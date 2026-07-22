कंफर्म: 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल बूस्टरजेट इंजन मिलेगा!

Published On जुलाई 22, 2026 17:33 ist

Jul 22, 2026 17:33 IST

last updated on Jul 22, 2026 17:33 IST

Jul 22, 2026 17:33 IST

published on Jul 22, 2026 17:33 IST

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के लीक हुए वीडियो से यह कंफर्म हो गया है कि इसमें फ्रॉन्क्स वाला 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल बूस्टरजेट इंजन दिया जाएगा। नए इंजन के अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलना जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि परफॉर्मेंस पसंद करने वाले ग्राहकों को अब ब्रेजा में ज्यादा स्पोर्टी पावरट्रेन का विकल्प मिलेगा।

2026 मारुति ब्रेजा लीक: बूस्टरजेट इंजन कंफर्म!

पहले लीक हुई तस्वीरों में ब्रेजा फेसलिफ्ट के सिर्फ एक्सटीरियर बदलाव और कुछ नए फीचर्स की जानकारी सामने आई थी। लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो में एसयूवी कार के टेलगेट पर 'टर्बो' और 'बूस्टरजेट' की बैजिंग साफ देखी गई है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि मारुति अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर एसयूवी कार में नया टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन शामिल करने जा रही है।

मारुति के लिए बूस्टरजेट इंजन नया नहीं है। कंपनी ने सबसे पहले इस 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को 2017 में बलेनो आरएस में पेश किया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। इसके बाद, मारुति ने इस इंजन के एक मॉडिफाइड और स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए वर्जन को फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर के साथ फिर से लॉन्च किया। अब ब्रेजा, फ्रॉन्क्स के बाद इस इंजन वाली दूसरी मारुति कार बनने जा रही है।

हालांकि अभी तक स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसका ट्यूनिंग वैसा ही होगा जैसा फ्रॉन्क्स में था। साथ ही, इसमें नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिल सकता है। ब्रेजा गाड़ी में इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल बूस्टरजेट पावर 100 पीएस टॉर्क 148 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

फीचर और सेफ्टी

मारुति ब्रेजा न्यू मॉडल में कई नए फीचर भी जुड़ेंगे। इसमें आगे वेंटिलेटेड सीट, बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन, और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हो सकती है। मौजूदा फीचर्स जैसे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, सिंगल-पेन सनरूफ, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलना जारी रहेंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर के साथ आगे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे।

संभावित कीमत और कंपेरिजन

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की कीमत करीब 8.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट, और रेनो काइगर जैसी एसयूवी कार से रहेगा।