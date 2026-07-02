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    स्कोडा कोडिएक आरएस परफॉर्मेंस एसयूवी भारत में हुई लॉन्च: केवल 50 यूनिट्स ही थी उपलब्ध, कीमत 66.99 लाख रुपये

    सिर्फ़ 50 यूनिट्स के अलॉटमेंट और उन सभी के पहले ही बुक हो जाने की वजह से, स्कोडा कोडिएक आरएस भारत की सबसे दुर्लभ एसयूवी में से एक है।

    प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 03:21 pm । अमन

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    2026 Skoda Kodiaq RS

    स्कोडा भारत में अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स को अपडेट करने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के मामले में ज़बरदस्त काम कर रही है; इनमें सबसे नया मॉडल कोडिएक आरएस है। परफॉर्मेंस पर फोकस्ड यह फैमिली एसयूवी पूरी तरह से इम्पोर्ट की गई है और इसकी कीमत 66.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। स्कोडा के अनुसार, इसकी सिर्फ़ 50 यूनिट्स उपलब्ध थीं और प्री-बुकिंग में ही ये सभी बिक चुकी हैं। आइए जानते हैं कि यह इतनी खास क्यों है:

    डिज़ाइन

    • स्टैंडर्ड स्कोडा कोडिएक एक बड़ी और शानदार एसयूवी है, और आरएस मॉडल में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं ताकि इसकी फैमिली-फ्रेंडली स्टाइलिंग में थोड़ा आक्रामक लुक भी जुड़ सके।
    • सामने की तरफ, इसमें एलईडी डीआरएल्स के साथ वही स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं, लेकिन बंपर ज़्यादा शार्प और दमदार हैं, और ब्लैक कलर की ग्रिल इसे एक गंभीर लुक देती है।

    2026 Skoda Kodiaq RS

    ध्यान दें:

    सामने की तरफ लगा आरएस बैज ही यह पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यह ज़्यादा दमदार कोडिएक है!

    • बड़े 20-इंच के अलॉय व्हील्स इस बड़ी गाड़ी को साइड से स्पोर्टी लुक देते हैं। इसमें क्लैडिंग भी कम की गई है जिससे यह ज़्यादा स्लीक लगती है, साथ ही इसमें ब्लैक विंडो-लाइन और ओआरवीएम्स जैसे फ़िनिशिंग टच भी दिए गए हैं।

    2026 Skoda Kodiaq RS
    Skoda Kodiaq RS

    • कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, रूफ़-माउंटेड स्पॉइलर और शार्क-फ़िन एंटीना पहले जैसे ही हैं। नया क्या है? एक बदला हुआ बंपर, जिसके बीच में मैश जैसा डिज़ाइन है और दोनों सिरों पर दो एग्ज़ॉस्ट टिप्स दिए गए हैं।

    2026 Skoda Kodiaq RS

    • एक्सटीरियर कलर विकल्पों की बात करें कोडिएक आरएस में 4 कलर: मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे के विकल्प दिए गए हैं।

    इंटीरियर

    • कोडिएक आरएस के इंटीरियर का बेसिक लेआउट और डिज़ाइन स्टैंडर्ड गाड़ी जैसा ही है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग को ब्लैक थीम और रेड इंसर्ट्स के साथ ज़्यादा स्पोर्टी बनाया गया है।

    2026 Skoda Kodiaq RS

    • इसमें इस्तेमाल किए गए मैटेरियल की क्वालिटी अभी भी प्रीमियम और सॉलिड है। साथ ही, अलग-अलग क्लाइमेट कंट्रोल और मीडिया फ़ंक्शंस के लिए सेंट्रल एसी वेंट्स के नीचे वही काम के रोटरी डायल दिए गए हैं।
    • ब्लैक थीम और रेड स्टिचिंग के अलावा, इसमें आरएस ब्रांडिंग वाली खास बकेट-स्टाइल स्पोर्ट सीट्स भी मिलती हैं। ये सीट्स पावर्ड हैं, इनमें मेमोरी सेटिंग्स हैं और साथ ही वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज जैसे फ़ीचर्स भी दिए गए हैं।

