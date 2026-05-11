2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट : इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

हाल ही में फोक्सवैगन ने टाइगन फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च किया है। भले ही यह सेगमेंट की सबसे पॉपुलर एसयूवी कार ना हो, लेकिन इस एसयूवी कार को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने से इसमें अब शार्प स्टाइलिंग, नई फीचर लिस्ट और नए पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। फोक्सवैगन के भारतीय लाइनअप में इसे टिग्वान आर-लाइन के नीचे पोजिशन किया गया है।

यदि आप मार्केट में कोई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं और आपने टाइगन को लेने के बारे में विचार किया है तो कार खरीदने का सही फैसला लेने से पहले जरूरी है कि आप इस एसयूवी कार से जुड़ी हर एक बात जान लें। आपकी रिसर्च और निर्णय में मदद के लिए यहां इससे जुड़ी सभी जानकारी दी गई है :-

टाइगन फेसलिफ्ट लॉन्च रिपोर्ट

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट को भारत में 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इंट्रोडक्ट्री कीमत पर पेश किया गया था। इस एसयूवी कार में नई स्टाइलिंग, अपडेटेड फीचर और छोटे पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह एसयूवी कार कई सारे वेरिएंट में आती है और इसके टॉप वेरिएंट जीटी स्पोर्ट की कीमत 19.3 लाख रुपये है। यदि आप इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत, फीचर और इस गाड़ी से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :

टाइगन फेसलिफ्ट की बुकिंग से जुड़ी जानकारी

क्या आप नई टाइगन फेसलिफ्ट को घर लाने के उत्सुक है? आप इस एसयूवी कार को फोक्सवैगन की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी ऑथोराइज़्ड डीलरशिप पर जाकर बुक करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग राशि सभी डीलरशिप पर अलग-अलग रखी गई है। नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार की डिलीवरी फिलहाल जारी है। 2026 टाइगन फेसलिफ्ट की बुकिंग प्रक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे दी गई स्टोरी पढ़ें :-

टाइगन फेसलिफ्ट फोटो गैलरी

यदि आप नई टाइगन फेसलिफ्ट कार का टॉप वेरिएंट खरीदना चाहते हैं और इसके स्टाइलिंग एलिमेंट और फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी फोटो गैलरी देख सकते हैं, जहां हमनें इस एसयूवी कार को हर एंगल से कवर किया है। हमनें नीचे दी गई रिपोर्ट में हमनें नई टाइगन फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर, इंजन ऑप्शन और कीमत की जानकारी दी है। नीचे देखें रिपोर्ट :-

टाइगन फेसलिफ्ट वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन

2026 टाइगन फेसलिफ्ट कार में जाने-पहचाने 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें 1-लीटर इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। लेकिन, इसमें सभी इंजन ऑप्शन हर एक वेरिएंट के साथ नहीं दिया गया है। नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें 2026 फोक्सवैगन टाइगन की वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

टाइगन फेसलिफ्ट वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन

फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार में आठ एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें दो नए कलर : एवोकैडो पर्ल और स्टील ग्रे शामिल हैं। इसके अलावा इसमें वाइल्ड चेरी रेड, लावा ब्लू, कैंडी व्हाइट, डीप ब्लैक, रिफ्लेक्स सिल्वर और कार्बन स्टील जैसे कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। यह एसयूवी कार सात वेरिएंट में आती है, जिसके साथ अलग-अलग कलर ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एसयूवी कार के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :

टाइगन फेसलिफ्ट वेरिएंट-वाइज फीचर

टाइगन फेसलिफ्ट न्यू मॉडल में कई सारे फीचर दिए गए हैं, जिनमें नए फीचर भी शामिल हैं जो केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। इसमें कई कंफर्ट और सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ फीचर्स केवल इसके टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं। अगर आप नई फोक्सवैगन टाइगन के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिपोर्ट देख सकते हैं :-

टाइगन फेसलिफ्ट ऑन-रोड कीमत की जानकारी

यदि आप टाइगन फेसलिफ्ट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और अलग-अलग शहरों में इसकी सटीक ऑन-रोड कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जहां हमनें इसके बेस और टॉप वेरिएंट की कीमत के बारे में बताया है। यह रिपोर्ट आपको एसयूवी कार की सही कीमत समझने में मदद करेगी और आप अपने शहर में इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत के बारे में भी जान सकेंगे।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑन-रोड कीमत में इंश्योरेंस प्रीमियम, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, फास्टैग चार्ज और टीसीएस (टैक्स क्लेक्टेड एट सोर्स) जैसे अतिरिक्त शुल्क भी शामिल होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-

2026 टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए यह स्टोरी देखते रहें क्योंकि हम इसे लगातार अपडेट करते रहेंगे। ऐसी और भी रिपोर्ट देखने के लिए कारदेखो को फॉलो करना ना भूलें।