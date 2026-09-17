भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार: अगस्त में मारुति अर्टिगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा और किआ कैरेंस समेत इन गाड़ियों का रहा दबदबा

Published On सितंबर 17, 2026 15:14 ist

Sep 17, 2026 15:14 IST

last updated on Sep 17, 2026 15:14 IST

Sep 17, 2026 15:14 IST

published on Sep 17, 2026 15:14 IST

Write a कमेंट

भारत में एसयूवी कार की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, एमपीवी और 7 सीटर एसयूवी कार जैसे ज्यादा प्रैक्टिकल सेगमेंट्स की मांग लगातार बनी हुई है। अगस्त 2026 के सेल्स आंकड़ें इस बात का सबूत हैं, जहां ओवरऑल कार सेल्स में थोड़ी सुस्ती के बावजूद, 7-सीटर सेगमेंट में साल-दर-साल 28% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि, मासिक आधार पर कई मॉडल्स की बिक्री में गिरावट आई है, जिसका एक बड़ा कारण आने वाला फेस्टिव सीजन हो सकता है, जिसके लिए ग्राहक अक्सर अपनी खरीदारी रोक कर रखते हैं। चलिए, विस्तार से जानते हैं कि अगस्त 2026 में किस 7 सीटर कार का प्रदर्शन कैसा रहा।

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार

रैंक मॉडल अगस्त 2026 जुलाई 2026 अगस्त 2025 मासिक ग्रोथ (%) सालाना ग्रोथ (%) 1 मारुति अर्टिगा 18,516 21,606 18,445 -14.3% 0% 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो क्लासिक + स्कॉर्पियो एन) 15,576 16,009 9,840 -2.7% 58.3% 3 टोयोटा इनोवा (क्रिस्टा + हाईक्रॉस) 8,963 9,976 9,304 -10.2% -3.7% 4 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ + एक्सयूवी700 8,541 8,233 4,956 3.7% 72.3% 5 महिंद्रा बोलेरो (बोलेरो + बोलेरो नियो) 8,159 9,336 8,109 -12.6% 0.6% 6 किआ कैरेंस (कैरेंस + कैरेंस क्लाविस) 6,093 5,352 6,822 13.8% -10.7% 7 महिंद्रा एक्सईवी 9एस 4,508 4,131 – 9.1% New 8 टोयोटा फॉर्च्यूनर (फॉर्च्यूनर + लेजेंडर) 3,504 3,189 2,508 9.9% 39.7% 9 मारुति एक्सएल6 3,293 3,791 2,973 -13.1% 10.8% 10 टोयोटा रुमियन 2,396 2,632 68 -9.0% 3423.5%

मारुति अर्टिगा: मारुति अर्टिगा एक बार फिर भारत की सबसे पसंदीदा 7 सीटर कार बनकर उभरी है। अगस्त में इसकी 18,516 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, जुलाई 2026 के 21,606 यूनिट्स के आंकड़े से तुलना करें तो यह 14.3% की गिरावट है।

टोयोटा इनोवा : टोयोटा की इनोवा (क्रिस्टा और हाईक्रॉस) हमेशा की तरह अपनी जगह बनाए हुए है। अगस्त में इसकी 8,963 यूनिट्स बिकीं, जो जुलाई की तुलना में 10.2% कम है। इनोवा क्रिस्टा जहां फ्लीट मार्केट और डीजल इंजन पसंद करने वालों की फेवरेट है, वहीं इनोवा हाईक्रॉस अपने हाइब्रिड इंजन, प्रीमियम फीचर्स और एसयूवी-जैसे लुक के साथ शहरी परिवारों को टारगेट करती है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ने अगस्त में 8,541 यूनिट्स की बिक्री के साथ 3.7% की मासिक ग्रोथ दर्ज की। यह इस लिस्ट की उन गिनी-चुनी कारों में से एक है जिसकी बिक्री जुलाई के मुकाबले बढ़ी है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस: महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्सईवी 9एस ने अगस्त में 4,508 यूनिट्स बेचकर एक मजबूत शुरुआत की है। जुलाई के मुकाबले इसकी बिक्री में 9.1% की ग्रोथ है।

टोयोटा फॉर्च्यूनर : टोयोटा फॉर्च्यूनर (जिसमें फॉर्च्यूनर और लीजेंडर शामिल हैं) ने 3,504 यूनिट्स की बिक्री के साथ 9.9% की मासिक ग्रोथ दर्ज की है। इसकी दमदार रोड प्रजेंस, बेजोड़ विश्वसनीयता और शानदार रीसेल वैल्यू इसे प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी खरीदने वालों के लिए पहली पसंद बनाती है।

मारुति एक्सएल6: मारुति की प्रीमियम एमपीवी एक्सएल6 की अगस्त में 3,293 यूनिट्स बिकी, जो जुलाई के मुकाबले 13.1% कम है। नेक्सा के जरिए बिकने वाली एक्सएल6, अर्टिगा का एक ज्यादा प्रीमियम वर्जन है, जिसमें कैप्टन सीट्स और बेहतर फीचर्स मिलते हैं। यह उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो अर्टिगा से थोड़ा ज्यादा कंफर्ट और स्टाइल चाहते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

एमपीवी और 7 सीटर एसयूवी सेगमेंट शायद सबसे ग्लैमरस न हो, लेकिन यह भारतीय बाजार की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करता है। अर्टिगा और इनोवा जैसे मॉडल्स बड़े परिवारों और कमर्शियल उपयोग के लिए एक स्थायी पसंद बन चुके हैं। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो, एक्सयूवी700 और बोलेरो के साथ इस स्पेस में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों को टारगेट करती है।

अगस्त के महीने में ज्यादातर मॉडल्स की बिक्री में जो गिरावट देखी गई है, वह चिंता का विषय नहीं है। आमतौर पर, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले कार बाजार में थोड़ी सुस्ती आती है, क्योंकि लोग शुभ मुहूर्त पर अपनी नई कार की डिलीवरी लेना पसंद करते हैं। इसलिए, यह उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर और अक्टूबर के सेल्स के आंकड़े काफी मजबूत होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि फेस्टिव सीजन में ये कारें कैसा प्रदर्शन करती हैं और क्या कोई मॉडल अर्टिगा के दबदबे को चुनौती दे पाएगा।

आपकी पसंद की 7 सीटर कार कौनसी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।