2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट से जुड़ी कई जानकारियां हुई लीक: इस एसयूवी कार में मिलेगी वेंटिलेटेड सीटें और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट से जुड़ी कई जानकारियां इसके आधिकारिक लॉन्च से पहले ही लीक हो गई हैं। 24 जुलाई 2026 को लॉन्च होने वाली इस अपडेटेड सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को डीलर स्टॉकयार्ड पर देखा गया है, जिससे इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और फीचर्स में हुए कई अहम बदलावों का पता चला है। नई ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे आगे : -

डिजाइन में क्या बदला है?

लीक हुई तस्वीरों के अनुसार, 2026 मारुति ब्रेजा की फ्रंट प्रोफाइल में सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसकी ग्रिल अब पहले से पतली हो गई है और इसमें गोल्ड फिनिश दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देती है। इस गाड़ी में बंपर को दोबारा से डिजाइन किया गया है, जिससे यह अब पहले से ज्यादा स्पोर्टी लगता है। इसमें लोअर एयर डैम पर सिल्वर इंसर्ट और एलईडी फॉग लैंप्स के लिए ट्राएंगुलर हाउसिंग दी गई है। साइड प्रोफाइल काफी हद तक मौजूदा मॉडल की तरह ही बॉक्सी है, और इसमें ब्लैक आउट ए, बी और सी पिलर दिए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हालांकि, लीक हुए वीडियो में कार का रियर हिस्सा नहीं दिखाया गया है, इसलिए पीछे की तरफ हुए बदलावों को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है।

इंटीरियर की बात करें तो केबिन में भी कुछ खास अपडेट्स दिए गए हैं। नई मारुति ब्रेजा कार में अब ब्राउन सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, जो केबिन को एक अपमार्केट फील देगी। क्लाइमेट कंट्रोल पैनल को भी नया डिजाइन दिया गया है और सेंटर आर्मरेस्ट को स्टोरेज के साथ अपडेट किया गया है, जिससे प्रैक्टिकैलिटी बढ़ गई है। यह सभी बदलाव ब्रेजा को अपने सेगमेंट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करेंगे।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में कई महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेंगे। इसमें अब 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो विक्टोरिस से लिया गया है। गर्मी के मौसम में पैसेंजर को आराम देने के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा, केबिन का माहौल बेहतर बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग और पार्किंग को आसान बनाने के लिए फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे।

इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर मिलने जारी रहेंगे, जिसमें वायरलेस चार्जर, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 360-डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिया जाएगा।

इंजन ऑप्शन

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के पावरट्रेन में सबसे बड़ा बदलाव ट्रांसमिशन का हुआ है। अब इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि इसे किसी नए इंजन ऑप्शन के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं। इसके अलावा इस एसयूवी कार में सीएनजी-पावर्ड पावरट्रेन के लिए अंडरबॉडी डुअल-सिलेंडर सेटअप मिलने की भी संभावनाएं है। नई मारुति ब्रेजा के संभावित स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी पावर 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एमटी (संभावित)/ 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार को भारत में 24 जुलाई 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस एसयूवी कार की कीमत 8.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कारों से रहेगा।