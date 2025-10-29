सभी
    2025 हुंडई वेन्यू में मिलेंगे ये छह कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: अक्टूबर 29, 2025 10:35 am । स्तुति

    नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार में दो नए कलर ऑप्शन शामिल किए गए हैं

    2025 Hyundai Venue

    न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू से भारत में पर्दा उठ चुका है और यहां इसे 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। नई हुंडई वेन्यू कार में ना केवल एक्सटीरियर अपडेट दिए गए हैं, बल्कि इसका इंटीरियर भी पहले से एकदम नया है और इसमें कई सारे नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इस एसयूवी कार के साथ कई नए कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से कुछ डुअल टोन ऑप्शन में भी उपलब्ध होंगे। 

    चलिए अब 2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी के कलर ऑप्शन पर डालते हैं एक नजर :- 

    हेजल ब्लू (नया कलर एबिस ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध) 

    2025 Hyundai Venue

    मिस्टिक सफायर (नया कलर)

    2025 Hyundai Venue

    एटलस व्हाइट (एबिस ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध) 

    2025 Hyundai Venue

    टाइटन ग्रे

    2025 Hyundai Venue

    ड्रैगन रेड 

    2025 Hyundai Venue

    एबिस ब्लैक

    2025 Hyundai Venue

    जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं, हुंडई वेन्यू कार के साथ छह कलर ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से दो नए कलर ऑप्शन है। इसमें ब्लू और व्हाइट कलर को डुअल टोन शेड में भी चुना जा सकेगा। 

    यदि आप नई हुंडई वेन्यू कार की डिजाइन देखना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्टोरी पढ़ सकते हैं।  

    2025 हुंडई वेन्यू फोटो गैलरी: जानिए नई एसयूवी कार में क्या खास मिलेगा

    फीचर और सेफ्टी 

    2025 Hyundai Venue

    हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले (एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, बोस साउंड सिस्टम, 4-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

    सेफ्टी के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं। नई हुंडई वेन्यू कार में लेवल-2 एडीएएस भी दिया गया है जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल हैं। 

    यह भी पढ़ें : 2025 हुंडई वेन्यू से उठा पर्दा : नई और पुरानी वेन्यू की डिजाइन में कितना है अंतर, जानिए यहां

    इंजन ऑप्शन 

    2025 हुंडई वेन्यू गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन : 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (83 पीएस/114 एनएम), 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (120 पीएस/172 एनएम) और 1.5-लीटर डीजल इंजन (116 पीएस/250 एनएम) दिए गए हैं। 

    नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (5-स्पीड मैनुअल) को छोड़कर बाकी दोनों इंजन ऑप्शन के साथ इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है।  

    कीमत और मुकाबला 

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू को भारत में 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इस एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा। यह गाड़ी टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स सब-कॉम्पेक्ट क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देगी।

    आपको इनमें से कौनसा कलर ऑप्शन सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    हुंडई वेन्यू 2025 पर अपना कमेंट लिखें

    2 कमेंट्स
    1
    N
    nazier ahmad
    Oct 29, 2025, 10:21:54 AM

    White is my favorite

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply
      1
      G
      gopal maharajan
      Oct 29, 2025, 9:08:39 AM

      My favorite colour white

      और देखें...
        जवाब
        Write a Reply

