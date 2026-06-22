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    किआ सेल्टोस एचटीएक्स vs एचटीएक्स ए वेरिएंट कंपेरिजन : कौनसा वेरिएंट खरीदना होगा बेहतर?

    ज्यादा पैसे खर्च करके एचटीएक्स ए वेरिएंट लें या फिर एचटीएक्स वेरिएंट को खरीदें?

    प्रकाशित: जून 22, 2026 01:11 pm । स्तुति

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    Kia Seltos

    2026 किआ सेल्टोस भारत के कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। नई डिजाइन, अपडेटेड इंटीरियर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ नई सेल्टोस एक बार फिर सेगमेंट में मजबूत दावेदार साबित हुई है। किआ सेल्टोस गाड़ी 10 वेरिएंट : एचटीई, एचटीई (ओ), एचटीके, एचटीके (ओ), एचटीएक्स, एचटीएक्स (ए), जीटीएक्स, एक्स-लाइन, जीटीएक्स (ए), और एक्स-लाइन (ए) में आती है। क्या आप इसका एचटीएक्स वेरिएंट लेना पसंद करेंगे या फिर ज्यादा पैसे खर्च करके एचटीएक्स ए वेरिएंट को खरीदना चाहेंगे? आइए विस्तार से जानते हैं आगे :-  

    कीमत 

    यहां देखें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल वेरिएंट के साथ अलग-अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन की कीमत :- 

    वेरिएंट

    नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल  

    टर्बो-पेट्रोल 

    डीजल  

    एमटी 

    सीवीटी 

    डीसीटी 

    एटी 

    एचटीएक्स 

    15.61 लाख रुपये

    16.91 लाख रुपये

    17.71 लाख रुपये

    18.51 लाख रुपये

    एचटीएक्स ए 

    16.71 लाख रुपये

    18.01 लाख रुपये

    18.81 लाख रुपये

    19.61 लाख रुपये

    *सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं। 

    जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, स्टैंडर्ड एचटीएक्स ट्रिम के मुकाबले सेल्टोस एचटीएक्स ए वेरिएंट 1.10 लाख रुपये महंगा है। इस कीमत पर इसमें क्या कुछ खास मिलता है, आइए जानते हैं आगे :- 

    एक्सटीरियर 

    लुक्स के मामले में एचटीएक्स और एचटीएक्स ए वेरिएंट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनमें लगभग एक जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट मिलते हैं। आगे की तरफ इसमें नई एलईडी हेडलाइट और डीआरएल्स, एलईडी फॉग लैंप्स और ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल दी गई है, साथ ही इसमें सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलती है जो इसमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट जोड़ती है। यह सभी एलिमेंट एसयूवी कार को अपमार्केट फील देते हैं। लाइसेंस प्लेट हाउसिंग के ठीक ऊपर एक पतला एयर इंटेक दिया गया है, जबकि बंपर में नीचे की तरफ हल्के एक्सटेंशन दिखाई देते हैं।

    Kia Seltos

    Kia Seltos HTX A Front

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों वेरिएंट में 17-इंच अलॉय व्हील्स और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) दिए गए हैं। 

    Kia Seltos

    इसमें ब्लैक आउट ए-पिलर, बी-पिलर और सी-पिलर दिए गए हैं जो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देते हैं। इन दोनों वेरिएंट में फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो एसयूवी कार को मॉडर्न लुक देते हैं। 

    Kia Seltos HTX A Side

    पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप और स्किड प्लेट दी गई है। इसमें शार्कफिन एंटीना और रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी दिया गया है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। 

    Kia Seltos

    Kia Seltos HTX A Rear

    इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में बड़े 18-इंच अलॉय व्हील्स और डायनामिक वेलकम फंक्शन के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इन दोनों वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। 

    इंटीरियर 

    2026 किआ सेल्टोस कार एचटीएक्स और एचटीएक्स ए वेरिएंट के केबिन में ग्रीन एक्सेंट के साथ ब्राउन और ग्रे कलर थीम दी गई है, जो लोअर वेरिएंट में मिलने वाली ग्रे और ब्लैक कलर थीम के मुकाबले इसे ज्यादा प्रीमियम फील देती है।  

    एचटीएक्स वेरिएंट में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जबकि एचटीएक्स ए वेरिएंट में फुली डिजिटल 12.3-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो बेहतर ग्राफिक्स के साथ आता है और गाड़ी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देता है।

    Kia Seltos

    Kia Seltos HTX A Dashboard

    इन दोनों वेरिएंट में लेदरेट सीटों के साथ डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल दिया गया है जो इसे अपमार्केट लुक देता है। इनमें एम्बिएंट लाइटिंग के साथ कई सारे कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। अन्य कंफर्ट फीचर में आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज स्पेस, कपहोल्डर, ग्रैब हैंडल्स और रियर पार्सल ट्रे शामिल हैं। 

    Kia Seltos

    Kia Seltos HTX A Rear Seats

    फीचर 

    नए सेल्टोस लाइनअप में एचटीएक्स ट्रिम से फीचर लिस्ट में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। इन दोनों वेरिएंट में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले दिया गया है। 

    इन दोनों वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। जबकि, एचटीएक्स ए वेरिएंट में 12.3-इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (एचटीएक्स वेरिएंट में मिलने वाले सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मुकाबले) दिया गया है। 

    ज्यादा सस्ती सेल्टोस :

    यदि आप सेल्टोस के सस्ते वेरिएंट का लुक देखना चाहते हैं जिसमें सभी जरूरी फीचर मिलें तो आप एचटीके (ओ) और एचटीएक्स वेरिएंट के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं। 

    सेफ्टी 

    सेल्टोस एचटीएक्स ए वेरिएंट की ज्यादा कीमत बिलकुल वाजिब ठहरती है। इस एसयूवी कार के एचटीएक्स ए वेरिएंट में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा सेटअप और साइड पार्किंग सेंसर जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर मिलते हैं। 

    एचटीएक्स और एचटीएक्स ए वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    2026 किआ सेल्टोस कार के एचटीएक्स और एचटीएक्स ए वेरिएंट में तीन इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल दिए गए हैं। 

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस  

    116 पीएस 

    टॉर्क 

    144 एनएम 

    253 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी*

    7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी*

    *सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों वेरिएंट में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। जबकि, टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) गियरबॉक्स केवल लोअर वेरिएंट के साथ मिलता है। 

    मुकाबला 

    2026 किआ सेल्टोस का मुकाबला  हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, रेनो डस्टर, और टाटा सिएरा जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है। इसकी टक्कर अपकमिंग निसान टेक्टॉन से भी रहेगी। 

    कारदेखो का क्या है कहना …

    नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार के एचटीएक्स और एचटीएक्स ए वेरिएंट में प्रीमियम फीचर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतरीन प्रेक्टिकेलिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में वो ज्यादातर फीचर मौजूद हैं जो खरीददार चाहते हैं, और इसके लिए टॉप वेरिएंट जितना ज्यादा बजट भी नहीं बढ़ाना पड़ता। अगर आप कोई फीचर लोडेड एसयूवी कार चाहते हैं जो अच्छी वैल्यू दे, तो यह दोनों वेरिएंट लाइनअप के सबसे अच्छे विकल्पों में से एक हैं।

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