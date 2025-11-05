2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन में क्या कुछ मिलता है खास, इन 13 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: नवंबर 05, 2025 11:05 am । स्तुति

हुंडई वेन्यू एन लाइन स्टैंडर्ड वेन्यू का ज्यादा स्पोर्टी वर्जन है जिसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं

2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन भारत में 10.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम इंडिया) प्राइस पर लॉन्च हो गई है। यह नई सेकंड जनरेशन वेन्यू (इसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं) का स्पोर्टी वर्जन है। वेन्यू एन लाइन पहले की तरह स्टैंडर्ड वेन्यू का ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी वर्जन है, जिसमें कई रेसिंग इंस्पायर्ड कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं। यदि आप वेन्यू एन लाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों के जरिए इस पर एक नजर डाल सकते हैं :-

आगे की डिजाइन

वेन्यू एन लाइन में स्टैंडर्ड वेन्यू वाली डिजाइन थीम दी गई है, लेकिन इसमें फ्रंट बंपर पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जिसे रेड एक्सेंट से कॉम्पलिमेंट किया गया है। वेन्यू एन लाइन में स्टैंडर्ड वेन्यू के मुकाबले नई ग्रिल दी गई है जिस पर स्मॉल एन लाइन बैजिंग मिलती है। आगे की तरफ इसमें लाइटबार, सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स और क्वाड-बीम एलईडी हेडलैंप्स भी दिए गए हैं। इसमें उभरा हुआ बोनट दिया गया है जो इसे काफी दमदार लुक देता है।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें चौड़ा व्हील आर्क दिया गया है। स्टैंडर्ड वेन्यू में प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई है, जबकि एन-लाइन में बॉडी कलर्ड फिनिश मिलती है जो इसे काफी स्लीक लुक देती है। राइडिंग के लिए इसमें 5-स्पोक डिजाइन वाले 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और इसमें फ्रंट व्हील पर रेड ब्रेक कैलिपर भी मिलते हैं। इसमें ए, बी, सी पिलर, ओआरवीएम्स और रूफ पर ब्लैक फिनिश दी गई है। पुरानी वेन्यू के मुकाबले न्यू जनरेशन वेन्यू में अलग से रियर क्वॉर्टर ग्लास और चौड़े रूफ रेल्स (फंक्शनल) दिए गए हैं।

यह गाड़ी पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है :-

हेजल ब्लू (ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

ड्रैगन रेड (ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

एबिस ब्लैक

टाइटन ग्रे

एटलस व्हाइट (ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध)

पीछे की डिजाइन

वेन्यू एन लाइन कार में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स, डुअल एग्ज़हॉस्ट टिप, ट्विन-पॉड स्पोइलर, बूट पर एन लाइन बीजिंग और बंपर पर फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। यहां देखें नई वेन्यू एन लाइन का साइज :-

लंबाई 3995 मिलीमीटर चौड़ाई 1800 मिलीमीटर ऊंचाई 1655 मिलीमीटर व्हीलबेस 2520 मिलीमीटर

यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू की फोटो गैलरी।

इंटीरियर

वेन्यू एन लाइन के केबिन में एक नहीं बल्कि दो 12.3-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं जिसमें से एक ड्राइवर डिस्प्ले के लिए है, जबकि दूसरा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन के लिए है। हुंडई ने इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और एचवीएसी के लिए कई सारे बटन दिए हैं।

चूंकि यह इसका एन लाइन वर्जन है, ऐसे में केबिन के अंदर इसमें ब्लैक कलर थीम के साथ रेड एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील, सीटों और गियर लीवर पर रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग की हुई है। इसमें मोर्स कोड में हुंडई लोगो की बजाए एन-लाइन स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील के साथ एन बैजिंग दी गई है। इसमें स्टीयरिंग व्हील पर ड्राइव मोड और ट्रेक्शन मोड के लिए दो डेडिकेटेड बटन भी दिए गए हैं।

इस स्पोर्टी एसयूवी कार में दो 12.3 इंच डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड सीटें, 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड, ऑटोमेटिक ट्रिम के साथ पैडल शिफ्टर्स और सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी

वेन्यू एन लाइन में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा के साथ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑल फोर डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडीएएस लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

नई 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन में केवल एक इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

पैरामीटर स्पेसिफिकेशन इंजन 1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल पावर 120 पीएस टॉर्क 172 एनएम ट्रांसमिशन ऑप्शन 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी)

स्टैंडर्ड वेन्यू कार में दो और इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (83 पीएस/114 एनएम) और 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस/250 एनएम) दिए गए हैं। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।

एन लाइन में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कई मेकेनिकल बदलाव किए जा सकते हैं जैसे थ्रॉटियर एग्ज़हॉस्ट नोट के साथ कड़े सस्पेंशन और एंगेजिंग ड्राइव के लिए स्टीयरिंग रैक सेटअप।

कीमत और मुकाबला

वेन्यू एन लाइन दो वेरिएंट एन6 और एन10 में उपलब्ध है जिसकी कीमत इस प्रकार है :-

हुंडई वेन्यू एन लाइन वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) एन6 मैनुअल 10.55 लाख रुपये एन6 डीसीटी 11.45 लाख रुपये एन10 डीसीटी 15.3 लाख रुपये

इसके मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह गाड़ी मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के मुकाबले स्पोर्टी ऑप्शन साबित होगी।