2026 रेनो क्विड फेसलिफ्ट लॉन्च, कीमत 4.52 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: जुलाई 03, 2026 03:51 pm । सोनू

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अपडेट रेनो काइगर को पेश करने के बाद, अब रेनो ने क्विड का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है। नई रेनो क्विड की कीमत 4.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस अपडेट का मकसद हैचबैक कार में कुछ नयापन लाने का है। आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं:

कीमत और वेरिएंट्स

पहले क्विड चार वेरिएंट्स में मिलती थी, जबकि अब क्विड केवल इवोल्यूशन और क्लाइंबर वेरिएंट में आती है। यहां देखिए 2026 रेनो क्विड की प्राइस लिस्ट:

वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर ऑथेंटिक बंद 4.30 लाख रुपये - इवोल्यूशन* 4.53 लाख रुपये 4.67 लाख रुपये (- 14,000 रुपये) इवोल्यूशन एएमटी* 4.90 लाख रुपये 5 लाख रुपये (- 10,000 रुपये) टेक्नो बंद 5 लाख रुपये - टेक्नो एएमटी बंद 5.49 लाख रुपये - क्लाइंबर* 5.15 लाख रुपये 5.47 लाख रुपये (- 32,000 रुपये) क्लाइंबर ड्यूल-टोन - 5.58 लाख रुपये - क्लाइंबर एएमटी* 5.61 लाख रुपये 5.88 लाख रुपये (- 27,000 रुपये) क्लाइंबर एएमटी ड्यूल-टोन - 5.99 लाख रुपये -

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है, *डीलर-फिटेड सीएनजी किट के लिए 70,449 रुपये अतिरिक्त लगेंगे

इस अपडेट के साथ, रेनो ने चुने गए वेरिएंट के हिसाब से हैचबैक कार की कीमत 32,000 रुपये तक कम कर दी है, जिससे यह पैसा वसूल कार बन जाती है। इसके अलावा, अब क्लाइंबर में ड्यूल-टोन कलर स्टैंडर्ड दिया गया है, जो पहले ऑप्शनल मिलता था।

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नया क्या है?

इस छोटे फेसलिफ्ट अपडेट के रेनो क्विड में कुछ बदलाव किए गए हैं। डिजाइन की बात करें तो यह करीब प्री-फेसलिफ्ट वर्जन जैसी ही है। इसमें बदलाव के तौर पर आगे और पीछे नया 2डी रेनो लोगो, नए ड्यूल-टोन व्हील कवर और नई रूफ रेल्स दी गई है जिसमें अब व्हाइट इनसर्ट दिया गया है।

केबिन में भी बहुत कम बदलाव हुए हैं। सबसे बड़े बदलाव के तौर पर नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर पियानो ब्लैक इनसर्ट दिया गया है। यह स्टीयरिंग व्हील रेनो ट्राइबर और रेनो काइगर से लिया गया है, जिस पर अपडेट 2डी रेनो लोगो लगा है।

फीचर और सेफ्टी

इस अपडेट में क्विड की फीचर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और कीमत के हिसाब से अभी भी शानदार फीचर वाली कार में से एक है। इसमें एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 2-स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, सभी पावर विंडो, मैनुअल एसी और पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), पीछे पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और सभी पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

रेनो क्विड कार में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। ज्यादा माइलेज के लिए रेनो ने ऑथराइज्ड डीलर फिटेड सीएनजी किट भी दी है। यहां देखिए क्विड गाड़ी के स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 69 पीएस टॉर्क 92.5 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

रेनो क्विड हैचबैक कार का मुकाबला मारुति एस-प्रेसो और ऑल्टो के10 से है।

यह भी देखें: रेनो क्विड ऑन रोड प्राइस