    2025 हुंडई वेन्यू में पहली बार पेश किए गए इन 8 नए फीचर्स पर डालिए एक नजर

    प्रकाशित: नवंबर 04, 2025 06:10 pm । भानु

    जनरेशन अपडेट के साथ, हुंडई वेन्यू में न केवल वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और बड़ी स्क्रीन जैसे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, बल्कि लेवल-2 एडीएएस सूट और 360-डिग्री कैमरा की बदौलत यह पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हो गई है।

    2025 Hyundai Venue

    सेकंड जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू को हमारे बाज़ार में 7.90 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन इंडिया ) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। इसे आठ वेरिएंट्स: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 5, एचएक्स 6, एचएक्स 6टी, एचएक्स 7, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में पेश किया गया है। इसकी कीमत से पर्दा उठाने के बाद, अब हमें इसके वेरिएंट-अनुसार उपलब्ध फीचर्स के बारे में भी पता चल गया है, और अब हम वेन्यू में पहली बार दिए जा रहे नए फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आइए जल्दी से इन पर एक नज़र डालते हैं:

    ड्युअल 12.3 इंच डिस्प्ले

    2025 Hyundai Venue

    नई वेन्यू में दो 12.3 इंच की स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए और दूसरी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए) है, जो सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में किआ सिरोस में दी गई स्क्रीन जितनी बड़ी हैं। दरअसल, ये स्क्रीन हुंडई की 1-सेगमेंट ऊपर वाली क्रेटा में दिए गए डिस्प्ले से भी बड़ी है। शुक्र है कि 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ आता है।

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

    2025 Hyundai Venue

    न्यू जनरेशन के मॉडल के आने के साथ वेन्यू में एक और महत्वपूर्ण फीचर जुड़ गया है, वह है वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें। चूंकि इसकी कई प्रतिद्वंद्वी कारें इस प्रीमियम फीचर के साथ आती हैं, इसलिए समय आ गया था कि हुंडई इसे वेन्यू में भी उपलब्ध कराए ताकि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में यह प्रासंगिक बनी रहे। आगे बैठने वाले यात्री अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सीट कूलिंग के तीन लेवल में से चयन कर सकेंगे, जो लम्बी यात्राओं या गर्म मौसम के दौरान बहुत उपयोगी साबित होगा।

    8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    2025 Hyundai Venue

    आजकल मॉडर्न कारों में सबसे ज़्यादा मांग वाले फ़ीचर्स में से एक है ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम है। नई जनरेशन वाली वेन्यू में हुंडई ने क्रेटा और अल्कजार एसयूवी जैसा ही 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम दिया है, जिससे यह अपने सेगमेंट की उन कारों के बराबर आ गई है जो 8 और यहां तक कि 9-स्पीकर सेटअप के साथ आती हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि नई वेन्यू अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कैसी है, इसके लिए आप उनके टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन स्पेसिफिकेशन का विस्तार से कंपेरिजन देख सकते हैं।

    360-डिग्री कैमरा

    आजकल, आपकी कार में 360-डिग्री कैमरा होना एक लग्जरी से ज़्यादा एक ज़रूरत बन गया है। नई वेन्यू में अब यह सुविधा उपलब्ध है, जो तंग पार्किंग या मोड़ों से गुज़रते समय ड्राइवरों की ज़रूर मदद करेगी। इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मौजूद है, जो मोड़ लेते समय या पीछे जाते समय किसी भी ऐसी चीज पर नजर रखता है जो आपकी कार से अचानक से टकरा सकती है।

    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    2025 Hyundai Venue

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और किआ सिरोस जैसी सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की शुरुआत के बाद, नई हुंडई वेन्यू में भी यह फीचर दे दिया गया है। इसमें ऑटो-होल्ड फंक्शन भी दिया गया है, जो बम्पर-टू-बम्पर ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाते समय काम आएगा क्योंकि आपको ब्रेक पैडल पर पैर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। 360-डिग्री कैमरा सेटअप की तरह, यह भी 2025 हुंडई वेन्यू के टॉप वेरिएंट तक ही सीमित है।

    व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग

    2025 हुंडई वेन्यू व्हाइट एम्बिएंट मूड लाइटिंग के साथ भी उपलब्ध है, जो डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से में खूबसूरती से इंटीग्रेटेड है। यह केबिन को और भी प्रीमियम लुक देता है, खासकर अंधेरे में। पुरानी और नई वेन्यू दोनों के डिजाइन की हमारी कंपेरिजन स्टोरी आपको यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी कि जनरेशनल अपडेट के साथ एसयूवी अंदर और बाहर से किस तरह विकसित हुई है।


    लेवल-2 एडीएएस

    संभवतः नई वेन्यू में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले फीचर में से एक लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) का प्रावधान है। पिछले वर्ज़न में बेसिक लेवल-1 सुइट तो था ही, लेकिन सेकंड जनरेशन का मॉडल एक कदम आगे बढ़कर और भी ज़्यादा सेफ्टी टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ड्राइवर अटेंशननेस अलर्ट और रियर पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट शामिल हैं। एडीएएस फीचर का यही सेट स्पोर्टियर दिखने वाली वेन्यू एन लाइन पर भी उपलब्ध होगा, जिसे हमने 10 फोटोज में विस्तार से दिखाया है ताकि आप समझ सकें कि यह स्टैंडर्ड मॉडल से कैसे अलग है।

    फ्रंट पार्किंग सेंसर

    2025 Hyundai Venue

    नई हुंडई वेन्यू में एक और सेफ्टी फीचर फ्रंट पार्किंग सेंसर की उपलब्धता है। हालांकि यह फीचर सेट में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यह वेन्यू को रोज़ाना इस्तेमाल करते समय, खासकर भीड़-भाड़ वाले महानगरों में और तंग जगहों पर पार्किंग करते समय, काफी उपयोगी साबित हो सकता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर के शामिल होने से, वेन्यू के सेफ्टी फीचर सूट अब 360-डिग्री कैमरा सेटअप और बेसिक रियर पार्किंग सेंसर के साथ अधिक मजबूत और पूर्ण लगता है।

    ये सभी फ़ीचर्स 2025 मॉडल में पहली बार हुंडई वेन्यू में शामिल किए गए हैं। अगर आप यह एसयूवी खरीदते हैं, तो इनमें से कौन-सा फीचर रोज़ाना इस्तेमाल करते? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    2 कमेंट्स
    1
    P
    parminder singh kalsi
    Nov 4, 2025, 6:01:40 PM

    when it will be available in Chandigarh market

      1
      S
      sudheer
      Nov 4, 2025, 5:00:50 PM

      Too costly it became.. atleast you need to spend 15 to16 lakhs on road to get allot wheels , etc.. even for petrol model.hx5 do not have many features but prices at 14 to 15 lakhs on road

