैमिली कार के तौर पर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि यह आपको निराश करे। इसकी सेकंड-रो काफी बेसिक है और लंबे सफर के लिए बहुत आरामदायक नहीं है। इसकी राइड क्वालिटी बहुत सख्त लगती है जब तक कि गाड़ी पूरी तरह भरी ना हो। बड़े साइज की वजह से इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना या पार्क करना भी एक चुनौती हो सकती है।