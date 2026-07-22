2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट की तस्वीरें लीक: क्या यह अभी भी एकदम बेसिक वेरिएंट है?

last updated on Jul 22, 2026 15:26 IST

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है और इस कार से जुड़ी कई जानकारियां पहले ही लीक हो चुकी हैं। मौजूदा ब्रेजा एक प्रेक्टिकल कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, जिसमें अच्छा इंटीरियर और भरोसेमंद पेट्रोल इंजन मिलता है। हालांकि, अपने प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले ब्रेजा अब थोड़ी पुरानी लगने लगी है। हाल ही में लीक हुई तस्वीरों में अपकमिंग ब्रेजा फेसलिफ्ट के बेस एलएक्सआई वेरिएंट से जुड़ी जानकारी सामने आई हैं। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं आगे :-

क्या कुछ दिखा?

लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, फेसलिफ्ट ब्रेजा के बेस एलएक्सआई वेरिएंट में आगे की तरफ कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक नई डिजाइन की ग्रिल, नए डिजाइन का बंपर, बंपर पर सिल्वर स्किड प्लेट, और प्रोजेक्टर हेडलैंप्स सेटअप दिया जा सकता है। हालांकि, बेस वेरिएंट होने के कारण इसमें फॉग लैंप या एलईडी डीआरएल्स (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) नहीं मिलेंगी, जो कि आमतौर पर टॉप वेरिएंट्स में दी जाती हैं।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। अनुमान है कि इसमें व्हील कवर के साथ स्टील व्हील्स, टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ब्लैक-आउट बी-पिलर दिए जा सकते हैं।

पीछे की डिजाइन काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा रखी जा सकती है, इसमें एलईडी टेललैंप्स, बूट में नंबर प्लेट हाउसिंग, टेललैंप्स के बीच में ब्रेजा लेटरिंग और मारुति लोगो दिया जा सकता है। बेस वेरिएंट होने के नाते इसमें रियर वाइपर और डिफॉगर जैसे फीचर्स शायद ही मिलेंगे। कुल मिलाकर, इसकी बाहरी डिजाइन में हुए सभी बदलाव इसे एकदम फ्रेश लुक देते हैं।

संभावित फीचर्स और सेफ्टी

लीक हुई तस्वीरों से पता चला है कि फेसलिफ्ट ब्रेजा के बेस वेरिएंट एलएक्सआई में सभी जरूरी फीचर्स दिए जाएंगे, जिसमें मैनुअल एसी, मैनुअल आईआरवीएम, फैब्रिक सीटें, फिक्सड रियर हेडरेस्ट और चारों पावर विंडो शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। सेफ्टी के मामले में नई ब्रेजा काफी बेहतर होने वाली है, उम्मीद है कि मारुति इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी), रिमाइंडर के साथ थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स दे सकती है। यह सभी फीचर्स उन ग्राहकों को टारगेट करेंगे जो कम बजट में एक बड़ी और सुरक्षित गाड़ी खरीदना चाहते हैं।

यदि आप अपकमिंग ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।

संभावित पावरट्रेन

लीक हुई तस्वीरों के जरिए ब्रेजा फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिला है, उम्मीद है कि इसमें अपडेटेड या फिर नया टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिसे इसमें फ्रॉन्क्स से लिया जा सकता है।

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के संभावित पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एमटी (संभावित)/ 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी

संभावित कीमत और मुकाबला

फेसलिफ्ट ब्रेजा कार की कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक (वेरिएंट अनुसार) बढ़ सकती है। वर्तमान में मारुति सुजुकी ब्रेजा की प्राइस 8.26 लाख रुपये से 13.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से रहेगा।