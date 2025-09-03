सभी
नई
पुरानी कार
    मारुति विक्टोरिस की बुकिंग शुरू, दिवाली 2025 के आसपास हो सकती है लॉन्च

    प्रकाशित: सितंबर 03, 2025 04:57 pm । सोनू

    124 Views
    इसे मारुति एरीना डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा और दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है

    Maruti Victoris Booking Details: Booking Amount, Website, Delivery Time Explained

    मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसके एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन की जानकारी साझा की है, साथ ही इसकी फीचर लिस्ट का भी खुलासा कर दिया है। कंपनी ने अपने एरीना डीलरशिप और वेबसाइट पर 11,000 रुपये में विक्टोरिस की बुकिंग भी शुरू कर दी है, और इसे दिवाली 2025 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। अगर आप नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को घर लाने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए इसमें क्या कुछ खास मिलेगाः

    मारुति विक्टोरिसः ओवरव्यू

    Maruti Victoris

    मारुति विक्टोरिस में प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट और कनेक्टेड एलईडी डीआरएल के साथ आकर्षक डिजाइन दिया गया है, और हेडलाइट के ऊपर कुछ स्लैश्ड एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें प्रोजेक्टर एलईडी फॉग लैंप्स, 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और पूरी बॉडी पर रग्ड ब्लैक क्लेडिंग दी गई है। पीछे की तरफ इसमें टेललाइट के लिए एक एलईडी लाइट बार दी गई है, जिसमें आगे की डीआरएल की तरह स्लैश्ड लाइटिंग एलिमेंट्स हैं।

    Maruti Victoris

    विक्टोरिस के केबिन में ड्यूल-टोन ब्लैक और ऑफ-व्हाइट थीम के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। सीटों पर मैचिंग लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और डोर पेड पर सभी प्रमुख टचपॉइंट पर सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है।

    Maruti Victoris

    फीचर लिस्ट की बात करें तो मारुति ने विक्टोरिस में एक हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, आगे वेंटिलेटेड सीटें, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डॉल्बी एटमॉस के साथ 8-स्पीकर इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, पावर टेलगेट, एक पैनोरमिक सनरूफ, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ एक वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स दिए हैं।

    Maruti Victoris

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एक 360 डिग्री कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    यह भी पढ़ें: मारुति विक्टोरिस को क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

    मारुति विक्टोरिसः इजन

    मारुति विक्टोरिस में एक माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल और एक सीएनजी विकल्प दिया गया है, जिनकी जानकारी इस प्रकार हैः

    इंजन

    1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड 

    1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    116 पीएस (संयुक्त)

    103 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    137 एनएम

    121.5 एनएम

    गियरबॉक्स*

    ई-सीवीटी

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव / ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    विक्टोरिस भारत में मारुति की पहली कार है जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है, जो इसके बूट स्पेस को नहीं घेरता है।

    मारुति विक्टोरिसः संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    Maruti Victoris

    मारुति विक्टोरिस की कीमत 9.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से रहेगा।

