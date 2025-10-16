सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई एक्सटर: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर

    प्रकाशित: अक्टूबर 16, 2025 04:13 pm । सोनू

    69 Views
    • Write a कमेंट

    नई जनरेशन हुंडई वेन्यू का डिजाइन अन्य हुंडई एसयूवी से मिलता-जुलता है, और इसमें कुछ डिजाइन एलिमेंट्स हुंडई एक्सटर वाले भी हैं

    2025 Venue vs Exter

    हाल ही में 2025 हुंडई वेन्यू को साउथ कोरिया में बिना कवर से ढ़के देखा गया है, जिससे इसमें कई बड़े डिजाइन बदलाव देखने को मिले हैं। इसके कई डिजाइन एलिमेंट्स अब अन्य हुंडई एसयूवी से प्रेरित हैं, इसमें खासकर हुंडई एक्सटर वाले डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। यहां तस्वीरों में देखिए एक्सटर की तुलना में 2025 वेन्यू कैसी दिखती है।

    आगे का डिजाइन

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Exter

    2025 वेन्यू और एक्सटर के आगे वाले डिजाइन में कुछ समानताएं हैं। दोनों में बड़ी रेक्टांगुलर ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है जिसमें हेडलाइट सेटअप भी इंटीग्रेट है। हालांकि नई वेन्यू में पूरी चौड़ाई तक फैली एलईडी डीआरएल स्ट्रिप दी गई है, वहीं हेडलाइट क्लस्टर के अंदर एक डीआरएल सेटअप है जिसे सी आकार दिया गया है। एक्सटर की बात करें तो इसमें एच आकार की एलईडी डीआरएल दी गई है जो आपस में जुड़ी नहीं है। दोनों एसयूवी कार में स्कवायर हेडलाइट हाउसिंग भी दी गई है, हालांकि नई वेन्यू में एलईडी लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसकी स्टाइल काफी शार्प है।

    एक्सटर की एक खासियत यह है कि ग्रिल के ऊपर ‘एक्सटर’ नाम लिखा हुआ है। दोनों एसयूवी कार के हुड पर ‘हुंडई’ लोगो दिया गया है, और दोनों में एक इंटीग्रेट सिल्वर स्किड प्लेट भी है, हालांकि 2025 वेन्यू की स्किड प्लेट ज्यादा खास दिखती है।

    यह भी पढ़ें: हुंडई 10 लाख रुपये में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी, टाटा पंच ईवी और टाटा नेक्सन ईवी को देगी टक्कर

    साइड प्रोफाइल

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Exter

    साइड से दूसरी जनरेशन हुंडई वेन्यू और हुंडई एक्सटर अलग-अलग दिखती है। जहां एक्सटर में थोड़ा गोल डिजाइन है, वहीं नई वेन्यू को बॉक्सी एसयूवी वाला डिजाइन दिया गया है। हालांकि दोनों एसयूवी कार के व्हील आर्क एक जैसे हैं। और इनके ऊपर का लुक भी एक जैसा है। एक्सटर के पारंपरिक ड्यूल-टोन अलॉय व्हील के बजाए वेन्यू में एयरोडायनामिक स्टाइल अलॉय व्हील दिए गए हैं। हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल के अन्य हाइलाइट में सिल्वर रूफ रेल्स और क्रोम फिनिश डोर हैंडल शामिल है, वहीं एक्सटर कार में बॉडी कलर डोर हैंडल दिए गए हैं।

    आप इस लिंक पर क्लिक करके भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2030 तक के हुंडई के फ्यूचर प्लान के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं।

    पीछे का डिजाइन

    2025 Hyundai Venue
    Hyundai Exter

    पीछे से 2025 हुंडई वेन्यू एक्सटर से पूरी अलग दिखती है। इसमें कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स है और बीच में ‘वेन्यू’ नाम लिखा हुआ है। वहीं एक्सटर में चौकोर हाउसिंग में एच आकार की एलईडी टेल लाइट दी गई है जो एक बिना रोशनी वाले ब्लैक एलिमेंट्स से आपस में जुड़ी हुई है।

    नई वेन्यू कार में एक ब्लैक बंपर के साथ बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट भी है, जो इसे ज्यादा दमदार लुक देती है। वहीं एक्सटर का बंपर अपेक्षाकृत सिंपल दिखता है, इसमें भी एक स्किड प्लेट है जो इसकी एसयूवी स्टाइल को और निखारती है।

    केबिन

    नई हुंडई वेन्यू के केबिन का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर की झलक में ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम और नए 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील की झलक दिखी है। इसमें दो 12.30-इंच डिस्प्ले भी मिलेगी, जो साइज में हुंडई क्रेटा की डिस्प्ले से बड़ी है। वहीं एक्सटर में पूरा ब्लैक केबिन है और डैशबोर्ड लेआउट हुंडई ग्रैंड आई10 निओस से प्रेरित है। 

    फीचर लिस्ट की बात करें तो 2025 वेन्यू में आगे वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है। हालांकि इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिलने की पुष्टि हुई है।

    हुंडई ने एक्सटर में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए हैं। इसमें एक सिंगल-पैन सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, एक वायरलेस फोन चार्जर, और ऑटो एसी जैसे फीचर भी दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    नई जनरेशन वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले इंजन: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल, और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलना जारी रहेंगे। वहीं एक्सटर में भी नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, और सीएनजी का विकल्प भी मिलता है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

    स्पेसिफिकेशन

    हुंडई वेन्यू

    हुंडई एक्सटर

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    83 पीएस

    69 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    114 एनएम

    95 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी (संभावित)

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    नई पीढ़ी की हुंडई वेन्यू के लॉन्च के साथ, इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिल सकता है।

    यह भी पढ़ें: हुंडई ने 2 बड़े लॉन्च की पुष्टि की: नई एमपीवी और ऑफ रोडिंग एसयूवी कार उतारेगी

    प्राइस और कंपेरजन

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू

    हुंडई एक्सटर

    8 लाख रुपये से शुरू (संभावित)

    5.68 लाख रुपये से 9.61 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम दिल्ली के अनुसार है।

    2025 हुंडई वेन्यू का मुकाबला पहले की तरह टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट, स्कोडा कायलाक, और रेनो काइगर से रहेगा। इसकी टक्कर मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर कार से भी रहेगा।

    was this article helpful ?

    हुंडई वेन्यू पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    G
    gautam
    Oct 16, 2025, 5:15:21 PM

    lonch kab hogi

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

      explore similar कारें

      कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

      कार न्यूज़

      • ट्रेंडिंग न्यूज़
      • ताजा खबरें

      संबंधित समाचार

      ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

      • लेटेस्ट
      • अपकमिंग
      • पॉपुलर
      सभी नई कारें देखें
      सभी अपकमिंग कारें देखें
      सभी पॉपुलर कारें देखें

      सभी ब्रांड्स

      सभी ब्रांड देखें
      होम
      नई कारें
      न्यूज़
      2025 हुंडई वेन्यू vs हुंडई एक्सटर: फोटो में देखिए दोनों कार के डिजाइन में क्या है अंतर
      *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
      भारत का #1

      सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

      कार बेचें

      हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

      ऑफर

      अपडेट रहें और पैसे बचाएं

      तुलना

      सही कार चुनें

      © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

      ×
      हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है