टोयोटा हाइराइडर एयरो एडिशन लॉन्च: जानिए कीमत और क्या खास मिलेगा

प्रकाशित: अक्टूबर 16, 2025 06:35 pm । सोनू

दिवाली के नजदीक आते ही, टोयोटा ने हाइराडर का स्पेशल एयरो एडिशन लॉन्च किया है। टोयोटा एसयूवी कार का यह लिमिटेड एडिशन मॉडल डीलरशिप फिटेड एसेसरीज पैकेज के साथ उपलब्ध है, और इन एसेसरीज की कीमत 31,999 रुपये है। हाइराइडर एयरो एडिशन पांचों वेरिएंट्स: ई, एस, जी, जी (ओ) और वी में उपलब्ध है। एसेसरीज फिटमेट के अलावा एसयूवी के फीचर और इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अगर आप सोच रहे हैं कि इस एडिशन में कौन-कौनसी एसेसरीज और कलर विकल्प मिलते हैं, तो हमने इनके बारे में आगे विस्तार से बताया है।

नया क्या है?

टोयोटा एयरो एडिशन के साथ तीन एसेसरीज की पेशकश कर रही है:

आगे स्पॉइलर

पीछे स्पॉइलर

साइड स्कर्ट

ये बॉडी किट इस एसयूवी कार को और भी दमदार बनाती है। हाइराइडर आमतौर पर सात मोनोटोन कलर: कैफे व्हाइट, एनटाइसिंग सिल्वर, गेमिंग ग्रे, स्पोर्टिन रेड, मिडनाइट ब्लैक, केव ब्लैक, और स्पीडी ब्लू में आती है, इनमें से चार ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध है। हालांकि, एयरो एडिशन में व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और रेड कलर का विकल्प दिया गया है। कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों ब्लैक कलर एयरो एडिशन के साथ उपलब्ध है या नहीं, लेकिन रेगुलर मॉडल में उपलब्ध ग्रे और ब्लू कलर इस एडिशन के साथ नहीं दिए गए हैं।

अन्य फीचर

टोयोटा हाइराइडर के टॉप मॉडल में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 6-स्पीकर आर्कमी साउंड सिस्टम दिया गया है। इसमें आपको एक पैनोरमिक सनरूफ, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, आगे वेंटिलेटेड सीटें, ऑटोमैटिक वेरिएंट्स में पेडल शिफ्टर्स, और एक वायरलेस फोन चार्जर भी मिलता है। अन्य हाइलाइट फीचर में एक हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी) और कीलेस एंट्री शामिल है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए हाइराइडर गाड़ी में छह एयरबैग (शुरुआती वेरिएंट में दो एयरबैग), 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

एयरो एडिशन के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाइराइडर कार के इंजन से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव / ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ई-सीवीटी (सिंगल-स्पीड गियरबॉक्स) 5-स्पीड एमटी पावर 103 पीएस 116 पीएस (संयुक्त) 88 पीएस टॉर्क 137 एनएम 141 एनएम (हाइब्रिड) 121.5 एनएम

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

प्राइस और कंपेरिजन

जीएसटी 2.0 के बाद टोयोटा हाइराइडर की कीमत में 66,100 रुपये तक की कटौती हुई है और अब इसकी प्राइस 10.95 लाख रुपये से 19.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। आप इस रिपोर्ट में अन्य टोयोटा कार की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

टोयोटा हाइराइडर का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, टाटा कर्व, और सिट्रोएन बसॉल्ट से है।