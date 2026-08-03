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    2026 टोयोटा हाइलक्स को ड्राइव करने के बाद पता चलीं ये पांच खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

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    Published On अगस्त 03, 2026 12:23 ist
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    published onAug 03, 2026 12:23 IST
    last updated onAug 03, 2026 12:23 IST
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    2026 टोयोटा हाइलक्स

    टोयोटा के आइकॉनिक मॉडल्स में से एक हाइलक्स को नया जनरेशन अपडेट मिला है। इस पिकअप व्हीकल में शार्प स्टाइलिंग, कई नए फीचर्स और प्रेक्टिकल इंटीरियर दिया गया है, लेकिन इसकी मजबूत और रग्ड बनावट को इसमें बरकरार रखा गया है। क्या आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए? हाल ही में हमनें इसे चलाकर देखा और इससे जुड़ी इन पांच अहम बातों के बारे में जाना :- 

    दमदार चार्म और स्टाइल

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    टोयोटा हाइलक्स पिकअप की सबसे बड़ी पहचान इसका दमदार लुक रहा है, और नौवीं जनरेशन हाइलक्स इस विरासत को और भी मजबूती से आगे ले जाती है। आगे की तरफ इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स और अपराइट बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है जो इसे सड़क पर एक अलग ही प्रजेंस देती है। चौड़े एलिमेंट्स और मस्कुलर डिजाइन इसे भीड़ से अलग दिखाते हैं। जयपुर की सड़कों पर ड्राइव के दौरान यह पिकअप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में काफी कामयाब रहा। यह उन लोगों को काफी पसंद आएगी जो एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो बेहद पावरफुल दिखे। 

    ज्यादा प्रेक्टिकल कार 

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ी में स्टाइल के साथ-साथ प्रैक्टिकैलिटी में भी सुधार किया गया है। इसका केबिन पहले से ज्यादा स्पेशियस महसूस होता है, खासकर इसकी फ्रंट सीटें जो लंबे कद वाले लोगों के लिए काफी आरामदायक है। इस पर 6 फुट 5 इंच लंबे व्यक्ति को पर्याप्त हेडरूम और लेगरूम स्पेस मिलती है। हालांकि, टोयोटा का फोकस अब फंक्शन पर ज्यादा है, लग्जरी पर नहीं। इसका केबिन लेआउट सिंपल है, जिसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। इसके अलावा, इसका लोडिंग बे काफी बड़ा और वर्सेटाइल है, जो इसे बिजनेस और एडवेंचर दोनों तरह की जरूरतों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। आप इसमें भारी सामान भी रख सकते हैं और वीकेंड ट्रिप का सामान भी।

    फीचर्स और लग्जरी 

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    2026 टोयोटा हाइलक्स कार में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और एक वायरलेस चार्जर जैसे नए फीचर जोड़े गए हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। 

    मगर, टोयोटा ने इसमें से डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल (जिसे मैनुअल एसी से बदल दिया गया है), लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर हटा दिए हैं। इसमें कुछ ऐसे जरूरी फीचर्स की भी कमी है जिनकी उम्मीद आप इस कीमत पर आने वाली कार से करते हैं, जैसे कि रियर एसी वेंट्स, सनरूफ, पावर्ड सीट और रियर डिफॉगर। 

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    ब्लैंक कैनवास

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    हाइलक्स की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यह मॉडिफिकेशन पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल मार्केट में एक आइकॉनिक ब्रांड होने की वजह से, इसके लिए आफ्टरमार्केट एसेसरीज की कोई कमी नहीं है। ओनर्स अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए बड़े ऑफ-रोड टायर्स, नए व्हील्स, बुल बार्स, स्टील बंपर्स, अपग्रेडेड सस्पेंशन किट्स, बेड कवर्स और ऑक्सिलियरी लाइट्स जैसे अनगिनत ऑप्शन उपलब्ध हैं। कुछ लोग तो इसे एक कस्टम कारवां सेटअप में भी बदल देते हैं, जिसमें रहा भी जा सकता है। यह खूबी हाइलक्स को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल बना देती है।

    हर किसी के लिए नहीं है यह पिकअप

    2026 टोयोटा हाइलक्स

    यह समझना बहुत जरूरी है कि टोयोटा हाइलक्स हर किसी के लिए नहीं बनी है। यह एक पर्पज-बिल्ट व्हीकल है, ऑल-पर्पज व्हीकल नहीं। यह उन बिजनेसमैन के लिए बेहतरीन विकल्प है जिन्हें एक भरोसेमंद गाड़ी चाहिए, या फिर ऑफ-रोडिंग के शौकीन उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करना पसंद करते हैं। लेकिन, अगर आप इसे एक ऑल-राउंडर फैमिली कार के तौर पर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि यह आपको निराश करे। इसकी सेकंड-रो काफी बेसिक है और लंबे सफर के लिए बहुत आरामदायक नहीं है। इसकी राइड क्वालिटी बहुत सख्त लगती है जब तक कि गाड़ी पूरी तरह भरी ना हो। बड़े साइज की वजह से इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना या पार्क करना भी एक चुनौती हो सकती है। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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