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    2026 मारुति बलेनो ऑन रोड प्राइस एनालिसिस: जानिए आपके शहर में कितनी है मारुति कार की कीमत

    इस स्टोरी के लिए, हमने भारत के पांच प्रमुख शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में ऑन रोड कीमत की गणना की है।

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 17, 2026 13:17 ist
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    published onSep 17, 2026 13:17 IST
    last updated onSep 17, 2026 13:17 IST
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    2026 Maruti Baleno On-road Price

    मारुति ने हाल ही में अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक कार बलेनो को नया अपडेट दिया है, जिसमें नए डिजाइन एलिमेंट्स और ढेर सारे अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं। नई मारुति बलेनो की कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होती है, और टॉप मॉडल की प्राइस 9.99 लाख रुपये तक जाती है। अगर आप इस नई मारुति कार को घर लाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि इसकी फाइनल ऑन रोड कीमत कितनी है। यहां भारत के कुछ प्रमुख शहरों में इसकी ऑन रोड कीमत के बारे में बताया गया है:

    ऑन रोड कीमत की गणना कैसे होती है?

    किसी भी कार की ऑन रोड कीमत वह फाइनल राशि होती है जो ग्राहक को कार को कानूनी रूप से सड़क पर चलाने के लिए चुकानी पड़ती है। ऑन रोड कीमत के लिए एक्स-शोरूम कीमत में कई अतिरिक्त शुल्क जोड़े जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं:

    • इंश्योरेंस

    • टीसीएस (अगर लागू हो)

    • रोड टैक्स

    • रजिस्ट्रेशन फीस

    • फास्टैग चार्ज

    • लॉजिस्टिक्स चार्ज, जहां लागू हो

    टीसीएस क्या है?

    अगर किसी कार की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उस पर 1% टीसीएस लगाया जाता है। यह एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स है जिसे कॉर्पोरेट खरीदार बाद में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं।

    इन सभी शुल्कों को जोड़ने के बाद जो अंतिम कीमत बनती है, उसे ऑन रोड कीमत कहा जाता है। यहां दी गई कीमतें केवल सांकेतिक हैं और आपके शहर, डीलरशिप, और चुने गए विकल्पों के आधार पर अलग हो सकती हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी नेक्सा डीलरशिप से संपर्क करना सबसे बेहतर है।

    2026 मारुति बलेनो ऑन रोड कीमत: मुंबई

    शुल्क

    2026 मारुति बलेनो सिग्मा एमटी

    2026 मारुति बलेनो अल्फा (ओ) एएमटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    6.10 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    बीमा

    31,000 रुपये

    40,000 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    71,095 रुपये

    1,14,752 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    850 रुपये

    850 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    7,12,945 रुपये

    11,54,602 रुपये

    राजधानी मुंबई में 2026 मारुति बलेनो की ऑन रोड कीमत बेस सिग्मा मैनुअल वेरिएंट के लिए लगभग 7.13 लाख रुपये से शुरू होती है। अगर आप टॉप मॉडल अल्फा (ओ) एएमटी चुनते हैं, तो इसकी ऑन रोड कीमत 11.55 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि टॉप वेरिएंट के लिए आपको बेस वेरिएंट की तुलना में करीब 4.42 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

    2026 मारुति बलेनो ऑन रोड कीमत: दिल्ली

    शुल्क

    2026 मारुति बलेनो सिग्मा एमटी

    2026 मारुति बलेनो अल्फा (ओ) एएमटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    5.99 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    बीमा

    28,339 रुपये

    35,906 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    32,500 रुपये

    82,475 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    600 रुपये

    600 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    6.60 लाख रुपये

    11.18 लाख रुपये

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई बलेनो की ऑन रोड कीमत लगभग 6.60 लाख से शुरू होती है, जबकि फुली-लोडेड वेरिएंट आपको लगभग 11.18 लाख का पड़ेगा। यहां ध्यान देने वाली एक खास बात यह है कि दिल्ली-एनसीआर में बलेनो के बेस सिग्मा वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये रखी गई है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में इसी वेरिएंट की कीमत 6.10 लाख रुपये है।

    2026 मारुति बलेनो ऑन रोड कीमत: चेन्नई

    शुल्क

    2026 मारुति बलेनो सिग्मा एमटी

    2026 मारुति बलेनो अल्फा (ओ) एएमटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    6.10 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    बीमा

    35,825 रुपये

    42,617 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    84,787 रुपये

    1,35,370 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    800 रुपये

    800 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    7,31,412 रुपये

    11, 77,787 रुपये

    चेन्नई में 2026 मारुति बलेनो खरीदने के लिए, आपको बेस वेरिएंट के लिए लगभग 7.31 लाख रुपये (ऑन रोड) खर्च करने होंगे। वहीं, अगर आप फीचर्स से भरपूर टॉप वेरिएंट का विकल्प चुनते हैं, तो यह कीमत 11.78 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।

    2026 मारुति बलेनो ऑन रोड कीमत: बेंगलुरु

    शुल्क

    2026 मारुति बलेनो सिग्मा एमटी

    2026 मारुति बलेनो अल्फा (ओ) एएमटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    6.10 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    बीमा

    31,724 रुपये

    38,989 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    97,630 रुपये

    1,58,097 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    600 रुपये

    600 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    7,39,954 रुपये

    11,96,686 रुपये

    भारत के आईटी हब बेंगलुरु में नई बलेनो गाड़ी की ऑन रोड कीमत 7.40 लाख रुपये से शुरू होती है। टॉप वेरिएंट के लिए यह आंकड़ा 11.97 लाख रुपये तक पहुंच जाता है।

    2026 मारुति बलेनो ऑन रोड कीमत: कोलकाता

    शुल्क

    2026 मारुति बलेनो सिग्मा एमटी

    2026 मारुति बलेनो अल्फा (ओ) एएमटी

    एक्स-शोरूम कीमत

    6.10 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    बीमा

    32,986 रुपये

    44,632 रुपये

    रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स

    63,430 रुपये

    1,02,340 रुपये

    फास्टैग शुल्क

    600 रुपये

    600 रुपये

    ऑन रोड कीमत

    7,07,016 रुपये

    11,46,572 रुपये

    कोलकाता में न्यू बलेनो कार की ऑन रोड कीमत 7.07 लाख रुपये से शुरू होती है, और टॉप अल्फा (ओ) एएमटी के लिए 11.47 लाख रुपये तक जाती है।

    2026 मारुति बलेनो के बारे में

    2015 में लॉन्च होने के बाद से ही बलेनो मारुति के लिए एक सफल मॉडल रही है। 2022 में इसे एक बड़ा जनरेशन अपडेट मिला, और अब 2026 मॉडल के रूप में इसे नया रिफ्रेशमेंट मिला है। इस अपडेट के साथ, प्रीमियम हैचबैक कार को अंदर और बाहर एक ज्यादा एग्रेसिव डिजाइन के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण फीचर अपग्रेड भी मिले हैं।

    2026 Maruti Baleno

    बाहरी बदलावों में ऑल-एलईडी लाइटिंग, क्रोम एलिमेंट्स वाली एक बड़ी ग्रिल, और एक नया बंपर शामिल है। सबसे बड़ा अपग्रेड ग्रिल में लगा रडार है, जो लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के लिए है।

    2026 Maruti Baleno

    केबिन की बात करें तो कार में नई लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और स्टैंडर्ड के तौर पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट्स मिलते हैं। फीचर्स के मामले में, मारुति ने फेसलिफ्ट बलेनो को वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक हेड्स-अप डिस्प्ले, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल से लैस किया है।

    सेफ्टी के लिए, इसमें लेवल-2 एडीएएस फंक्शन, एक 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज दिए गए हैं। इस फेसलिफ्ट के साथ, बलेनो में नई स्विफ्ट वाला नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। एक फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी उपलब्ध है।

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    2026 Maruti Baleno

    मुकाबला

    मारुति बलेनो न्यू मॉडल का मुकाबला हुंडई आई20, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से है। कीमत के मोर्चे पर इसकी टक्कर टाटा पंच और मारुति फ्रॉन्क्स से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    2026 मारुति बलेनो कार में कुल मिलाकर छोटे लेकिन काम के अपडेट हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, इसकी कीमत ठीक-ठाक लगती है, और हैचबैक अपने सेगमेंट में पैसा वसूल गाड़ी साबित होती है। दिलचस्प बात यह है कि कार कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर में बेस मॉडल की कीमत कम रखी है ताकि इसे कम टैक्स स्लैब में रखा जा सके।

    आप नई 2026 बलेनो की कीमत के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!

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    सोनू
    सोनू

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