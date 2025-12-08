2025 में यह टॉप 10 एसयूवी कारें भारत में हुई लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

2025 में कई पॉपुलर एसयूवी कारों जैसे हुंडई वेन्यू और टाटा सिएरा ने मॉडर्न अवतार में भारतीय बाजार में वापसी की, जबकि इस साल कई सारी ऑल-इलेक्ट्रिक कारें भी पेश की गई

पिछले कुछ सालों की तरह साल 2025 भी भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एसयूवी कारों की लॉन्चिंग के लिए सबसे अच्छा साल साबित हुआ। इस साल एसयूवी सेगमेंट में कई सारी नए कारों को पेश किया गया और कई गाड़ियों को नए अपडेट भी मिले। इस लिस्ट में हमनें उन सभी गाड़ियों को शामिल किया है जिसे साल 2025 में लॉन्च किया गया तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

2025 हुंडई वेन्यू

लॉन्च प्राइस : 7.90 लाख रुपये से 15.51 लाख रुपये

सेकंड जनरेशन वेन्यू 2025 के सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च में से एक रही। न्यू जनरेशन मॉडल होने के नाते इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव हुए हैं जिससे यह क्रेटा और एक्सटर जैसी नजर आती है। इस सब-4 मीटर एसयूवी कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डुअल 12.3-इंच स्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। वेन्यू एसयूवी में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें किआ सोनेट वाला डीजल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन दिया गया है।

हुंडई ने नई वेन्यू के अलावा सेकंड जनरेशन वेन्यू एन लाइन को भी पेश किया। वेन्यू एन लाइन स्टैंडर्ड मॉडल का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन है जिसके एक्सटीरियर और इंटीरियर पर कई हल्के फुल्के बदलाव किए गए हैं और इसमें सिंगल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है।

मारुति विक्टोरिस

लॉन्च कीमत: 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

मारुति विक्टोरिस को मार्केट में कंपनी के 2-फैंग अप्रोच के तहत लॉन्च किया गया जिससे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कारों जैसे हुंडई क्रेटा और मौजूदा ग्रैंड विटारा को कड़ी टक्कर दी जा सके। यह गाड़ी ना केवल स्टाइलिश है, बल्कि यह मारुति की अब तक की सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड कार भी है। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), और जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें ग्रैंड विटारा वाले इंजन ऑप्शन दिए गए है, हालांकि इसमें सीएनजी टैंक को एसयूवी के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है।

2025 टाटा सिएरा

लॉन्च प्राइस : 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

ऑटो एक्सपो 2023 में टाटा सिएरा का कॉन्सेप्ट वर्जन शोकेस करने के बाद कंपनी ने अब इस एसयूवी कार को मॉडर्न अवतार में लॉन्च कर दिया है। नई टाटा सिएरा एसयूवी कार में स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और ऑल-एलईडी लाइटिंग दी गई है। नई टाटा सिएरा कार में ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप (टाटा कार में पहली बार), 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, और ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें दो नए 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (एक नैचुरली एस्पिरेटेड और दूसरा टर्बोचार्ज्ड यूनिट) शामिल हैं। इंजन के साथ इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ केवल ऑटोमेटिक) की चॉइस दी गई है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस

लॉन्च प्राइस : 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इस साल के सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च में से एक रही। यह महिंद्रा एक्सयूवी700 का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन है, जिसमें सात लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसमें कई ईवी स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल और एरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील्स शामिल हैं। इस गाड़ी में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 540-डिग्री कैमरा, छह एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इसमें तीन बैटरी पैक ऑप्शन : 59 केडब्लूएच, 70 केडब्लूएच और 79केडब्लूएच दिए गए हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज 679 किलोमीटर है। यह गाड़ी सिंगल रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

किआ सिरोस

लॉन्च प्राइस: 9 लाख रुपये से 17.80 लाख रुपये (जीएसटी कटौती के बाद 8.67 लाख रुपये से 15.94 लाख रुपये)

किआ सिरोस को सबसे पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया गया था और फिर इसे भारत में लॉन्च किया गया। इसे भारत में कंपनी के एसयूवी लाइनअप में किआ सोनेट और सेल्टोस के बीच में पोजिशन किया गया है। यूनीक लुक्स और आकर्षक फीचर इस एसयूवी कार को सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में सबसे अलग बनाते हैं। इस गाड़ी में फ्रंट और रियर सीट वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, छह एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस, फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। सिरोस एसयूवी कार में सोनेट वाला 1-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है।

टाटा हैरियर ईवी

लॉन्च प्राइस : 21.49 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे बड़ा लॉन्च टाटा हैरियर ईवी रही। कंपनी ने इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में शोकेस किया था और फिर कुछ महीने बाद इसे लॉन्च किया। यह टाटा के मौजूदा लाइनअप की इकलौती कार है जिसमें ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) सेटअप दिया गया है। यह गाड़ी तीन वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 14.5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेवल-2 एडीएएस और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। हैरियर ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन (65 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्लूएच) दिए गए हैं जिसके साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज 627 किलोमीटर है।

2025 फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन

लॉन्च प्राइस: 49 लाख रुपये (जीएसटी में कटौती के बाद 45.73 लाख रुपये)

2025 फोक्सवैगन टिगवान आर-लाइन को भारतीय बाजार में इंपोर्ट करके लाया गया था। यह फोक्सवैगन के भारतीय लाइनअप की फ्लैगशिप एसयूवी कार है और यह गाड़ी 5-सीटर लेआउट में उपलब्ध है। इस एसयूवी कार में पैनोरमिक सनरूफ, ट्राई-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल वायरलेस फ़ोन चार्जर, 9 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। 2025 टिग्वान आर-लाइन एसयूवी कार में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स (डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन) और एडब्लूडी ऑप्शन दिया गया है।

2025 स्कोडा कोडिएक

लॉन्च प्राइस : 46.89 लाख रुपये से 48.69 लाख रुपये (जीएसटी कटौती के बाद 39.99 लाख रुपये से 45.96 लाख रुपये)

2025 में भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वापसी करने वाली सबसे पॉपुलर एसयूवी नेमप्लेट में से एक स्कोडा कोडिएक थी, जिसे इस साल की शुरुआत में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शोकेस किया गया था। इस एसयूवी कार को सेकंड जेनरेशन अवतार में पेश किया गया है और यह केवल पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है जो दो वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ट्राई-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 9 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं।

विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7

लॉन्च प्राइस : 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (वीएफ6), 20.89 लाख रुपये से 25.49 लाख रुपये (वीएफ7)

2025 में दो नई इलेक्ट्रिक कारों विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 को पेश किया गया। कंपनी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दो 5-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को शोकेस किया और फिर कुछ महीनों के बाद इसे लॉन्च किया। वीएफ6 और वीएफ7 का एक्सटीरियर और इंटीरियर एक जैसा है और इसमें कई सारे फीचर कॉमन मिलते हैं। इस गाड़ी में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी), डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, सात एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। वीएफ6 गाड़ी में 59.6 केडब्लूएच बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी रेंज 468 किलोमीटर है। जबकि, वीएफ7 में सिंगल और डुअल-मोटर सेटअप ऑप्शन के साथ दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं, और इसकी सर्टिफाइड रेंज 532 किलोमीटर है।

2025 टेस्ला मॉडल वाई

लॉन्च प्राइस : 59.89 लाख रुपये से 67.89 लाख रुपये

कई सालों के लंबे इंतजार के बाद टेस्ला ने भारत में आखिरकार एंट्री कर ली है। टेस्ला ने 2025 मॉडल वाई के साथ भारतीय बाजार में कदम रखा है। हालांकि, इसे भारत में इंपोर्ट करके लाया गया है। ऊपर बताई गई कीमतों में टेस्ला की फुल सेल्फ-ड्राइविंग कैपेबिलिटी शामिल नहीं है, जिसके लिए वह जानी जाती हैं (हर वेरिएंट की कीमत 6 लाख रुपये ज़्यादा है)। इसमें 15.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 9-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस सूट जैसे फीचर दिए गए है। हालांकि, इसका बैटरी साइज और इलेक्ट्रिक मोटर आउटपुट फिलहाल सामने नहीं आया है। टेस्ला मॉडल वाय भारत में आरडब्लूडी वर्जन में मिलती है और इसकी रेंज 622 किलोमीटर है।

2025 में इन टॉप 10 एसयूवी कार को भारत में लॉन्च किया गया। आप इनमें से कौनसी कार को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।