    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्कजार और आई20 का नया नाइट एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत 9.15 लाख रुपये से शुरू

    प्रकाशित: सितंबर 04, 2025 04:09 pm । स्तुति

    21 Views
    हुंडई आई20, आई20 एन लाइन और अल्कजार कार में डैशकैम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे नए फीचर जोड़े गए हैं 

    Hyundai Creta Electric, Alcazar, And i20 Get New Knight Editions; Prices Start From Rs 9.15 Lakh

    • हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्कजार और आई20 को नया नाइट एडिशन मिला है जिसमें ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन के साथ केबिन में कुछ ब्रास कलर्ड एलिमेंट दिए गए हैं। 

    • आई20 और आई20 एन लाइन को नया फीचर अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें डैशकैम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, रूफ माउंटेड स्पॉइलर जैसे नए फीचर शामिल हो गए हैं। 

    • अल्कजार एसयूवी में भी डैशकैम फीचर शामिल किया गया है। 

    • नाइट एडिशन की कीमत चुने गए मॉडल अनुसार 10,000 रुपये से 35,000 रुपये ज्यादा रखी गई है। 

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को नए फीचर्स के साथ अपडेट करने के बाद अब कंपनी ने क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर का नाइट एडिशन लॉन्च कर दिया है। हुंडई ने अल्कजार और आई20 का भी नाइट एडिशन लॉन्च किया है जिसमें कुछ फीचर अपडेट दिए गए हैं जिनमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और डैशकैम शामिल है। आई20 एन लाइन में भी यही फीचर्स शामिल किए गए हैं।

    यहां देखें हुंडई की इन तीनों कारों में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं :- 

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन 

    Hyundai Creta Electric Knight Edition

    हाल ही में हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को तीन नए वेरिएंट के साथ अपडेट किया गया था, साथ ही इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और डैशकैम जैसे नए फीचर भी शामिल किए गए थे।  

    अब कंपनी ने रेगुलर क्रेटा की तरह क्रेटा इलेक्ट्रिक का ऑल-ब्लैक नाइट एडिशन लॉन्च कर दिया है। यहां देखें इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं :- 

    • ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स 

    • रेड ब्रेक कैलिपर  

    • ब्लैक फ्रंट और रियर स्किड प्लेट

    • ब्लैक रूफ रेल्स

    • ब्लैक आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम्स)

    • ब्लैक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर

    • मैट ब्लैक हुंडई लोगो आउटसाइड

    • नाइट एम्ब्लम

    • ब्रास कलर्ड इंसर्ट के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर

    • ब्रॉस कलर्ड हाइलाइट्स के साथ ऑल-ब्लैक सीट अपहोल्स्ट्री

    • मैटल पैडल

    क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन रेगुलर क्रेटा इलेक्ट्रिक के एक्सीलेंस वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन 51.4 केडब्ल्यूएच और 42 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। यहां देखें क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन की कीमतें :- 

    वेरिएंट 

    नाइट एडिशन की कीमत 

    रेगुलर मॉडल की कीमत

    अंतर 

    एक्सीलेंस 42 केडब्ल्यूएच 

    21.45 लाख रुपये 

    21.30 लाख रुपये 

    + 15,000 रुपये

    एक्सीलेंस 42 केडब्ल्यूएच के साथ होम चार्जर

    22.18 लाख रुपये 

    22.03 लाख रुपये 

    + 15,000 रुपये

    एक्सीलेंस 51.4 केडब्ल्यूएच

    23.82 लाख रुपये 

    23.50 लाख रुपये 

    + 32,000 रुपये

    एक्सीलेंस 51.4 केडब्ल्यूएच के साथ होम चार्जर

    24.55 लाख रुपये 

    24.23 लाख रुपये 

    + 32,000 रुपये

    जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन की कीमत चुने गए बैटरी पैक ऑप्शन के अनुसार 15,000 रुपये से लेकर 32,000 रुपये ज्यादा रखी गई है। 

    हुंडई अल्कजार नाइट 

    हुंडई अलकजार नाइट एडिशन रेगुलर अल्कजार के 7-सीटर सिग्नेचर वेरिएंट पर बेस्ड है और इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन वाले सभी बदलाव किए गए हैं। 

    रेगुलर सिग्नेचर वेरिएंट के 6-सीटर और 7-सीटर दोनों वर्जन और नाइट एडिशन में नया डैशकैम फीचर दिया गया है। 

    यहां देखें अल्कजार नाइट एडिशन और रेगुलर सिग्नेचर वेरिएंट की कीमत में अंतर :-

    वेरिएंट

    नाइट एडिशन कीमत 

    रेगुलर मॉडल की कीमत

    अंतर 

    सिग्नेचर 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी 7-सीटर 

    21.66 लाख रुपये

    21.51 लाख रुपये

    + 15,000 रुपये 

    सिग्नेचर 1.5-लीटर डीजल एटी 7-सीटर 

    21.66 लाख रुपये

    21.51 लाख रुपये

    + 15,000 रुपये 

    क्रेटा इलेक्ट्रिक के लोअर बैटरी पैक ऑप्शन की तरह अल्कजार नाइट एडिशन भी रेगुलर मॉडल से 15,000 रुपये महंगा है। 

    यह भी पढ़ें : मारुति विक्टोरिस की बुकिंग शुरू, दिवाली 2025 के आसपास हो सकती है लॉन्च

    हुंडई आई20 नाइट

    Hyundai i20 Knight Edition

    हुंडई आई20 नाइट एडिशन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्रेटा इलेक्ट्रिक और अल्कजार नाइट एडिशन वाले सभी बदलाव किए गए हैं।  

    यह स्पेशल एडिशन मॉडल टॉप वेरिएंट स्पोर्ट्ज (ओ) एमटी और एस्टा (ओ) सीवीटी के साथ उपलब्ध होगा और इसकी कीमत इस प्रकार है :-

    वेरिएंट

    नाइट एडिशन की कीमत

    रेगुलर मॉडल की कीमत 

    अंतर 

    स्पोर्ट्ज (ओ) एमटी  

    9.15 लाख रुपये 

    9.05 लाख रुपये 

    + 10,000 रुपये 

    एस्टा (ओ) सीवीटी 

    11.35 लाख रुपये 

    11.25 लाख रुपये 

    + 10,000 रुपये 

    आई20 हैचबैक में ना केवल नाइट एडिशन शामिल किया गया है, बल्कि इसके रेगुलर वेरिएंट में कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं जिनमें डैशकैम, रूफ माउंटेड स्पॉइलर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले (वायरलेस अडेप्टर के साथ) शामिल हैं। 

    हुंडई आई20 एन लाइन कार में भी यह नए फीचर जोड़े गए हैं, लेकिन इसमें नाइट एडिशन शामिल नहीं किया गया है। 

    कंपेरिजन 

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक का मुकाबला महिंद्रा बीई 6, टाटा कर्व ईवी और एमजी जेडएस ईवी से है।

    हुंडई अल्कजार का कंपेरिजन टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी700, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और एमजी हेक्टर प्लस से है। 

    हुंडई आई20 और आई20 एन लाइन हैचबैक कार मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज को कड़ी टक्कर देती है।  

