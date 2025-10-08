2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन भारत में लॉन्च, बुकिंग भी हुई शुरू

संशोधित: अक्टूबर 08, 2025 03:41 pm | स्तुति

2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें नई इंटीरियर थीम भी दी गई है

कॉस्मेटिक अपडेट में नई डिजाइन की ग्रिल, क्रोम स्पॉइलर, डुअल-टोन रूफ, ग्लॉस ब्लैक अलॉय और सिग्नेचर हुड एम्ब्लम शामिल है।

यह गाड़ी चार कलर ऑप्शन : एटीट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

इसमें पुराने लीडर एडिशन की तरह टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) फीचर दिया गया है।

2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में 2.8-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।

जिस तरह टोयोटा ने पहले 2024 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन पेश किया था, उसी तरह अब कंपनी ने 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत फिलहाल सामने आनी बाकी है। इस स्पेशल एडिशन मॉडल में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जिससे इस एसयूवी कार को रेगुलर फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक मिलता है।

फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन चार कलर ऑप्शन : एटीट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर कलर में उपलब्ध है। इसमें 2.8-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।

कीमत

टोयोटा ने 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन की कीमत फिलहाल साझा नहीं की है। अनुमान है कि इसकी प्राइस रेगुलर मॉडल के रियर-व्हील-ड्राइव वेरिएंट के मुकाबले 50,000 रुपये ज्यादा रखी जा सकती है। वर्तमान में फॉर्च्यूनर डीजल 4x2 मैनुअल वेरिएंट की कीमत 34.28 लाख रुपये और डीजल 4x2 ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 36.41 लाख रुपये से शुरू होती है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद फॉर्च्यूनर और टोयोटा की दूसरी गाड़ियों को कितना फायदा मिला है जानिए यहां :-

*सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

लीडर एडिशन में क्या कुछ है नया?

2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में कई कॉस्मेटिक और फंक्शनल बदलाव किए गए हैं। एक्सटीरियर पर इसमें नई डिजाइन की ग्रिल, क्रोम बंपर स्पॉइलर, एक्सक्लूसिव डुअल-टोन ब्लैक रूफ और ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें नए सिग्नेचर हुड एम्ब्लम के साथ बोल्ड लेटरिंग वाली 'फॉर्च्यूनर' बैजिंग दी गई है जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखाती है।

रेगुलर मॉडल में मिलने वाली बेज और ब्लैक कलर केबिन थीम की बजाए इसमें डुअल-टोन ब्लैक और मैरून कलर थीम दी गई है। इसमें इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट और टायर प्रेशर मॉनीटरिन सिस्टम (टीपीएमएस) भी दिया गया है। हालांकि, टीपीएमएस फीचर पहले वाले लीडर एडिशन में भी दिया गया था, लेकिन यह फीचर रेगुलर मॉडल में नहीं मिलता है।

यह भी पढ़ें : टोयोटा फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर लेजेंडर 48वॉट माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च, नए फीचर हुए शामिल

अन्य फीचर और सेफ्टी

फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में टीपीएमएस के अलावा 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन ऑटो एसी, क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम (4डब्लूडी वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम 11-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम मिलता है) और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें सात एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल(ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, सभी 3-रो सीटों के लिए सीट-बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन में केवल डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके साथ रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप मिलता है। इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव ऑप्शन या फिर पेट्रोल इंजन ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि रेगुलर फॉर्च्यूनर में मिलता है।

इंजन 2.8-लीटर डीजल पावर 204 पीएस टॉर्क 420 एनएम (एमटी) / 500 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

मुकाबला

टोयोटा फॉर्च्यूनर का मुकाबला जीप मेरिडियन, एमजी ग्लॉस्टर और स्कोडा कोडिएक से है। यहां हमनें फॉर्च्यूनर का कंपेरिजन स्कोडा कोडिएक से किया है।