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    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट से जुड़ी कई जानकारियां हुई लीक: इस एसयूवी कार में मिलेगी वेंटिलेटेड सीटें और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन

    नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट 24 जुलाई 2026 को होने वाले लॉन्च से पहले डीलर स्टॉकयार्ड में पहुंच गई है

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    Published On जुलाई 22, 2026 10:56 ist
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    published onJul 22, 2026 10:56 IST
    last updated onJul 22, 2026 10:56 IST
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    Maruti Brezza Leaked

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट से जुड़ी कई जानकारियां इसके आधिकारिक लॉन्च से पहले ही लीक हो गई हैं। 24 जुलाई 2026 को लॉन्च होने वाली इस अपडेटेड सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को डीलर स्टॉकयार्ड पर देखा गया है, जिससे इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स में हुए कई अहम बदलावों का पता चला है। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे आगे : - 

    डिजाइन में क्या बदला है?

    Maruti Brezza Leaked

    लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, 2026 मारुति ब्रेजा की फ्रंट प्रोफाइल में सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसकी ग्रिल अब पहले से पतली हो गई है और इसमें गोल्ड फिनिश दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देती है। इस गाड़ी में बंपर को दोबारा से डिजाइन किया गया है, जिससे यह अब पहले से ज्यादा स्पोर्टी लगता है। इसमें लोअर एयर डैम पर सिल्वर इंसर्ट और एलईडी फॉग लैंप्स के लिए ट्राएंगुलर हाउसिंग दी गई है। साइड प्रोफाइल काफी हद तक मौजूदा मॉडल की तरह ही बॉक्सी है, और इसमें ब्लैक आउट ए, बी और सी पिलर दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हालांकि, लीक हुए वीडियो में कार का रियर हिस्सा नहीं दिखाया गया है, इसलिए पीछे की तरफ हुए बदलावों को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है।

    Maruti Brezza Leaked

    Maruti Brezza Leaked

    इंटीरियर की बात करें तो केबिन में भी कुछ खास अपडेट्स दिए गए हैं। नई मारुति ब्रेजा कार में अब ब्राउन सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, जो केबिन को एक अपमार्केट फील देगी। क्लाइमेट कंट्रोल पैनल को भी नया डिजाइन दिया गया है और सेंटर आर्मरेस्ट को स्टोरेज के साथ अपडेट किया गया है, जिससे प्रैक्टिकैलिटी बढ़ गई है। यह सभी बदलाव ब्रेजा को अपने सेगमेंट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करेंगे।

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स के मामले में नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेंगे। इसमें अब 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो विक्टोरिस से लिया गया है। गर्मी के मौसम में पैसेंजर को आराम देने के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा, केबिन का माहौल बेहतर बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग और पार्किंग को आसान बनाने के लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे।

    Maruti Brezza

    Maruti Brezza Leaked

    इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर मिलने जारी रहेंगे, जिसमें वायरलेस चार्जर, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 360-डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिया जाएगा। 

    Maruti Brezza Leaked

    इंजन ऑप्शन 

    नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के पावरट्रेन में सबसे बड़ा बदलाव ट्रांसमिशन का हुआ है। अब इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि इसे किसी नए इंजन ऑप्शन के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं। इसके अलावा इस एसयूवी कार में सीएनजी-पावर्ड पावरट्रेन के लिए अंडरबॉडी डुअल-सिलेंडर सेटअप मिलने की भी संभावनाएं है। नई मारुति ब्रेजा के संभावित स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :- 

    इंजन

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी 

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एमटी (संभावित)/ 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी 

    Maruti Brezza Leaked

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार को भारत में 24 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी कार की कीमत 8.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कारों से रहेगा। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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