    2026 Skoda Kodiaq RS

    अपने आरएस अवतार में भी, कोडिएक तीन-रो वाली 7-सीटर एसयूवी के रूप में आई है, जिसमें सेकंड रो में काफ़ी स्पेस और फीचर्स दिए गए हैं।

    2026 Skoda Kodiaq RS

    नोट:

    हालांकि यह 7-सीटर है, लेकिन इसकी आखिरी रो का इस्तेमाल बच्चे या आपके पालतू जानवर ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं!

    • इस तरह की परफॉर्मेंस कार के हिसाब से इसमें प्रैक्टिकैलिटी बहुत अच्छी है - केबिन में कई कपहोल्डर, दूसरी रो में बैठने वालों के लिए रिमूवेबल ट्रे, कुछ ग्लवबॉक्स और बड़े डोर पॉकेट दिए गए हैं जिनमें रीयूजेबल डस्टबिन भी दिए गए हैं।

    फीचर्स और सेफ्टी

    • कोडिएक आरएस में आपको लगभग वे सभी फीचर्स मिलते हैं जो स्टैंडर्ड कोडिएक में मिलते हैं।
    • कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक एसी और इलेक्ट्रिक ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स जैसे फीचर्स आपकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
    • टेक पैकेज में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

    2026 Skoda Kodiaq RS
    2026 Skoda Kodiaq RS

    • केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और 725 वॉट के आउटपुट वाला 13-स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम दिया गया है।
    • सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो कोडिएक आरएस में 9 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड कंट्रोल और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर के साथ 360-डिग्री कैमरा मिलता है।
    • इसमें लेवल-2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन कार में बैठने पर हर बार इन्हें बंद करना पड़ता है।

    परफॉर्मेंस

    स्कोडा के आरएस मॉडल हमेशा से ही अपनी ड्राइविंग परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते रहे हैं, न कि अपने लुक या अंदरूनी बनावट के लिए। इसलिए, मशहूर ऑक्टाविया आरएस की तरह ही, कोडिएक आरएस में भी वही 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। लेकिन सेडान के मुकाबले, इसमें ज़्यादा वज़न को देखते हुए टॉर्क को बढ़ाया गया है और पावर सिर्फ़ फ्रंट व्हील्स तक सीमित रहने के बजाय, कोडिएक आरएस में ऑल-व्हील ड्राइव की सुविधा दी गई है। इसकी खास बातें इस प्रकार हैं:
     

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    265 पीएस

    टॉर्क

    400 एनएम

    ट्रांसमिशन

    7-स्पीड डीसीटी

    ड्राइवट्रेन

    ऑल-व्हील ड्राइव

    एक्सलरेशन (0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    6.3 सेकंड्स

    2026 Skoda Kodiaq RS

    इंजन के अलावा, इस कार में डायनैमिक चेसिस कंट्रोल (डीसीसी) सिस्टम भी मिलता है, जिसमें कई तरह की सस्पेंशन सेटिंग्स होती हैं। ये सेटिंग्स आपकी ज़रूरत के हिसाब से कार की राइड क्वालिटी को बदल देती हैं। यह सिर्फ़ मार्केटिंग का कोई तरीका नहीं है, बल्कि यह सच में कार चलाने के अनुभव में बड़ा फ़र्क लाता है।

    मुकाबला

    देश में स्कोडा कोडिएक आरएस का कोई सीधा मुकाबला नहीं है; फोक्सवैगन टेरॉन आर -लाइन ही इसकी एकमात्र करीबी विकल्प है। भारत में इसकी सिर्फ़ 50 यूनिट्स ही लाई गई हैं, इसलिए यह सच में एक अनोखी एसयूवी है।

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