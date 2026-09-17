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    2026 मारुति बलेनो ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितने रुपये देने होंगे? जानिए यहां

    टॉप मॉडल बलेनो अल्फा(ओ) एएमटी के लिए आपको हर महीने कितना भुगतान करना होगा, इस पर एक नजर डालिए

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 17, 2026 16:28 ist
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    published onSep 17, 2026 16:28 IST
    last updated onSep 17, 2026 16:28 IST
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    Maruti Baleno EMI Buying Guide

    2026 मारुति बलेनो को हाल ही में नया अपडेट मिला है, जिसमें एक रीफ्रेश्ड डिजाइन, कुछ नए एडवांस्ड फीचर्स और एक नया पेट्रोल इंजन शामिल है। ये अपडेट्स बहुत बड़े बदलाव वाले नहीं, बल्कि कार को समय के साथ बेहतर बनाने वाले हैं। इसके बावजूद, बलेनो आज भी एक स्पेशियस केबिन, कई पावरट्रेन ऑप्शंस और लंबी फीचर लिस्ट के साथ एक बेहद प्रैक्टिकल पैकेज बनी हुई है।

    अगर आपने मारुति बलेनो को अपनी अगली कार के तौर पर शॉर्टलिस्ट कर लिया है और इसे लोन पर खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी होगी। हर महीने चुकाई जाने वाली यह रकम आपके चुने गए लोन की अवधि पर निर्भर करती है। आपके खरीदने के फैसले को आसान बनाने में मदद करने के लिए, हमने बलेनो फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट अल्फा(ओ) एएमटी के लिए अलग-अलग लोन अवधियों पर ईएमआई की कैलकुलेशन की है।

    दिल्ली में ऑन-रोड कीमत और लोन की डिटेल्स

    किसी भी कार को खरीदने से पहले उसकी ऑन रोड कीमत को समझना जरूरी होता है। ऑन रोड प्राइस में कार की एक्स शोरूम कीमत के अलावा आरटीओ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और कुछ अन्य जरूरी चार्ज शामिल होते हैं। हमारे कैलकुलेशन के लिए, हमने नई दिल्ली में बलेनो अल्फा(ओ) एएमटी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत को आधार बनाया है।

    यहां हमने टॉप मॉडल बलेनो अल्फा(ओ) एएमटी के लिए लगभग 20 प्रतिशत का डाउन पेमेंट माना है, जो लगभग 2.30 लाख है। इसके बाद बचे हुए अमाउंट पर लोन लिया गया है। इस कैलकुलेशन के लिए, हमने 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर को स्टैंडर्ड माना है ताकि आपको अपनी संभावित ईएमआई का एक साफ़ अंदाजा मिल सके। नीचे दी गई टेबल में पूरी डिटेल्स दी गई हैं:

    वेरिएंट

    बलेनो अल्फा (ओ) एएमटी

    ऑन रोड कीमत (नई दिल्ली)

    11.23 लाख रुपये

    डाउन पेमेंट (ऑन रोड कीमत का करीब 20 प्रतिशत)

    2.30 लाख रुपये

    लोन राशि

    8.93  

    ब्याज दर

    9.5%

    नोट: यहां बताई गई ईएमआई एक अनुमानित आंकड़ा है। असली ईएमआई आपके चुने हुए वेरिएंट, डाउन पेमेंट की राशि, और बैंक द्वारा ऑफर की गई ब्याज दर के आधार पर अलग हो सकती है। कार लोन पर ब्याज दरें आपकी क्रेडिट प्रोफाइल या सीबील स्कोर के आधार पर भी बदल सकती हैं। सटीक जानकारी के लिए, अपने नजदीकी डीलरशिप और बैंक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

    3 साल का ईएमआई प्लान

    अगर आप लोन को जल्दी चुकाना चाहते हैं और ब्याज पर कम से कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो 3 साल का लोन टेन्योर एक अच्छा ऑप्शन है। इस प्लान में आपकी मंथली ईएमआई ज्यादा होगी, लेकिन आप कार के मालिक जल्दी बन जाएंगे और कुल मिलाकर कम ब्याज चुकाएंगे। यह उन खरीदारों के लिए बेस्ट है जिनकी मंथली इनकम अच्छी है और वे ज्यादा ईएमआई आसानी से मैनेज कर सकते हैं।

    • डाउन पेमेंट: 2.3 लाख रुपये

    • ईएमआई अमाउंट: 28,613 रुपये

    • 3 साल बाद कुल लागत: 12.60 लाख रुपये (डाउन पेमेंट + कुल ईएमआई)

    Maruti Baleno 3 Years EMI

    4 साल का ईएमआई प्लान

    4 साल का लोन टेन्योर मंथली ईएमआई और कुल चुकाए जाने वाले ब्याज के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। यह 3 साल के प्लान के मुकाबले आपकी जेब पर बोझ थोड़ा कम करता है, लेकिन कुल ब्याज की रकम थोड़ी बढ़ जाती है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एक मैनेजेबल ईएमआई चाहते हैं लेकिन लोन को बहुत लंबा भी नहीं खींचना चाहते।

    • डाउन पेमेंट: 2.3 लाख रुपये

    • ईएमआई अमाउंट: 22,441 रुपये

    • 4 साल बाद कुल लागत: 13.07 लाख रुपये (डाउन पेमेंट + कुल ईएमआई)

    Maruti Baleno 4 Years EMI

    5 साल का ईएमआई प्लान

    5 साल का लोन टेन्योर भारत में सबसे पॉपुलर ऑप्शंस में से एक है। यह मंथली ईएमआई को काफी कम कर देता है, जिससे कार खरीदना ज्यादा लोगों के लिए आसान हो जाता है। हालांकि, लंबी अवधि का मतलब है कि आप लोन पर ज्यादा ब्याज चुकाएंगे। अगर आपका मंथली बजट थोड़ा टाइट है और आप कम ईएमआई चाहते हैं, तो यह प्लान आपके लिए सही हो सकता है।

    • डाउन पेमेंट: 2.3 लाख रुपये

    • ईएमआई अमाउंट: 18,760 रुपये

    • 5 साल बाद कुल लागत: 13.56 लाख रुपये (डाउन पेमेंट + कुल ईएमआई)

    Maruti Baleno 5 Years EMI

    7 साल का ईएमआई प्लान

    7 साल का लोन टेन्योर सबसे कम मंथली ईएमआई ऑफर करता है, जिससे बलेनो का टॉप मॉडल भी काफी अफोर्डेबल लगने लगता है। यह उन खरीदारों के लिए है जिनकी पहली प्राथमिकता हर महीने कम से कम पैसा देना है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप लोन की पूरी अवधि में बहुत ज्यादा ब्याज चुकाते हैं, जिससे कार की कुल लागत काफी बढ़ जाती है।

    • डाउन पेमेंट: 2.3 लाख रुपये

    • ईएमआई अमाउंट: 14,599 रुपये

    • 7 साल बाद कुल लागत: 14.56 लाख रुपये (डाउन पेमेंट + कुल ईएमआई)

    Maruti Baleno 7 Years EMI

    2026 मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट: ओवरव्यू

    2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट को अपने मिड-लाइफ अपडेट के तौर पर कुछ स्टाइल बदलाव, नए फीचर्स और एक नया पेट्रोल इंजन मिला है। कार के ओवरऑल डिजाइन को पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसे एक बड़ी क्रोम ग्रिल और ज्यादा शार्प फ्रंट प्रोफाइल दिया गया है जो इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। यह प्रीमियम हैचबैक पांच वेरिएंट्स: सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा और अल्फा (ओ) में उपलब्ध है।

    Maruti Baleno

    अंदर की तरफ, 2026 बलेनो में ब्लैक-एंड-ब्लू थीम और जाना-पहचाना डैशबोर्ड लेआउट बरकरार है। हालांकि, अब इसमें कुछ ऐसे फीचर्स शामिल किए गए हैं जो कम्फर्ट को बढ़ाते हैं। इनमें आगे वेंटिलेटेड सीट (गर्मियों के लिए एक बेहतरीन फीचर), एक क्लेरियन साउंड सिस्टम और वायरलेस फोन चार्जिंग शामिल हैं।

    Maruti Baleno

    अन्य हाइलाइट्स में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो हेडलैंप्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, और एक हेड-अप डिस्प्ले शामिल है, जो ड्राइविंग के दौरान जरूरी जानकारी सीधे ड्राइवर की नजरों के सामने विंडस्क्रीन पर दिखाता है।

    सेफ्टी के मामले में भी मारुति बलेनो कार को एक बड़ा अपडेट मिला है। फेसलिफ्ट मॉडल में अब लेवल 2 एडीएएस और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। एडीएएस में कई सेफ्टी टेक्नोलॉजी होती हैं जो ड्राइविंग को सुरक्षित बनाती हैं।

    अन्य सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एक 360-डिग्री कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर, हिल-होल्ड असिस्ट और बच्चों की सेफ्टी के लिए आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    2026 बलेनो में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हुआ है। इसमें अब नया 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड Z-सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसने पुराने के-सीरीज इंजन की जगह ली है। यह नया इंजन 83 पीएस की पावर और 112 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

    इसके अलावा, इसी 1.2-लीटर इंजन के साथ एक सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन भी है। सीएनजी मोड में यह 70 पीएस की पावर और 102 एनएम का टॉर्क देता है, और यह सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है।

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    70 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    23.80 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी)/24.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    33.61 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    Maruti Baleno

    कीमत और मुकाबला

    2026 मारुति बलेनो की कीमत 6.10 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    मारुति बलेनो 2026 मॉडल का मुकाबला हुंडई आई20, टोयोटा ग्लैंजा और टाटा अल्ट्रोज से है। कीमत के मोर्चे पर इसकी टक्कर टाटा पंच और मारुति फ्रॉन्क्स से है। 

    यह भी देखें: मारुति बलेनो ऑन रोड प्राइस

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