2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई एक्सटर: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर

प्रकाशित: अक्टूबर 16, 2025 04:13 pm । सोनू

नई जनरेशन हुंडई वेन्यू का डिजाइन अन्य हुंडई एसयूवी से मिलता-जुलता है, और इसमें कुछ डिजाइन एलिमेंट्स हुंडई एक्सटर वाले भी हैं

हाल ही में 2025 हुंडई वेन्यू को साउथ कोरिया में बिना कवर से ढ़के देखा गया है, जिससे इसमें कई बड़े डिजाइन बदलाव देखने को मिले हैं। इसके कई डिजाइन एलिमेंट्स अब अन्य हुंडई एसयूवी से प्रेरित हैं, इसमें खासकर हुंडई एक्सटर वाले डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। यहां तस्वीरों में देखिए एक्सटर की तुलना में 2025 वेन्यू कैसी दिखती है।

आगे का डिजाइन

2025 वेन्यू और एक्सटर के आगे वाले डिजाइन में कुछ समानताएं हैं। दोनों में बड़ी रेक्टांगुलर ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है जिसमें हेडलाइट सेटअप भी इंटीग्रेट है। हालांकि नई वेन्यू में पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी डीआरएल स्ट्रिप दी गई है, वहीं हेडलाइट क्लस्टर के अंदर एक डीआरएल सेटअप है जिसे सी आकार दिया गया है। एक्सटर की बात करें तो इसमें एच आकार की एलईडी डीआरएल दी गई है जो आपस में जुड़ी नहीं है। दोनों एसयूवी कार में स्कवायर हेडलाइट हाउसिंग भी दी गई है, हालांकि नई वेन्यू में एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसकी स्टाइल काफी शार्प है।

एक्सटर की एक खासियत यह है कि ग्रिल के ऊपर ‘एक्सटर’ नाम लिखा हुआ है। दोनों एसयूवी कार के हुड पर ‘हुंडई’ लोगो दिया गया है, और दोनों में एक इंटीग्रेट सिल्वर स्किड प्लेट भी है, हालांकि 2025 वेन्यू की स्किड प्लेट ज्यादा खास दिखती है।

साइड प्रोफाइल

साइड से दूसरी जनरेशन हुंडई वेन्यू और हुंडई एक्सटर अलग-अलग दिखती है। जहां एक्सटर में थोड़ा गोल डिजाइन है, वहीं नई वेन्यू को बॉक्सी एसयूवी वाला डिजाइन दिया गया है। हालांकि दोनों एसयूवी कार के व्हील आर्क एक जैसे हैं। और इनके ऊपर का लुक भी एक जैसा है। एक्सटर के पारंपरिक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील के बजाए वेन्यू में एयरोडायनामिक स्टाइल अलॉय व्हील दिए गए हैं। हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल के अन्य हाइलाइट में सिल्वर रूफ रेल्स और क्रोम फिनिश डोर हैंडल शामिल है, वहीं एक्सटर कार में बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे से 2025 हुंडई वेन्यू एक्सटर से पूरी अलग दिखती है। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स है और बीच में ‘वेन्यू’ नाम लिखा हुआ है। वहीं एक्सटर में चौकोर हाउसिंग में एच आकार की एलईडी टेल लाइट दी गई है जो एक बिना रोशनी वाले ब्लैक एलिमेंट्स से आपस में जुड़ी हुई है।

नई वेन्यू कार में एक ब्लैक बंपर के साथ बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट भी है, जो इसे ज्यादा दमदार लुक देती है। वहीं एक्सटर का बंपर अपेक्षाकृत सिंपल दिखता है, इसमें भी एक स्किड प्लेट है जो इसकी एसयूवी स्टाइल को और निखारती है।

केबिन

नई हुंडई वेन्यू के केबिन का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की झलक में ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम और नए 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील की झलक दिखी है। इसमें दो 12.30-इंच डिस्प्ले भी मिलेगी, जो साइज में हुंडई क्रेटा की डिस्प्ले से बड़ी है। वहीं एक्सटर में पूरा ब्लैक केबिन है और डैशबोर्ड लेआउट हुंडई ग्रैंड आई10 निओस से प्रेरित है।

फीचर लिस्ट की बात करें तो 2025 वेन्यू में आगे वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है। हालांकि इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिलने की पुष्टि हुई है।

हुंडई ने एक्सटर में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए हैं। इसमें एक सिंगल-पैन सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, और ऑटो एसी जैसे फीचर भी दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

नई जनरेशन वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले इंजन: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल, और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलना जारी रहेंगे। वहीं एक्सटर में भी नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, और सीएनजी का विकल्प भी मिलता है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

स्पेसिफिकेशन हुंडई वेन्यू हुंडई एक्सटर इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल + सीएनजी पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस 83 पीएस 69 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम 114 एनएम 95 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी (संभावित) 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

नई पीढ़ी की हुंडई वेन्यू के लॉन्च के साथ, इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिल सकता है।

प्राइस और कंपेरजन

2025 हुंडई वेन्यू हुंडई एक्सटर 8 लाख रुपये से शुरू (संभावित) 5.68 लाख रुपये से 9.61 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।

2025 हुंडई वेन्यू का मुकाबला पहले की तरह टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट, स्कोडा कायलाक, और रेनो काइगर से रहेगा। इसकी टक्कर मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर कार से भी रहेगा।