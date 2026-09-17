बीएमडब्ल्यू आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन को चलाने के बाद पता चली ये 5 खास बातें

बीएमडब्ल्यू इंडिया पिछले साल लग्जरी सेगमेंट में दूसरे स्थान पर थी, और अब कंपनी की नजरें पहले पायदान पर हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अपनी कारों के इलेक्ट्रिक और लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन पर काफी फोकस कर रही है। इसी रणनीति के तहत बीएमडब्ल्यू आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन को लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 79.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो इसे इसके पेट्रोल-पावर्ड प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले एक आकर्षक विकल्प बनाती है। इस कार को ड्राइव करने के बाद इसकी खूबियों और खामियों का पताा चला है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक सेडान कार को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो यहां इसे खरीदने और न खरीदने की कुछ वजहें दी गई हैं।

शार्प लुक्स

यह मानना होगा कि अपनी लेटेस्ट जनरेशन की कारों के साथ, बीएमडब्ल्यू ने अपने पुराने डिजाइन के सरल और शालीन अंदाज को छोड़कर एक ज्यादा एजी और स्पोर्टी लुक अपनाया है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन इस नई डिजाइन फिलॉसफी की सबसे बेहतरीन कार में से एक है। पहली नजर में, यह लगभग 5 सीरीज पेट्रोल जैसी ही दिखती है, सिवाय ग्रिल पर आई बैज, खास अलॉय व्हील्स और ग्रीन रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को छोड़कर। इसका मतलब है कि यह शार्प और स्पोर्टी दिखती है, लेकिन साथ ही इसमें एक एलिगेंस भी है जो इसे ओवर-द-टॉप होने से बचाता है। जहां कई इलेक्ट्रिक कार फ्यूचरिस्टिक दिखती हैं, वहीं आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन में एक क्लासिक लग्जरी सेडान का लुक है, जो उन खरीदारों को पसंद आएगा जो पारंपरिक डिजाइन पसंद करते हैं।

एक स्पेशियस बैकसीट

भारत में 'लॉन्ग-व्हीलबेस' वर्जन पर फोकस की एक बड़ी वजह ये है कि इन्हें ड्राइवर रखकर कार में सफर करने वाले लोग खरीद रहे हैं। इस मामले में, आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन की पिछली सीट निराश नहीं करती। यह सीट बेहद बड़ी और आरामदायक है, और केबिन में इस्तेमाल किए गए मैटेरियल्स और डिजाइन इसे एक हाई-क्वालिटी फील देते हैं जो इसकी कीमत को सही ठहराता है। लेगरूम और हेडरूम काफी अच्छा है, जिससे लम्बे कद के पैसेंजर्स को भी कोई परेशानी नहीं होती। सीट की कुशनिंग भी आरामदायक लंबी यात्राओं के लिए उपयुक्त है, जो इस कार के प्राइमरी यूज केस के लिए एक जरूरी पहलू है।

लेकिन फैंसी नहीं

हालांकि पिछली सीट पर स्पेस भरपूर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फीचर्स की कमी है जो आपको इससे आधी कीमत की कारों में भी मिल जाते हैं। इस मामले में इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी मर्सिडीज सी-क्लास काफी आगे है। उदाहरण के लिए, आगे की सीट को आगे खिसकाने के लिए कोई 'बॉस मोड' नहीं है, जो ड्राइवर के साथ सफर करने वालों के लिए एक जरूरी फीचर माना जाता है। इसके अलावा, पीछे की सीट के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट या काफ सपोर्ट भी नहीं दिया गया है। यहां तक कि विंडो के लिए सनशेड्स भी नहीं हैं। सबसे बड़ी कमी जो महसूस होती है, वह है रियर सीट्स में वेंटिलेशन फंक्शन का न होना, जिसकी भारत की गर्मियों में सख्त जरूरत पड़ती है।

*संदर्भ के लिए मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास की फोटो का इस्तेमाल

जैक ऑफ टू ट्रेड्स

स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठते ही यह एहसास होता है कि आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन जितनी एक फैमिली कार है, उतनी ही एक ड्राइवर फोकस कार भी है। 5 सीरीज पेट्रोल के विपरीत, इसमें आपको पीछे की तरफ अडैप्टिव एयर सस्पेंशन मिलता है। यह फीचर ड्राइव को काफी ज्यादा आरामदायक बनाने में मदद करता है और लो-प्रोफाइल टायर्स व 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स के बावजूद सड़क के बम्प्स और गड्ढों को अच्छी तरह सोख लेता है। वहीं ड्राइवर के लिए, यह इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और सटीक स्टीयरिंग के साथ एक सच्ची बीएमडब्ल्यू जैसी फील देती है। जब भी आप चाहें, यह आपको एक स्पोर्टी कैरेक्टर देती है, जो इसे उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं। यह संतुलन इसे सेगमेंट में एक अनोखी पोजिशन देता है।

एक असली टॉप एंड के लिए जगह

भारत में बीएमडब्ल्यू आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन को सिर्फ एक ईड्राइव 50 वेरिएंट में पेश किया गया है। और भले ही एक लिमिटेड 'फर्स्ट एडिशन' भी ऑफर पर है, लेकिन उसमें किए गए बदलाव सिर्फ कॉस्मेटिक हैं। कार में कुछ बड़े फीचर की कमी हैं, जिससे यह महसूस होता है कि एक असली टॉप-एंड आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन के लिए अभी भी जगह बची हुई है। जिस तरह भारतीय बाजार में खरीदारों की पसंद प्रीमियम वेरिएंट्स की तरफ बढ़ रही है, यह एक ऐसी चीज है जो बीएमडब्ल्यू को उन ग्राहकों के लिए पेश करनी चाहिए थी जो एक फुली-लोडेड एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। पीछे वाली सीट में फीचर्स की कमी और कुछ अन्य एडवांस फीचर्स का न होना यह संकेत देता है कि भविष्य में एक ज्यादा महंगा और फीचर से भरपूर वेरिएंट लॉन्च किया जा सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

बीएमडब्ल्यू आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन दूसरी इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले एक बैलेंस्ड पैकेज है। यह अपनी स्टाइल और पुराने लग्जरी टच के साथ एक ज्यादा शांत और पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाती है। यह स्मूद, रिफाइंड, आरामदायक और अच्छी कीमत पर उपलब्ध है, जो इसे ज्यादातर खरीदारों के बीच एक लोकप्रिय पसंद बना सकता है। इसके साथ ही, यह अपनी संतुलित हैंडलिंग और मजेदार ड्राइविंग नेचर के साथ असली बीएमडब्ल्यू डीएनए को भी बरकरार रखती है। इसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो इसे आज के जमाने की बीएमडब्ल्यू जैसा महसूस कराती है। इसकी वाजिब कीमत, जो कुछ राज्यों में इसे पेट्रोल 530एलआई के मुकाबले ऑन-रोड सस्ता भी बना सकती है, इसे एक सफल प्रोडक्ट बनाती है। यह देखते हुए, यह अभी भी परफेक्ट से बहुत दूर है, लेकिन इसकी कोई भी कमी ऐसी नहीं है जो एक डीलब्रेकर साबित हो। बीएमडब्ल्यू आई5 लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं