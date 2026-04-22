2026 रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस: आपके शहर में एसयूवी कार की कीमत कितनी है?

प्रकाशित: अप्रैल 22, 2026 02:19 pm । सोनू

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रेनो ने पिछले महीने नई डस्टर को लॉन्च किया, इसकी कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, और अब इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। अगर आप इसे घर लाने की सोच रहे हैं तो यहां हमने देश के टॉप 5 शहर में 2026 रेनो डस्टर की ऑन रोड प्राइस की लिस्ट तैयार की है। इसकी पूरी जानकारी आगे दी गई है:

ऑन रोड कीमत की गणना कैसे की जाती है?

कार खरीदते समय, एस-शोरूम प्राइस में केवल गाड़ी की लागत होती है। हालांकि, गाड़ी को घर लाने से पहले कुछ टैक्स और शुल्क भी लगते हैं, जो इस प्रकार हैं:

इंश्योरेंस प्रीमियम

रोड टैक्स (रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के अनुसार अलग-अलग होता है)

रजिस्ट्रेशन फीचर

फास्टैग चार्ज

टीसीएस - उन कार के लिए जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है।

एसेसरीज (वैकल्पिक)

नोट: न्यू रेनो डस्टर की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक है, इसलिए इस पर 1 प्रतिशत टीसीएस लगता है।

यहां डस्टर की एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में विस्तार से जानिए।

नोट: इंश्योरेंस प्रीमियम कई चीजों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। हमारा सुझाव है कि आप इस बारे में अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें और बेहतर डील के लिए मोलभाव करें।

रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस: दिल्ली

शुल्क रेनो डस्टर ऑथेंटिक एमटी (बेस) रेनो डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन डीसीटी (टॉप) एक्स-शोरूम 10.49 लाख रुपये 18.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस 10,490 रुपये 18,690 रुपये इंश्योरेंस 46,767 रुपये 83,640 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,15,630 रुपये 1,97,630 रुपये फास्टैग 800 रुपये 800 रुपये ऑन रोड कीमत 12,22,687 रुपये 21,69,760 रुपये

देश की राजधानी दिल्ली में डस्टर की ऑन प्राइस 12.23 लाख रुपये से 21.70 लाख रुपये के बीच है। कृपया ध्यान दें कि इन प्राइस में एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, और सर्विस पैकेज जैसे ऑप्शनल ऐड-ऑन शामिल नहीं हैं।

यहां दिल्ली में डस्टर के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस देखें।

रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस: मुंबई

शुल्क रेनो डस्टर ऑथेंटिक एमटी (बेस) रेनो डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन डीसीटी (टॉप) एक्स-शोरूम 10.49 लाख रुपये 18.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस 10,490 रुपये 18,690 रुपये इंश्योरेंस 54,640 रुपये 84,818 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,30,948 रुपये 2,31,316 रुपये फास्टैग 985 रुपये 985 रुपये ऑन रोड कीमत 12,46,063 रुपये 22,04,809 रुपये

मुंबई में आपको डस्टर की कीमत 12.46 लाख रुपये से 22.05 लाख रुपये के बीच पड़ेगी। ध्यान दें कि इस प्राइस में एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, और सर्विस पैकेज जैसे वैकल्पिक ऐड-ऑन शामिल नहीं हैं।

यहां मुंबई में डस्टर के सभी वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस देखें।

रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस: बेंगलुरु

शुल्क रेनो डस्टर ऑथेंटिक एमटी (बेस) रेनो डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन डीसीटी (टॉप) एक्स-शोरूम 10.49 लाख रुपये 18.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस 10,490 रुपये 18,690 रुपये इंश्योरेंस 46,885 रुपये 83,758 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 2,01,610 रुपये 3,56,344 रुपये फास्टैग 650 रुपये 650 रुपये ऑन रोड कीमत 13,07,985 रुपये 23,28,442 रुपये

बेंगलुरु में डस्टर की ऑन रोड प्राइस 13.08 लाख रुपये से 23.28 लाख रुपये के बीच रेनो। इस प्राइस में एसेसरीज, एक्सटेडेड वारंटी और सर्विस पैकेज जैसे ऑप्शनल ऐड-ऑन शामिल नहीं हैं।

