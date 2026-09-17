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    टाटा कार वेटिंग पीरियड: सितंबर 2026 में टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सन, कर्व, सिएरा और हैरियर जैसी गाड़ियों के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, जानिए यहां

    टिगोर ईवी और कर्व सभी 20 शहरों में आसानी से उपलब्ध हैं!

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 17, 2026 12:21 ist
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    published onSep 17, 2026 12:21 IST
    last updated onSep 17, 2026 12:21 IST
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    Tata Cars Waiting Period For September 2026

    इस साल बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, और इस मौके पर भारत में कारों की बिक्री में इजाफा होन लाजमी है। पहली कार खरीदने से लेकर प्रीमियम, फीचर-पैक्ड गाड़ी में अपग्रेड करने तक, इस सीजन में एक्साइटमेंट शुरू होता है। अगर आप नई टाटा कार खरीदना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि घर में खुशियां आने में कितना समय लगेगा, तो हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि टॉप 20 शहरों में किस टाटा कार के लिए वेटिंग पीरियड क्या है।

    हर शहर में वेटिंग पीरियड

    शहर

    नेक्सन

    हैरियर

    टिगोर

    टियागो

    टिगोर ईवी

    अल्ट्रोज

    नेक्सन ईवी

    सफारी

    पंच

    टियागो ईवी

    पंच ईवी

    कर्व ईवी

    कर्व

    सिएरा

    सिएरा ईवी

    हैरियर ईवी

    एक्सप्रेस

    एक्सप्रेस टी ईवी

    नई दिल्ली

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    बेंगलुरु

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    मुंबई

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    हैदराबाद

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    पुणे

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    चेन्नई

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    जयपुर

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    अहमदाबाद

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    गुरुग्राम

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    लखनऊ

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    कोलकाता

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    ठाणे

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    सूरत

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    गाजियाबाद

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    चंडीगढ़

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    कोयंबटूर

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    पटना

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    फरीदाबाद

    1.5-2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1.5-2 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    इंदौर

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    नोएडा

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    • सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोयंबटूर और नोएडा जैसे शहरों में सबसे जल्दी मिल रही है। हालांकि नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद, पटना और इंदौर में सबसे ज्यादा 2 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है।

    Tata Nexon Front Quarter

    • हैरियर एसयूवी की बात करें तो, यह मुंबई, पुणे, चेन्नई, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़, फरीदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोयंबटूर और नोएडा जैसे अधिकांश शहरों में सबसे जल्दी एक महीने के अंदर मिल रही है। लेकिन नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद, पटना और इंदौर में यह 1-1.5 महीने में मिल जाएगी।

    Tata Harrier Front Quarter

    • टाटा टिगोर नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद, पटना और इंदौर में एक महीने में डिलीवर हो सकती है। लेकिन बाकी शहरों में वेटिंग पीरियड 1.5 महीने तक बढ़ सकता है।

    • सभी शहरों में नई लॉन्च हुई टियागो हैचबैक का वेटिंग पीरियड भी ऐसा ही है, जो 1-1.5 महीने है।

    Tata Tiago

    • सभी शहरों में टिगोर ईवी पर भी वेटिंग पीरियड 1-1.5 महीने है।

    • अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक भारत के सभी शहरों में 1.5 महीने में मिल सकती है।

    • इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी के बीच, पॉपुलर नेक्सन ईवी पर भी सभी शहरों में 1-2 महीने का वेटिंग टाइम चल रहा है।

    • क्या आप 7 सीटर फैमिली एसयूवी लेने का प्लान बना रहे हैं? सफारी कार नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद, पटना और इंदौर में सबसे जल्दी 1 महीने में मिल जाएगी। लेकिन मुंबई, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में आपको सफारी एसयूवी के लिए 1.5-2 महीने तक इंतजार करना होगा।

    Tata Safari Red Dark Edition

    • पंच और पंच ईवी सभी शहरों में 1-1.5 महीने में मिल जाएंगी, यह पहली बार कार खरीदने वालों के लिए पॉपुलर चॉइस में से एक है।

    Tata Punch

    • टियागो ईवी ज्यादातर शहरों में एक महीने में मिल जाएगी, लेकिन नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, गाजियाबाद, पटना और इंदौर में इस पर वेटिंग पीरियड 2 महीने का है।

    • हाल ही में अपडेट की गई कर्व ईवी नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, गाजियाबाद, पटना, बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोयंबटूर, नोएडा और इंदौर में सबसे जल्दी मिल रही है। जबकि, बाकी शहरों में इस पर वेटिंग पीरियड 1.5 महीने है।

    Tata Curvv EV

    • कर्व आईसीई पूरे भारत में एक महीने में मिल रही है।

    • टाटा सिएरा नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद, पटना, इंदौर, बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोयंबटूर और नोएडा में सबसे जल्दी मिल रही है। मुंबई, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में रहने वाले लोगों को सिएरा एसयूवी की डिलीवरी के लिए 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा।

    • सियरा ईवी बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोयंबटूर, नोएडा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़ और फरीदाबाद जैसे शहरों में एक महीने में मिल जाएगी। लेकिन नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद, पटना और इंदौर में 2 महीने लगेंगे।

    Tata Sierra EV

    • हैरियर ईवी पर सभी शहरों में 2 महीने का वेटिंग पीरियड है।

    Tata Harrier EV

    • कमर्शियल कार खरीदने वालों के लिए, एक्सप्रेस सेडान सभी शहरों में 2 महीने में मिलेगी। इलेक्ट्रिक वर्जन एक्सप्रेस टी ईवी की डिलीवरी नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गाजियाबाद, पटना और इंदौर में एक महीने में मिल जाएगी। लेकिन बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोयंबटूर और नोएडा में इसकी डिलीवरी में 2 महीने लगेंगे।

    ध्यान दें:

    नई कार के चुने गए वेरिएंट, रंग और डीलरशिप पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर वेटिंग पीरियड अलग-अलग हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हम नजदीकी टाटा कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

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