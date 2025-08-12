जुलाई 2025 में हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर और मारुति ब्रेजा रही सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार, जानिए सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

मॉडल जुलाई 2025 जून 2025 मासिक ग्रोथ वर्तमान मार्केट शेयर (%) पिछले साल का मार्केट शेयर (%) सालाना मार्केट शेयर (%) औसत बिक्री (6 महीने)

हुंडई क्रेटा (क्रेटा इलेक्ट्रिक समेत) 16898 15786 7.04 38.39 34.39 4 16760

टोयोटा हाइराइडर 8814 7462 18.11 20.02 9.17 10.85 5703

मारुति ग्रैंड विटारा 6373 6828 -6.66 14.47 29.3 -14.83 9342

किआ सेल्टोस 6010 5225 15.02 13.65 12.01 1.64 6147

टाटा कर्व (कर्व ईवी समेत) 2005 2060 -2.66 4.55 5.73 -1.18 3105

होंडा एलिवेट 1395 1635 -14.67 3.16 3.29 -0.13 1624

फोक्सवैगन टाइगन 1327 1168 13.61 3.01 2.87 0.14 1310

स्कोडा कुशाक 901 792 13.76 2.04 2.54 -0.5 920

सिट्रोएन बसॉल्ट 178 214 -16.82 0.4 0.11 0.29 96

सिट्रोएन एयरक्रॉस 67 49 36.73 0.15 0 0.15 45

एमजी एस्टर 48 66 -27.27 0.1 0.35 -0.25 154