यहां बेंगलुरु में डस्टर के सभी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत देखें।

रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस: चेन्नई

शुल्क रेनो डस्टर ऑथेंटिक एमटी (बेस) रेनो डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन डीसीटी (टॉप) एक्स-शोरूम 10.49 लाख रुपये 18.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस 10,490 रुपये 18,690 रुपये इंश्योरेंस 47,770 रुपये 84,643 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,92,120 रुपये 3,39,720 रुपये फास्टैग 600 रुपये 600 रुपये ऑन रोड कीमत 12,99,980 रुपये 23,12,653 रुपये

अगर आप चेन्नई में रेनो एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं तो इसकी ऑन रोड कीमत 13 लाख रुपये से 23.13 लाख रुपये के बीच होगी। आप एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैकेज जैसे ऐड-ऑन भी अलग से चुन सकते हैं।

यहां चेन्नई में डस्टर के सभी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत देखें।

रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस: कोलकाता

शुल्क रेनो डस्टर ऑथेंटिक एमटी (बेस) रेनो डस्टर आइकॉनिक लॉन्च एडिशन डीसीटी (टॉप) एक्स-शोरूम 10.49 लाख रुपये 18.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम का 1 प्रतिशत टीसीएस 10,490 रुपये 18,690 रुपये इंश्योरेंस 47,888 रुपये 76,632 रुपये रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन शुल्क 1,16,409 रुपये 1,98,409 रुपये फास्टैग 500 रुपये 500 रुपये ऑन रोड कीमत 12,24,287 रुपये 21,63,231 रुपये

कोलकाता में नई डस्टर की ऑन रोड कीमत 12.24 लाख रुपये से 21.63 लाख रुपये के बीच है। इसमें सर्विस पैकेज, एक्सटेंडेड वारंटी या एसेसरीज जैसी अतिरिक्त चीजें शामिल नहीं हैं।

नोट: पश्चिम बंगाल में 15 साल के बजाय 5 साल के लिए रोड टैक्स भुगतान का विकल्प भी मिलता है, जिससे ऑन रोड कीमत कम हो जाती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें।

यहां कोलकाता में डस्टर के सभी वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस देखें।

नोट: ऊपर बताई गई ऑन रोड प्राइस केवल सांकेतिक हैं, और बीमा शुल्क, स्थानीय नगरपालिका कर, एसेसरीज, और डिस्काउंट जैसे कारणों से ऑन रोड प्राइस में अंतर हो सकता है। हम आपको सलाह देते हैं कि आपके शहर में रेनो डस्टर की ऑन रोड कीमत की सही जानकारी के लिए नजदीकी रेनो डीलरशिप पर संपर्क करें।

रेनो डस्टर ओवरव्यू

भारत में रेनो की सबसे लोकप्रिय कार डस्टर ने पिछले महीने अपने नए अवतार में वापसी की। इसे दमदार और रफ-एंड-टफ लुक में पेश किया गया है। आगे की तरफ इसमें एक बड़ी ग्रिल के साथ ‘डस्टर’ ब्रांडिंग, पतले एलईडी डीआरएल, और बंपर पर एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां ऊंची बोनट लाइन और अपराइट स्टांस है। इसमें 18-इंच अलॉय व्हील, फंक्शनल रूफ रेल्स, फ्लेयर्ड फेंडर, मोटी क्लेडिंग और विंडो के पास पीछे वाले डोर हैंडल के साथ ‘कूपे’ जैसा स्टाइल दिया गया है। पीछे की तरफ इसमें एक कनेक्टेड एलईडी टेललैंप क्लस्टर और बंपर पर एक सिल्वर एप्लिक दी गई है, जो इसे और शानदार बनाती है।

फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, गूगल ओएस के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, पावर्ड टेलगेट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, और एक एयर प्यूरीफायर दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), आगे, साइड और पीछे पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

डस्टर गाड़ी में 1-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है, बड़े इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। यहां देखिए इसे स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-टर्बो पेट्रोल 1.3-टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड पावर 100 पीएस 163 पीएस टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड डीसीटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

रेनो डस्टर: कंपेरिजन

रेनो डस्टर का मुकाबला स्कोडा कुशाक, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

यह भी देखें: रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस