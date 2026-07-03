टाटा सिएरा ईवी Vs हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: दोनों में से कौनसी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी चुनें? जानिए यहां
सिएरा ईवी, पहले से ही पॉपुलर क्रेटा इलेक्ट्रिक को कड़ी टक्कर देने के लिए बिक्री के लिए आ गई है। लेकिन जब बात इनके ऑन-पेपर स्पेसिफिकेशन्स की आती है, तो कौन सी गाड़ी बाज़ी मारती है? आइए जानते हैं।
प्रकाशित: जुलाई 03, 2026 11:37 am । भानु
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टाटा सिएरा ईवी हमारे मार्केट में आने वाली सबसे नई ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इससे उस सेगमेंट का दायरा और बढ़ गया है जिसमें पहले से ही मारुति सुजुकी ई विटारा, महिंद्रा बीई 6 और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। सिएरा और क्रेटा के इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) वाले वर्जन के बीच ज़बरदस्त टक्कर को देखते हुए, हमें लगा कि यह देखना सही रहेगा कि उनके ईवी वर्जन कागज़ पर एक-दूसरे के मुकाबले कैसे हैं। यहां उनकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स दी गई हैं:
कीमत
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नमूना
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टाटा सिएरा ईवी
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हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
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कीमत
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18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये तक (इंट्रोडक्ट्री)
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18.02 लाख रुपये से लेकर 24.70 लाख रुपये तक
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और पूरे भारत के लिए लागू हैं।
- हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के मुकाबले सिएरा एंट्री-लेवल और टॉप-एंड, दोनों ही वर्ज़न में महंगी है।
- अगर पूरी तरह से लोडेड वेरिएंट्स की बात करें, तो कीमत में लगभग 1.3 लाख रुपये का अंतर है।
- इन दोनों ईवी में 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (बीएएएस) का ऑप्शन नहीं है, जिससे इनकी कीमत कम हो सकती थी, जैसा कि हाल ही में लॉन्च हुई कई इलेक्ट्रिक कारों में देखा गया है।
साइज
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पैरामीटर
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टाटा सिएरा ईवी
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हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
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अंतर
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लंबाई
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4,340 मिलीमीटर
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4,340 मिलीमीटर
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कोई अंतर नहीं
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चौड़ाई
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1,841 मिलीमीटर
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1,790 मिलीमीटर
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+51 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,750 मिलीमीटर
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1,655 मिलीमीटर (छत की रेलिंग सहित)
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+95 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2,730 मिलीमीटर
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2,610 मिलीमीटर
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+120 मिलीमीटर
- सिएरा ईवी की लंबाई हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जितनी ही है, लेकिन बाकी सभी मामलों में यह हुंडई से बड़ी है।
- इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 120 मिलीमीटर ज़्यादा लंबा व्हीलबेस और 95 मिलीमीटर ज़्यादा ऊंचाई है। इन दोनों चीज़ों और ज़्यादा चौड़ाई की वजह से, क्रेटा ईवी के मुकाबले इसका केबिन ज़्यादा बड़ा और रोड प्रजेंस ज्यादा दमदार होगी।
कलर विकल्प
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टाटा सिएरा ईवी
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हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
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ऋषिकेश रैपिड्स
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ओशियन ब्लू*
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नैनीताल नाइट
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स्टारी नाइट
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प्रिस्टीन व्हाइट
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एटलस व्हाइट*
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प्योर ग्रे
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टाइटन ग्रे मैट
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बंगाल रूज
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फायरी रेड
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कूर्ग क्लाउड
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ब्लैक मैट
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अंडमान एडवेंचर
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एबिस ब्लैक
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–
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ओशन ब्लू मैट
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–
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रोबस्ट एमरल्ड ग्रीन मैट
*ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध है
- हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में ज़्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें दो डुअल-टोन पेंट शेड्स का विकल्प भी शामिल है।
- क्रेटा इलेक्ट्रिक में आपको मैट फ़िनिश वाले तीन शेड्स का विकल्प भी मिलता है, जबकि टाटा में ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है।
- इसके अलावा, सिएरा में 7 मोनो-टोन शेड्स भी उपलब्ध हैं, जिनमें से एक पूरी तरह से लोडेड ओडब्ल्यूडी सेटअप के लिए है।
फीचर्स और सेफ्टी
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फीचर्स
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टाटा सिएरा ईवी
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हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
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ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
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✅ (फॉलो-मी-होम फंक्शन वाली क्वाड-बीम यूनिट)
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एलईडी डीआरएल
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एलईडी लाइट बार
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फ्रंट एलईडी फॉग लैंप
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ओआरवीएम पर लगे एलईडी टर्न इंडिकेटर
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✅ (गतिशील)
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✅ (गतिशील)
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रूफ रेल
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व्हील्स
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एयरो इंसर्ट के साथ 19 इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील
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एयरोडायनामिक व्हील कैप के साथ 17 इंच के अलॉय व्हील
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एलईडी टेल लाइट्स
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अपहोल्स्ट्री
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आर्टिफिशियल लेदर
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आर्टिफिशियल लेदर
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टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
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कप होल्डर के साथ सेंटर कंसोल
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60:40 अनुपात में स्प्ल्टि होने वाली फोल्डिंग रियर सीटें
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✅
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रिक्लाइनिंंग रियर सीट्स
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✅ (दो स्टेप्स वाली रिक्लाइन सुविधा के साथ)
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✅ (दो स्टेप्स वाली रिक्लाइन सुविधा के साथ)
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सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट
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✅
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सभी दरवाजों के लिए पावर विंडो
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ग्लवबॉक्स कूलिंग
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स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
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कप होल्डर के साथ पीछे की ओर बीच में आर्मरेस्ट
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यूएसबी चार्जिंग पोर्ट
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टाइप-सी (2 आगे और 2 पीछे)
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टाइप-सी (1 आगे और 2 पीछे)
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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10.25 इंच
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10.25 इंच
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
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✅
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रियर एसी वेंट के साथ आॅटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅ (ड्युअल जोन)
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✅ (ड्युअल जोन)
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पीएम2.5 एयर फ़िल्टर
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❌
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वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
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✅
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सनरूफ़
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पैनोरमिक
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पैनोरमिक
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एंबिएंट लाइटिंग सेटअप
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पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें
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✅ (6-वे ड्राइवर और 4-वे को-ड्राइवर)
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✅ (8-वे ड्राइवर और 6-वे को-ड्राइवर)
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ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम
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इंफोटेनमेंट सिस्टम
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12.3 इंच की टचस्क्रीन
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10.25 इंच की टचस्क्रीन
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को पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन
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12.3 इंच की टचस्क्रीन
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❌
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वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो
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✅
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✅(अडेप्टर के माध्यम से)
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साउंड सिस्टम
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12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक
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8 स्पीकर वाला बोस सिस्टम (जिसमें 1 सबवूफर और दो ट्वीटर शामिल हैं)
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एलेक्सा कनेक्टिविटी
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स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल
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एयरबैग्स
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6
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6
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इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)
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सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
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आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज
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हिल-होल्ड असिस्ट
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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360-डिग्री कैमरा
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कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल
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❌
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)
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पार्किंग सेंसर
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आगे और पीछे
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आगे और पीछे
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इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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चारों डिस्क ब्रेक
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रेन सेंसिंग वाइपर
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एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम)
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✅(लेवल-2)
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✅(लेवल-2)
- दोनों ही ईवी में आज के समय के हिसाब से ज़रूरी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी दी गई हैं। इनमें सभी लाइटों का एलईडी होना, एक एडवांस्ड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग शामिल हैं।
- हालांकि, टाटा की नई ईवी के मुकाबले क्रेटा इलेक्ट्रिक में कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि आगे की सीटों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट करने की सुविधा।
- लेकिन, नई नवेली सिएरा ईवी में कई अनोखी खूबियां हैं, जिनमें तीन-स्क्रीन वाला सेटअप, 12-स्पीकर वाला जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल है।
- हमने सिएरा ईवी के सभी वेरिएंट्स के फ़ीचर्स के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है, ताकि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही वेरिएंट चुन सकें।
पावरट्रेन
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विनिर्देश
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टाटा सिएरा ईवी
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हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
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बैटरी पैक
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63 केडब्ल्यूएच
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75 केडब्ल्यूएच
