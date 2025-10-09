2025 एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन लॉन्च: कीमत 16.65 लाख रुपये, बैटरी रेंटल स्कीम के साथ 12.64 लाख रुपये में मिलेगी

संशोधित: अक्टूबर 09, 2025 06:19 pm | सोनू

इंस्पायर एडिशन को विंडसर ईवी के भारत में एक साल पूरे होने पर पेश किया गया है

विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन की बुकिंग शुरू हो चुकी है।

इस एडिशन की केवल 300 यूनिट मिलेगी।

इसे टॉप मॉडल एसेंस पर तैयार किया गया है।

इसमें 38 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जिसकी फुल चार्ज में रेंज 332 किलोमीटर है।

कॉस्मेटिक बदलाव में ड्यूल-टोन पर्ल व्हाइट और स्टारी ब्लैक एक्सटीरियर, ब्लैक अलॉय व्हील और सांगरिया रेड केबिन शामिल है।

इसमें डैशकैम, कस्टम 3डी फ्लोर मैट, ‘इंस्पायर’ कुशन, पीछे विंडो सनशेड, और लेदर की कवर जैसी एसेसरीज दी गई है।

इसकी कीमत बैटरी एज ए सर्विस (बीएएएस) स्कीम के साथ 12.64 लाख रुपये से शुरू होती है।

एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन भारत में लॉन्च हो गया है जिसकी कीमत 16.65 लाख रुपय (एक्स-शोरूम) है। इसका अनावरण केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में स्थित अपने आवास पर किया। कंपनी ने विंडसर ईवी को भारत में एक वर्ष पूरे होने पर यह स्पेशल एडिशन मॉडल पेश किया है, जिसकी अब तक 40,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी है।

इंस्पायर एडिशन को विंडसर ईवी के टॉप मॉडल एसेंस पर तैयार किया गया है और इसकी केवल 300 यूनिट मिलेगी। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 15 अक्टूबर से मिलेगी।

कीमत

विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन की कीमत इस प्रकार है:

विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन विंडसर ईवी एसेंस अंतर बैटरी रेंटल फीस (बीएएएस) के साथ 12.64 लाख रुपये + 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर 12.29 लाख रुपये + 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर +35,000 रुपये बैटरी के साथ 16.65 लाख रुपये 16.30 लाख रुपये +35,000 रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।

यह भी पढ़ें: एमजी विंडसर ईवी एक्सक्लूसिव प्रो वेरिएंट हुआ लॉन्च: 12.25 लाख रुपये रखी गई कीमत, 85,000 रुपये ज्यादा अफोर्डेबल हुआ बड़े बैटरी पैक वाला मॉडल

इंस्पायर एडिशन में नया क्या है?

विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन को स्टारी ब्लैक के साथ पर्ल व्हाइट ड्यूल-टोन एक्सटीरियर कलर में पेश किया गया है। इसमें कई अन्य कॉस्मेटिक बदलाव जैसे नए ब्लैक 18-इंच अलॉय व्हील, क्लेडिंग पर रोज गोल्ड एक्सेंट, ब्लैक ओआरवीएम, और सिग्नेचर ‘इंस्पायर’ बैजिंग दी गई है। इन सभी अपडेट से ये पता चलता है कि आप विंडसर ईवी लिमिटेड एडिशन को चला रहे हैं।

केबिन में सांगरिया रेड थीम दी गई है, जो रेगुलर एसेंस मॉडल की ऑल-ब्लैक अपहोल्स्ट्री के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम है। बेहतर सुरक्षा के लिए एक डैशकैम भी दिया गया है। आपको एक थीम्ड एसेसरीज पैक भी मिलता है जो इस स्पेशल एडिशन को और बेहतर बनाता है। इस पैकेज में आगे वाली ग्रिल पर रोज गोल्ड एलिमेंट्स, बॉडी साइड मोल्डिंग, ‘इंस्पायर’ ब्रांडिंग के साथ कस्टम 3डी फ्लोर मैट, ‘इंस्पायर’ कुशर, रियर विंडो सनशेड, लेदर की कवर, और बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर शामिल है।

अन्य फीचर और सेफ्टी

इंस्पायर एडिशन में ऊपर बताए गए डैश कैम के अलावा कोई खास फीचर नहीं जोड़ा गया है। इसकी फीचर लिस्ट में एक 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 8.8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीट के साथ ड्राइवर साइड सीट के लिए 6 पावर एडजस्टमेंट, ऊपर-नीचे और आगे-पीछे एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील, रेन-सेंसिंग वाइपर, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक एसी, पीछे 135 डिग्री रिक्लाइनिंग सीटें, फिक्स्ड ग्लास रूफ, क्रूज कंट्रोल और 256 कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्राल (ईएससी), हिल स्टार्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि विंडसर इंस्पायर एडिशन में एडीएएस फीचर नहीं दिया गया है, यह फीचर प्रो वेरिएंट तक सीमित है। अगर आप विंडसर ईवी प्रो के बारे में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन में छोटा बैटरी दिया गया है, और विंडसर ईवी प्रो में बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। यहां देखिए विंडसर ईवी के दोनों बैटरी पैक और इनके स्पेसिफिकेशन:

वेरिएंट एमजी विंडसर ईवी एमजी विंडसर ईवी प्रो बैटरी पैक 38 केडब्ल्यूएच 52.9 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 पावर 136 पीएस 136 पीएस टॉर्क 200 एनएम 200 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 332 किलोमीटर 449 किलोमीटर

हमने विंडसर ईवी को चलाकर उसकी वास्तविक रेंज जांची और देखा कि उसने वास्तव में कितनी रेंज दी। अगर आप विंडसर ईवी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू पढ़ें।

कंपेरिजन

एमजी विंडसर ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी400 से है। इसके अलावा इसकी टक्कर टाटा कर्व ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के कुछ वेरिएंट से भी है। हमने विंडसर ईवी और नेक्सन ईवी से इसका कंपेरिजन भी किया है, ताकि आप सोच-समझकर फैसला ले सकें कि आपको कौनसी ईवी चुननी चाहिए।