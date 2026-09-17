टाटा कार वेटिंग पीरियड: सितंबर 2026 में टियागो, टिगोर, पंच, नेक्सन, कर्व, सिएरा और हैरियर जैसी गाड़ियों के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, जानिए यहां

शहर नेक्सन हैरियर टिगोर टियागो टिगोर ईवी अल्ट्रोज नेक्सन ईवी सफारी पंच टियागो ईवी पंच ईवी कर्व ईवी कर्व सिएरा सिएरा ईवी हैरियर ईवी एक्सप्रेस एक्सप्रेस टी ईवी

नई दिल्ली 2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने

बेंगलुरु 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने

मुंबई 1.5-2 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने

हैदराबाद 2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने

पुणे 1.5-2 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने

चेन्नई 1.5-2 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने

जयपुर 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने

अहमदाबाद 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने

गुरुग्राम 1.5-2 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने

लखनऊ 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने

कोलकाता 2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने

ठाणे 1.5-2 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने

सूरत 1.5-2 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने

गाजियाबाद 2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने

चंडीगढ़ 1.5-2 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने

कोयंबटूर 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने

पटना 2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने

फरीदाबाद 1.5-2 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1.5-2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने

इंदौर 2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने