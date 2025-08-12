सभी
    जुलाई 2025 में हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर और मारुति ब्रेजा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार, जानिए सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

    प्रकाशित: अगस्त 12, 2025 01:20 pm । सोनू

    हुंडई क्रेटा एक बार फिर टॉप पर रही, हाइराइडर की बिक्री मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस से ज्यादा थी, जिससे इसे दूसरा स्थान हासिल करने में मदद मिली

    Hyundai Creta, Toyota Hyryder And Maruti Grand Vitara Were The Best Selling Compact SUVs In July 2025

    भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में इस समय सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला है। जुलाई 2025 के बिक्री के आंकड़े भी यही कहानी बयां करते हैं, और हुंडई क्रेटा फिर से सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार रही। टोयोटा हाइराइडर दूसरे नंबर पर रही और इसने बिक्री के मामले में मारुति ग्रैंड विटारा को पीछे छोड़ दिया। यहां देखिए जुलाई 2025 में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कौनसी कार की कितनी यूनिट बिकी:

    मॉडल

    जुलाई 2025

    जून 2025

    मासिक ग्रोथ

    वर्तमान मार्केट शेयर (%)

    पिछले साल का मार्केट शेयर (%)

    सालाना मार्केट शेयर (%)

    औसत बिक्री (6 महीने)

    हुंडई क्रेटा (क्रेटा इलेक्ट्रिक समेत)

    16898

    15786

    7.04

    38.39

    34.39

    4

    16760

    टोयोटा हाइराइडर

    8814

    7462

    18.11

    20.02

    9.17

    10.85

    5703

    मारुति ग्रैंड विटारा

    6373

    6828

    -6.66

    14.47

    29.3

    -14.83

    9342

    किआ सेल्टोस

    6010

    5225

    15.02

    13.65

    12.01

    1.64

    6147

    टाटा कर्व (कर्व ईवी समेत)

    2005

    2060

    -2.66

    4.55

    5.73

    -1.18

    3105

    होंडा एलिवेट

    1395

    1635

    -14.67

    3.16

    3.29

    -0.13

    1624

    फोक्सवैगन टाइगन

    1327

    1168

    13.61

    3.01

    2.87

    0.14

    1310

    स्कोडा कुशाक

    901

    792

    13.76

    2.04

    2.54

    -0.5

    920

    सिट्रोएन बसॉल्ट

    178

    214

    -16.82

    0.4

    0.11

    0.29

    96

    सिट्रोएन एयरक्रॉस

    67

    49

    36.73

    0.15

    0

    0.15

    45

    एमजी एस्टर

    48

    66

    -27.27

    0.1

    0.35

    -0.25

    154

    कुल

    44016

    41285

    6.61

    99.94

     

     

     

    • जुलाई 2025 कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिक्री के मामले में पिछले महीने से अलग नहीं रहा, क्योंकि इस बार भी हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार रही। कोरियन कार कंपनी ने एसयूवी की 16,898 यूनिट बेची, जिसमें क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक की बिक्री भी शामिल थी। इसकी मासिक सेल्स में 7 प्रतिशत जबकि सालाना आधार पर बिक्री में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    • टोयोटा हाइराइडर दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार थी। जुलाई में इसकी 8814 यूनिट बेची गई जो पिछले 6 महीनों के औसत से काफी ज्यादा थी। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 18 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी।

    • मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस तीसरी और चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी। जुलाई में इनकी 6000 से ज्यादा यूनिट बिकी। हालांकि सेल्टोस की मासिक सेल्स ग्रोथ में 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि ग्रैंड विटारा की बिक्री 6 प्रतिशत से ज्यादा कम हुई।

    • टाटा कर्व एसयूवी-कूपे की जुलाई 2025 में 2000 से ज्यादा यूनिट बिकी, जिसमें इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की बिक्री भी शामिल है। इसकी मासिक और सालाना आधार बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज हुई है।

    • जुलाई 2025 में होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन दोनों की 1300 से ज्यादा यूनिट बिकी। हालांकि होंडा एसयूवी की मासिक सेल्स में 14 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई, लकिन टाइगन की मासिक आधार पर बिक्री में 13 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    • स्कोडा कुशाक आठवें नंबर पर है और यह 1000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इसकी मासिक आधार पर बिक्री 13 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है।

    • सिट्रोएन बसॉल्ट एसयूवी-कूपे और सिट्रोएन एयरक्रॉस अगले नंबर पर थी, और इनके बाद एमजी एस्टर सेगमेंट की सेल्स में आखिरी नंबर पर थी। बसॉल्ट और एस्टर की सेल्स में भारी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन जुलाई 2025 में एयरक्रॉस की बिक्री में कुछ यूनिट की बढ़ोतरी दर्ज हुई। हालांकि फिर भी एयरक्रॉस 100 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार नहीं कर पाई।