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75 केडब्ल्यूएच
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42 केडब्ल्यूएच
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51.4 केडब्ल्यूएच
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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1
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2
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1
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1
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पावर
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238 पीएस
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209 पीएस
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209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)
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135 पीएस
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171 पीएस
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टॉर्क
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315 एनएम
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315 एनएम
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504 एनएम
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200 एनएम
|
200 एनएम
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दावा की गई रेंज (एमआईडीसी भाग 1 + भाग 2)
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565 किलोमीटर
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665 किलोमीटर
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624 किलोमीटर
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420 किलोमीटर
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510 किलोमीटर
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ड्राइवट्रेन*
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आरडब्ल्यूडी
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आरडब्ल्यूडी
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एडब्लूडी
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एफडब्ल्यूडी
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एफडब्ल्यूडी
*आरडब्ल्यूडी - रियर-व्हील ड्राइव, एडब्ल्यूडी - ऑल-व्हील ड्राइव, और एफडब्ल्यूडी - फ्रंट-व्हील ड्राइव
- जहां हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है, वहीं सिएरा ईवी में तीन ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि, दोनों में सिर्फ़ दो बैटरी पैक के ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन टाटा की गाड़ी में ज़्यादा कैपेसिटी वाले बैटरी पैक मिलते हैं।
- यहां सिर्फ़ सिएरा ईवी में आरडब्ल्यूडी और एडब्ल्यूडी के बीच चुनने का ऑप्शन मिलता है, जबकि हुंडई ईवी सिर्फ़ एफडब्ल्यूडी सेटअप में आती है।
- पावरट्रेन के आउटपुट और बताई गई रेंज को देखें, तो टाटा सिएरा ईवी ही सबसे आगे है, कम से कम कागज़ों पर तो यही दिखता है।
- हमने टाटा सिएरा ईवी के साथ मिलने वाले अलग-अलग वेरिएंट के पावरट्रेन विकल्पों के बारे में जानकारी दी है, ताकि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही वेरिएंट चुन सकें।
चार्जिंग विकल्प
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विनिर्देश
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टाटा सिएरा ईवी
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हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
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एसी फास्ट चार्जर
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7.2 किलोवाट - 8.9 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (63 केडब्ल्यूएच), 10.5 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (75 केडब्ल्यूएच)
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11 किलोवाट - 4 घंटे में 10 से 100 प्रतिशत (42 केडब्ल्यूएच), 4 घंटे 50 मिनट में 10 से 100 प्रतिशत (51.4 केडब्ल्यूएच)
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डीसी फास्ट चार्जर
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110 किलोवाट यूनिट के साथ 63 केडब्ल्यूएच की खपत में 25 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत और 120 किलोवाट यूनिट के साथ 75 केडब्ल्यूएच की खपत में 26 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक की खपत होती है।
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42 केडब्ल्यूएच (100 किलोवाट से अधिक यूनिट के साथ) के लिए 39 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत और 51.4 केडब्ल्यूएच (100 किलोवाट से अधिक यूनिट के साथ) के लिए 58 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत।
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जब दोनों ईवी की एसी फ़ास्ट चार्जिंग की बात आती है, तो क्रेटा इलेक्ट्रिक में ज़्यादा कैपेसिटी वाला चार्जर (11 केडब्ल्यू का) मिलता है। दोनों बैटरी पैक की कैपेसिटी कम होने की वजह से इसकी चार्जिंग का समय भी कम लगता है।
- डीसी फ़ास्ट चार्जिंग के मामले में भी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि सिएरा ईवी में बड़े बैटरी पैक मिलते हैं। हालांकि, इस मामले में टाटा ईवी को तेज़ी से चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि इसकी चार्जिंग की रफ़्तार ज़्यादा है।
कारदेखो ओपिनियन…
टाटा सिएरा ईवी के बिक्री के लिए उपलब्ध होने के साथ ही, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक ज़बरदस्त दावेदार आ गया है। इसकी वजह है इसका मॉडर्न डिज़ाइन, कई तरह के फ़ीचर्स और अलग-अलग पावरट्रेन के विकल्प, जिसमें एडब्ल्यूडी का ऑप्शन भी शामिल है। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जा रहा है कि यह हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के संबंधित वेरिएंट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रेंज देती है।
वहीं, क्रेटा इलेक्ट्रिक उन लोगों के लिए है जो हुंडई कार के लुक और उसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को पसंद करते हैं। यह अपने इंटरनल कंबसशन इंजन (आईसीई) वाले मॉडल के सिद्धांतों पर बनी है, इसलिए यह एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और हर तरह से बेहतर कार है। हालांकि इसकी रेंज के आंकड़े टाटा सिएरा ईवी जितने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन शहर में रोज़ाना की ड्राइविंग और कभी-कभार हाईवे पर चलाने के मामले में क्रेटा इलेक्ट्रिक आपको निराश नहीं करेगी।
अन्य विकल्प
- अगर सिएरा ईवी और क्रेटा इलेक्ट्रिक आपकी शॉर्टलिस्ट में हैं, तो यहां कुछ और इलेक्ट्रिक एसयूवी हैं जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए:
- मारुति ई विटारा: मारुति की पहली ईवी में अच्छी रेंज का दावा किया गया है, साथ ही इसमें कई तरह के फ़ीचर्स और बेहतरीन सेफ़्टी पैकेज भी मिलता है।
- महिंद्रा बीई 6: अपनी फ़्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग से ध्यान खींचती है, और साथ ही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, शानदार रियल-वर्ल्ड रेंज और इस सेगमेंट में सबसे अच्छे इन्फ़ोटेनमेंट अनुभव में से एक देती है।
- विनफास्ट वीएफ7: अपनी साफ़-सुथरी और मॉडर्न स्टाइलिंग और शानदार फ़िट-एंड-फ़िनिश के साथ अलग दिखती है, और इसमें दो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं।
- विनफास्ट वीएफ6: वीएफ7 का छोटा वर्जन, जो प्रीमियम केबिन का अनुभव तो देता है, लेकिन साइज़ में छोटा है और वीएफ7 के मुकाबले इसकी कीमत भी कम है।
- टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला: इसमें शानदार स्टाइलिंग, प्रीमियम केबिन, स्मूद ड्राइविंग का अनुभव और कई फ़ीचर्स वाला पैकेज मिलता है।
- एमजी जेडएस ईवी: इसमें प्रीमियम केबिन, कई फ़ीचर्स और रोज़ाना की ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छी रेंज मिलती है।