किआ सेल्टोस ने 6 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा किया पार

प्रकाशित: फरवरी 19, 2026 10:47 am । सोनू

अगर भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में कोई मॉडल आते ही हिट हुआ है तो वह किआ सेल्टोस है। भारत में 2019 में इसका पहला जनरेशन अवतार लॉन्च किया गया था और हाल ही में दूसरी जनरेशन सेल्टोस को पेश किया गया है। अब किआ मोटर्स ने घोषणा की है कि सेल्टोस एसयूवी कार ने 6 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

किआ मोटर्स ने यह भी बताया है कि एसयूवी कार की कुल डिमांड में 29 प्रतिशत हिस्सेदारी इसके टॉप मॉडल्स की है, लेकिन कंपनी ने यह नहीं बताया कि किस इंजन या गियरबॉक्स की बिक्री ज्यादा थी।

किआ सेल्टोस ओवरव्यू

किआ मोटर्स ने अगस्त 2019 में पहली जनरेशन सेल्टोस एसयूवी के साथ भारत के कार बाजार में कदम रखा था और ये एसयूवी कार आते ही हिट प्रोडक्ट साबित हुई। भले ही इसके लॉन्च के बाद कोविड-19 की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए वह साल मुश्किल भरा था, लेकिन किआ मोटर्स लॉन्च के करीब एक साल में इसकी एक लाख यूनिट बेचने में कामयाब रही।

फिर अगस्त 2022 में किआ ने घोषणा की कि उसने सेल्टोस की 3 लाख से अधिक यूनिट बेच दी है। इसके बाद जून 2023 में किआ सेल्टोस ने भारत में 5 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया।

किआ सेल्टोस के बारे में

किआ एसयूवी कार के दूसरे जनरेशन अवतार को भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। न्यू जनरेशन मॉडल के साथ सेल्टोस अंदर और बाहर से ज्यादा अग्रेसिव और प्रीमियम हो गई है। किआ ने नई सेल्टोस गाड़ी को 8 वेरिएंट्स: एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, और जीटीएक्स (ए) में पेश किया है।

इसमें एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइटें, 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, फ्लश-टाइप डोर हैंडल, नियोन ब्रेक कैलिपर्स, रूफ रेल्स, और कनेक्टेड एलईडी टेल लाइटें दी गई है। एसयूवी कार के केबिन में नया लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्क्रीन के लिए इंटीग्रेटेड सेटअप, और फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए गए हैं।

किआ ने इसमें दो 12.3-इंच डिस्प्ले (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट), एक 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, और 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए हैं।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

किआ मोटर्स ने न्यू सेल्टोस कार में तीन इंजन विकल्प दिए हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

*सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (बिना क्लच पैडल के मैनुअल), डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

सेल्टोस गाड़ी में तीन ड्राइव मोड- ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट, और तीन टेरेन मोड (स्नो, मड और सेंड) दिए गए हैं। हालांकि टेरेन मोड केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध है।

किआ सेल्टोस: प्राइस और कंपेरिजन

2026 किआ सेल्टोस की कीमत 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, और आगामी न्यू जनरेशन रेनो डस्टर और निसान टेक्टन से है। इस प्राइस रेंज में सेल्टोस कार की टक्कर सिट्रोएन बसॉल्ट और टाटा कर्व जैसी एसयूवी-कूपे से भी है।

