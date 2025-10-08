सभी
    जीप कंपास ट्रैक एडिशन लॉन्च: कीमत 26.70 लाख रुपये से शुरू, एसयूवी कार के अंदर और बाहर किए गए हैं कॉस्मेटिक बदलाव

    प्रकाशित: अक्टूबर 08, 2025 06:46 pm । सोनू

    35 Views
    ट्रैक एडिशन जीप कंपास के टॉप मॉडल एस पर तैयार किया गया है और इसकी कीमत 25,000 रुपये अधिक है

    2025 Jeep Compass Track Edition

    • कॉस्मेटिक अपडेट में हूड स्टीकर, सिग्नेचर बैजिंग, डार्क डायमंड कट अलॉय व्हील और नई केबिन थीम शामिल है।

    • यह तीन कलर: एग्जॉटिक रेड, ब्रिलियंट ब्लैक और पर्ल व्हाइट में उपलब्ध है।

    • टॉप फीचर में एक 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 9-स्पीकर अल्पाइन साउंड सिस्टम, और आगे वेंटिलेटेड सीटें शामिल है।

    • इसमें रेगुलर मॉडल वाले 2-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलना जारी है।

    • ट्रैक एडिशन की कीमत 26.70 लाख रुपये से 30.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    जीप ने 2025 जीप कंपास ट्रैक एडिशन लॉन्च किया है जिसकी कीमत 26.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस स्पेशल एडिशन को कंपास के टॉप मॉडल एस पर तैयार किया गया है, और इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं जो एसयूवी कार और भी आकर्षक बनाते हैं।

    इन अपडेट के चलते ट्रैक एडिशन की कीमत मॉडल एस से 25,000 रुपये ज्यादा है। इसके फीचर और इंजन में बदलाव नहीं किया गया है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, यदि आप इसे खरीदने में रुचि रखते हैं तो इसकी कीमत से लेकर सभी जानकारी यहां दी गई है:

    कीमत

    2025 जीप कंपास ट्रैक एडिशन की प्राइस इस प्रकार है:

    वेरिएंट

    ट्रैक एडिशन (नया)

    मॉडल एस

    अंतर

    मैनुअल

    26.70 लाख रुपये

    26.45 लाख रुपये

    +25,000 रुपये

    ऑटोमैटिक

    28.56 लाख रुपये

    28.31 लाख रुपये

    +25,000 रुपये

    ऑटोमैटिक 4x4

    30.50 लाख रुपये

    30.25 लाख रुपये

    +25,000 रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

    यदि आप जीएसटी 2.0 के बाद दूसरी जीप एसयूवी की नई कीमत के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने इस बारे में विस्तार से बताया है।

    नया क्या है?

    2025 Jeep Compass Track Edition
    2025 Jeep Compass Track Edition

    दूसरे जीप स्पेशल एडिशन मॉडल की तरह, नए कंपास ट्रैक एडिशन में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिनमें ‘ट्रैक’ ब्रांडिंग के साथ हूड स्टीकर, ग्रिल और बैजिंग पर पियानो ब्लैक एक्सेंट, और सिग्नेचर ट्रैक एडिशन बैजिंग शामिल है, जो इसे स्पोर्टी और अलग लुक देते हैं। शानदार लुक के लिए टेक ग्रे फिनिश में नए 18-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील भी दिए गए हैं।

    2025 Jeep Compass Track Edition
    2025 Jeep Compass Track Edition

    हालांकि इसमें कोई नया कलर नहीं जोड़ा गया है, ट्रैक एडिशन रेगुलर मॉडल वाले कलर विकल्प: पर्ल व्हाइट, ब्रिलियंट ब्लैक और एग्जॉटिका रेड में उपलब्ध है।

    2025 Jeep Compass Track Edition
    2025 Jeep Compass Track Edition

    कार के अंदर कदम रखते ही आपको बैज और ब्लैक ड्यूल-टोन केबिन थीम (रेगुलर मॉडल एस में ब्लैक फिनिश) के साथ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दिखाई देगी। कॉन्ट्रास्ट बैज स्टिचिंग और स्मोक्ड क्रोम एक्सेंट के साथ डैशबोर्ड स्टाइलिश दिखता है, और को-ड्राइवर साइड लेदरेट पेडिंग पर एक ट्रैक एडिशन ब्रांडिंग दी गई है। इसमें स्पेसिफिक ट्रैक एडिशन फ्लोर मैट भी दिए गए हैं।

    2025 Jeep Compass Track Edition

    ट्रैक एडिशन के अलावा, कंपास का एक अन्य स्पेशल एडिशन भी उपलब्ध है, जिसे ट्रेल एडिशन नाम दिया गया है और इस रिपोर्ट में आप इसकी जानकारी देख सकते हैं

    अन्य फीचर और सेफ्टी

    2025 Jeep Compass Track Edition
    2025 Jeep Compass Track Edition

    ट्रैक एडिशन को टॉप मॉडल एस पर तैयार किया गया है और इसमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, एक 10.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर अल्पाइन साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, रेन सेंसिंग वाइपर, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, 8 पावर एडजस्टमेंट के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें, और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    यह भी पढ़ें: हवल एच9 एसयूवी कार फोटो गैलरी: जानिए भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को मिली गाड़ी की खूबियां

    इंजन

    2025 Jeep Compass Track Edition

    जीप कंपास ट्रैक एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं, इसमें रेगुलर वाला मॉडल ही डीजल इंजन दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर डीजल

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव, 4-व्हील ड्राइव

    पावर

    170 पीएस

    टॉर्क

    350 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी*, 9-स्पीड एटी^

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, ^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फोर-व्हील-ड्राव विकल्प केवल 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। अगर आप कंपास के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने कुछ समय पहले इस एसयूवी कार को चलाने का एक्सपीरियंस यहां साझा किया है।

    कंपेरिजन

    2025 Jeep Compass Track Edition

    जीप कंपास का मुकाबला टाटा हैरियर, फॉक्सवैगन टाइगन, सिट्रोएन सी5 एयरक्रॉस और हुंडई ट्यूसॉन से है।

