टाटा सिएरा ईवी Vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: दोनों में से कौनसी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी चुनें? जानिए यहां

फीचर्स टाटा सिएरा ईवी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स ✅ ✅ (फॉलो-मी-होम फंक्शन वाली क्वाड-बीम यूनिट)

एलईडी डीआरएल ✅ ✅

एलईडी लाइट बार ✅ ✅

फ्रंट एलईडी फॉग लैंप ✅ ❌

ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर ✅ (गतिशील) ✅ (गतिशील)

रूफ रेल ✅ ✅

व्हील्स एयरो इंसर्ट के साथ 19 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील एयरोडायनामिक व्हील कैप के साथ 17 इंच के अलॉय व्हील

एलईडी टेल लाइट्स ✅ ✅

अपहोल्स्ट्री आर्टिफिशियल लेदर आर्टिफिशियल लेदर

टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅

कप होल्डर के साथ सेंटर कंसोल ✅ ✅

60:40 अनुपात में स्प्ल्टि होने वाली फोल्डिंग रियर सीटें ✅ ✅

रिक्लाइनिंंग रियर सीट्स ✅ (दो स्टेप्स वाली रिक्लाइन सुविधा के साथ) ✅ (दो स्टेप्स वाली रिक्लाइन सुविधा के साथ)

सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅

सभी दरवाजों के लिए पावर विंडो ✅ ✅

ग्लवबॉक्स कूलिंग ✅ ✅

स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅

कप होल्डर के साथ पीछे की ओर बीच में आर्मरेस्ट ✅ ✅

यूएसबी चार्जिंग पोर्ट टाइप-सी (2 आगे और 2 पीछे) टाइप-सी (1 आगे और 2 पीछे)

डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25 इंच 10.25 इंच

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ✅

रियर एसी वेंट के साथ आॅटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (ड्युअल जोन) ✅ (ड्युअल जोन)

पीएम2.5 एयर फ़िल्टर ✅ ❌

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर ✅ ✅

सनरूफ़ पैनोरमिक पैनोरमिक

एंबिएंट लाइटिंग सेटअप ✅ ✅

पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें ✅ (6-वे ड्राइवर और 4-वे को-ड्राइवर) ✅ (8-वे ड्राइवर और 6-वे को-ड्राइवर)

ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम ✅ ✅

इंफोटेनमेंट सिस्टम 12.3 इंच की टचस्क्रीन 10.25 इंच की टचस्क्रीन

को पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन 12.3 इंच की टचस्क्रीन ❌

वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅(अडेप्टर के माध्यम से)

साउंड सिस्टम 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक 8 स्पीकर वाला बोस सिस्टम (जिसमें 1 सबवूफर और दो ट्वीटर शामिल हैं)

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅

एलेक्सा कनेक्टिविटी ✅ ✅

स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल ✅ ✅

एयरबैग्स 6 6

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) ✅ ✅

सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट ✅ ✅

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅

हिल-होल्ड असिस्ट ✅ ✅

हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅

360-डिग्री कैमरा ✅ ✅

कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल ✅ ❌

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅

पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅

चारों डिस्क ब्रेक ✅ ✅

रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