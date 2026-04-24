2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट Vs होंडा एलिवेट : काफी कुछ है अंतर!

प्रकाशित: अप्रैल 24, 2026 12:50 pm । स्तुति

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भले ही फोक्सवैगन टाइगन को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला हो, लेकिन यह अब भी ड्राइवर-फोकस्ड कार बनी हुई है जिसमें चार लोग आराम से बैठ सकते हैं। जबकि, होंडा एलिवेट एक बिल्कुल अलग ही राह पर चलती है, यह एक अच्छी फैमिली कार है जो परफॉरमेंस की बजाए स्पेस, कंफर्ट और प्रेक्टिकेलिटी को ज्यादा प्राथमिकता देती है।

यहां हमनें इन दोनों कारों के बीच कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कि कौनसी गाड़ी कागज पर ज्यादा बेहतर साबित होती है :-

फोक्सवैगन टाइगन Vs होंडा एलिवेट : साइज

मॉडल 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट होंडा एलिवेट अंतर लंबाई 4,221 मिलीमीटर 4312 मिलीमीटर (-91 मिलीमीटर) चौड़ाई 1,760 मिलीमीटर 1790 मिलीमीटर (-30 मिलीमीटर) ऊंचाई 1,612 मिलीमीटर 1650 मिलीमीटर (-38 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2,651 मिलीमीटर 2650 मिलीमीटर +1 मिलीमीटर बूट स्पेस 385-लीटर 458-लीटर (-73 लीटर )

फोक्सवैगन टाइगन सेगमेंट की सबसे छोटी कारों में से एक है और यह आंकड़े होंडा एलिवेट के मुकाबले में अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं।

फोक्सवैगन टाइगन के मुकाबले होंडा एलिवेट ज्यादा ऊंची, लंबी और चौड़ी कार है। इन दोनों कारों की लंबाई के बीच सबसे ज्यादा फर्क है।

लंबाई में अंतर के बावजूद फोक्सवैगन टाइगन के व्हीलबेस का साइज होंडा एलिवेट से 1 मिलीमीटर ज्यादा है।

होंडा एलिवेट एसयूवी कार में 458 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि टाइगन से 73 लीटर ज्यादा है।

हालांकि, यह आंकड़े सिर्फ कागज़ों पर हैं, लेकिन असल जिंदगी में होंडा एलिवेट आपको दूसरी रो में ज्यादा जगह देगी, और इसमें तीन लोग भी आसानी से बैठ पाएंगे।

कलर ऑप्शन

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट होंडा एलिवेट वाइल्ड चेरी रेड* गोल्डन ब्राउन मेटेलिक डीप ब्लैक रेडिएंट रेड मेटेलिक* स्टील ग्रे* (नया) ओब्सीडियन ब्लू पर्ल लावा ब्लू प्लेटिनम व्हाइट पर्ल* कैंडी व्हाइट* क्रिस्टल ब्लैक पर्ल एवाकैडो पर्ल* (नया) लुनार सिल्वर मेटेलिक* रिफ्लेक्स सिल्वर* मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक* कार्बन स्टील कार्बन स्टील मैट

*यह ऑप्शनल डुअल-टोन स्कीम में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध है

होंडा एलिवेट के मुकाबले फोक्सवैगन टाइगन कार ज्यादा मोनोटोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। टाइगन के जीटी प्लस वेरिएंट में ब्लैक एलिमेंट्स और रेड इंसर्ट दिए गए हैं जो इसे ज्यादा स्पोर्टी फील देते हैं, जबकि एलिवेट कार एडवेंचर एडिशन में भी आती है जिसमें ऑरेंज इंसर्ट और बॉडी डेकल्स दिए गए हैं जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं।

एलिवेट एसयूवी सिग्नेचर ब्लैक और ब्लैक एडिशन में भी उपलब्ध है, और जैसा की नाम से पता चलता है, इसमें आगे, पीछे और अलॉय व्हील्स के आसपास ब्लैक स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं। ऐसा ट्रीटमेंट टाइगन में देखने को नहीं मिलता है।

फोक्सवैगन टाइगन Vs होंडा एलिवेट : फीचर

फीचर 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट होंडा एलिवेट एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ ऑटो हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल्स ✅ ✅ एलईडी फ्रंट फॉगलैंप्स ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅(कनेक्टेड) ✅ अलॉय व्हील्स 17-इंच 17-इंच पावर्ड फ्रंट सीट ✅(6-वे) ❌ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ❌ इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ✅(10.25-इंच) 7-इंच एमआईडी के साथ एनालॉग स्पीडोमीटर वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम सबवूफर के साथ 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर एयर प्यूरीफायर ✅ ❌ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ ✅ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ कीलेस एंट्री ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक सिंगल-पेन फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 पार्किंग सेंसर ✅(फ्रंट और रियर) ✅रियर पार्किंग कैमरा रियर 360-डिग्री (ऑप्शनल) ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ❌ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स ✅(केवल 1.5-लीटर) ❌ रियर वाइपर और वॉशर के साथ डिफॉगर ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅केवल वॉर्निंग ✅(होंडा कनेक्ट ऐप के जरिए) एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ❌ ✅(लेवल-2)

फोक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट दोनों सेगमेंट की फीचर लोडेड कारें नहीं हैं, लेकिन इन दोनों का आसपास में कंपेरिजन करें तो टाइगन में कई अतिरिक्त फीचर मिलते हैं जैसे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ और बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले।

होंडा एलिवेट गाड़ी में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और ज्यादा स्पीकर (टाइगन के 6 स्पीकर के मुकाबले 8 स्पीकर) दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए फोक्सवैगन टाइगन गाड़ी में होंडा एलिवेट के मुकाबले ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं। वहीं, टाइगन की तुलना में एलिवेट में लेवल-2 ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) मिलता है।

कुल मिलाकर, यह दोनों एसयूवी कार फीचर के मामले में काफी हद तक एक जैसी हैं। इनमें फर्क केवल कंफर्ट और सेफ्टी फीचर के बीच है, जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है।

फोक्सवैगन टाइगन Vs होंडा एलिवेट: इंजन ऑप्शन

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट होंडा एलिवेट इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल सिलेंडर 3-सिलेंडर 4-सिलेंडर 4-सिलेंडर आउटपुट 115 पीएस / 178 एनएम 150 पीएस / 250 एनएम 121 पीएस / 145 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी* 7-स्पीड डीसीटी^ 6-स्पीड एमटी/7-स्टेप सीवीटी^^ माइलेज (सर्टिफाइड) 19.98 किमी/लीटर/ 19.54 किमी/लीटर 18.85 किमी/लीटर 15.31 किमी/लीटर/ 16.92 किमी/लीटर

*एटी= टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीसीटी= डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^^= कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

फोक्सवैगन टाइगन में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि होंडा एलिवेट में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है।

टाइगन के 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एलिवेट के 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के आंकड़े कागज पर भले ही एक-दूसरे के करीब हों, लेकिन असल दुनिया में इस्तेमाल करने पर टाइगन का टर्बो-पेट्रोल ज्यादा पावरफुल लगता है।

टाइगन का बड़ा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होंडा एलिवेट के मुकाबले ज्यादा बेहतर परफॉरमेंस देता है, और यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं।

इन दोनों गाड़ियों में अलग-अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। टाइगन में छोटे इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और बड़े इंजन के साथ डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया है, जबकि होंडा एलिवेट कार में कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। टाइगन का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स काफी रेस्पॉन्सिव और स्मूद लगता है, जबकि एलिवेट का सीवीटी गियरबॉक्स एकदम स्मूद है।

खरीदारों के लिए राय :

होंडा एलिवेट एक ऐसी कार है जिसे चलाने का मजा सबसे ज्यादा तब आता है जब इसे आराम से चलाया जाए। इसे खासकर सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ बहुत खराब तरह से चलना बिलकुल पसंद नहीं है, और अगर आपकी ज़्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर ही होती है तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। टाइगन के दोनों इंजन शहर और हाईवे पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। यदि आप हाइवे पर ज्यादा समय बिताते हैं या फिर अच्छी परफॉरमेंस चाहते हैं तो इसका बड़ा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन चुन सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

कार 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट होंडा एलिवेट कीमत (एक्स-शोरूम) 11 लाख रुपये से 19.3 लाख रुपये 11.60 लाख रुपये से 16.57 लाख रुपये

फोक्सवैगन टाइगन के एंट्री लेवल वेरिएंट की कीमत एलिवेट से 60,000 रुपये कम है। यह देखते हुए कि एलिवेट में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ज्यादा महंगा डीसीटी गियरबॉक्स नहीं दिया गया है और इसमें कई कंफर्ट की भी कमी है, इसका टॉप वेरिएंट टाइगन से लगभग 3 लाख रुपये सस्ता पड़ता है।

इन दोनों एसयूवी कार का मुकाबला किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, एमजी एस्टर और होंडा एलिवेट से है।

फोक्सवैगन टाइगन Vs होंडा एलिवेट : कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

फोक्सवैगन टाइगन और होंडा एलिवेट में से किसी एक को चुनना काफी आसान है क्योंकि यह दोनों गाड़ियां बिल्कुल अलग-अलग लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

होंडा एलिवेट एक सुरक्षित और समझदारी भरा विकल्प है जो फैंसी फीचर और पावरफुल इंजन ऑप्शन की बजाए प्रेक्टिकेलिटी, स्पेस और कंफर्ट पर ज्यादा फोकस करती है। अगर आप पीछे वाली सीट पर तीन लोगों को बिठाने को प्राथमिकता दते हैं और परफॉरमेंस की परवाह नहीं करते, बल्कि गाड़ी में स्मूदनेस और रिफाइनमेंट चाहते हैं तो होंडा एलिवेट आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। यह कंफर्ट के मामले में शायद सबसे बेहतरीन ना हो, लेकिन रोजाना गाड़ी चलाते समय इसमें आपको किसी भी जरूरी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।

जबकि, टाइगन परिवार की जरूरतों को काफी अच्छे से पूरा करती है और यह केवल चार वयस्क पैसेंजर के बैठने के लिहाज से स्पेशियस कार है। इसमें आपको पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो ड्राइव करने में काफी रोमांचक (खासकर बड़े इंजन के साथ) लगते हैं, लेकिन इस परफॉरमेंस के लिए आपको थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। हाईवे पर इसकी राइड बेहद कंफर्टेबल लगती है, लेकिन खराब सड़कों पर यह होंडा एलिवेट जितनी कंफर्टेबल महसूस नहीं होती। अगर आप कुछ फीचर्स के लिए स्पेस और कंफर्ट से थोड़ा समझौता करने को तैयार हैं, और ज्यादा कीमत चुकाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो फोक्सवैगन टाइगन आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगी।

आप यह ऑप्शन भी चुन सकते हैं :-

यहां देखें नई और पुरानी टाइगन फेसलिफ्ट के बीच कंपेरिजन।