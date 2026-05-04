2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट Vs एमजी एस्टर: परफॉर्मेंस या फीचर्स, आपके लिए किस चीज के है ज्यादा मायने?

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प्रकाशित: मई 04, 2026 03:36 pm । भानु

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एमजी एस्टर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी समय से मौजूद है, और कई बार यह अपने कुछ नए प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में थोड़ी पुरानी लगने लगी है। इसके सीमित इंजन विकल्प और पुराने डिज़ाइन के कारण यह अक्सर खरीदारों को उतना आकर्षित नहीं कर पाती। दूसरी ओर, फोक्सवैगन ने टाइगन को फेसलिफ्ट देकर नया रूप दिया है, जिसमें पिछले मॉडल की तुलना में कुछ मामूली अपडेट किए गए हैं ताकि यह इस सेगमेंट में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे।

यदि आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये दोनों ही अपनी-अपनी खूबियां पेश करती हैं। तो इनकी तुलना कैसे करें, और आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी? आइए इनके साइज, फीचर्स, इंजन विकल्प और ओवरऑल पैकेज पर एक नज़र डालते हैं।

कीमत

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट एमजी एस्टर अनुमानित कीमत (एक्स-शोरूम) 11 लाख रुपये से लेकर 19.30 लाख रुपये तक 9.79 लाख रुपये से लेकर 15.50 लाख रुपये तक

कीमत की बात करें तो, एमजी एस्टर किफायती श्रेणी में आती है, जिससे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करने के इच्छुक ग्राहकों के लिए इसे चुनना आसान हो जाता है, खासकर तब जब वे अपने बजट को ज्यादा बढ़ाए बिना इसे खरीदना चाहते हैं। दूसरी ओर, टाइगन की कीमत ज्यादा है, खासकर इसके टॉप वेरिएंट की, जिसके कारण कुल लागत के मामले में यह एस्टर से थोड़ी ऊपर है।

साइज

मॉडल 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट एमजी एस्टर अंतर लंबाई 4,221 मिलीमीटर 4,323 मिलीमीटर -102 मिलीमीटर चौड़ाई 1,760 मिलीमीटर 1,809 मिलीमीटर -49 मिलीमीटर ऊंचाई 1,612 मिलीमीटर 1,650 मिलीमीटर -38 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,651 मिलीमीटर 2,585 मिलीमीटर +66 मिलीमीटर

एमजी एस्टर साइज में बड़ी है, क्योंकि यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ज्यादा है। इससे सड़क पर यह थोड़ी बड़ी और दमदार दिखती है।

दूसरी ओर, टाइगन का व्हीलबेस लंबा है, जिससे आमतौर पर केबिन स्पेस बेहतर होता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों को थोड़ा ज्यादा लेगरूम मिले और बैठने का अनुभव ज्यादा कंफर्टेबल हो।

पावरट्रेन विकल्प

स्पेसिफिकेशन 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट एमजी एस्टर इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5 लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस 110 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 144 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी 5-स्पीड एमटी, सीवीटी

एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

टाइगन टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जो इसे परफॉर्मेंस के मामले में साफ बढ़त देता है। चाहे तेज़ एक्सलरेशन हो या बेहतर रिस्पॉन्सिवनेस, यह उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जो ड्राइविंग का आनंद लेना चाहते हैं।

दूसरी ओर, एस्टर में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह सेटअप रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए ज़्यादा उपयुक्त लगता है, खासकर उन परिस्थितियों में जहाँ स्मूद रिस्पॉन्स, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से ज़्यादा मायने रखता है।

हालांकि, टाइगन इस मामले में साफ रूप से बेहतर है, लेकिन क्या एस्टर फीचर्स के मामले में इसकी भरपाई कर सकता है? आइए अगले पार्ट में इसका पता लगाते हैं।

फीचर्स

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट एमजी एस्टर लाइटिंग सेटअप एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैंप एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैंप अलॉय व्हील्स 17 इंच के अलॉय व्हील्स 17 इंच के अलॉय व्हील्स ऑटोमैटिक हेडलाइट्स ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1 इंच की टचस्क्रीन 10.1 इंच की टचस्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅(वायरलेस) ✅(वायरलेस) डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ✅(10.25 इंच) ✅( 7 इंच) क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ (अडेप्टिव) पावर्ड फ्रंट रो सीट्स ✅(6-तरफ़ा) ✅(ड्राइवर के लिए केवल 6-तरफ़ा) सीट वेंटिलेशन ✅ ✅ सनरूफ़ पैनोरमिक पैनोरमिक साउंड सिस्टम 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 6-स्पीकर वाला अर्कामिस ऑडियो सिस्टम ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (सिंगल-जोन) ✅(सिंगल-जोन) वायरलेस फ़ोन चार्जिंग ✅ ✅ एंबिएंट लाइटिंग सेटअप ✅ ❌ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ रेना सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(पीछे) 360-डिग्री कैमरा ❌ ✅ एडीएएस ❌ ✅

2026 टाइगन और एमजी एस्टर दोनों में इस सेगमेंट की अधिकांश प्रमुख फीचर्स मौजूद हैं, जिनमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड सीटें और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं।

टाइगन में बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसी एक्सट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं।

हालांकि, एमजी एस्टर सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छी कार है। इसमें 360-डिग्री कैमरा, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और एडीएएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो ओवरऑल सेफ्टी को बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट एक मज़ेदार और आकर्षक ड्राइविंग अनुभव देने पर ज्यादा फोकस्ड है। इसका दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन और सभी जरूरी फीचर सेट इसे ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है।

दूसरी ओर, एमजी एस्टर टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एडवांस्ड है। अपने शानदार केबिन और एडीएएस जैसे एक्सट्रा टेक्नोलॉजी सेफ्टी के साथ, यह उन ग्राहकों के लिए बेहतर है जो टाइगन की तुलना में फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं।

कुछ एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स की कमी के बावजूद, इस तुलना में टाइगन बेहतर विकल्प साबित होती है, साथ ही इसके नए डिज़ाइन और इंटीरियर को फेसलिफ्ट के बाद ग्राहकों को और भी आकर्षित करना चाहिए।

अपने विकल्पों पर विचार करते समय, टाइगन के साथ-साथ आप इन अन्य कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भी विचार कर सकते हैं: