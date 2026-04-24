2026 फोक्सवैगन टाइगन vs मारुति ग्रैंड विटारा: कौनसी एसयूवी कार को खरीदना है फायदे का सौदा? जानिए यहां

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प्रकाशित: अप्रैल 24, 2026 04:28 pm । सोनू

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फोक्सवैगन ने टाइगन को फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, इसके डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव और फीचर लिस्ट को अपडेट किया गया है। कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा से है, जिसमें ज्यादा माइलेज वाले इंजन के साथ प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस रखा गया है। क्या आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए या परफॉर्मेंस फोकस इंजन के साथ फोक्सवैगन टाइगन ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होती है? आइए जानते हैं आगे:

प्राइस

मॉडल 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा कीमत (एक्स-शोरूम) 11 लाख रुपये से 19.30 लाख रुपये 10.77 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये

टाइगन की शुरुआती कीमत ग्रैंड विटारा से करीब 23,000 रुपये ज्यादा है।

हालांकि, इसका टॉप मॉडल मारुति कार से 42,000 रुपये तक सस्ता है।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रैंड विटारा काफी समय से बिक्री के लिए उपलब्ध है और आप इस पर अच्छी-खासी छूट के लिए मोलभाव कर सकते हैं। जबकि टाइगन फेसलिफ्ट के मामले में ऐसा होने की संभावनाएं कम हैं।

आइए जानते हैं ज्यादा पैसा वसूल कार कौनसी है:

साइज

मॉडल 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा अंतर लंबाई 4,221 मिलीमीटर 4,345 मिलीमीटर -124 मिलीमीटर चौड़ाई 1,760 मिलीमीटर 1,795 मिलीमीटर -35 मिलीमीटर ऊंचाई 1,612 मिलीमीटर 1,645 मिलीमीटर -33 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,651 मिलीमीटर 2,600 मिलीमीटर +51 मिलीमीटर बूट स्पेस 385 लीटर 373 लीटर* +12 लीटर

*नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए

मारुति ग्रैंड विटारा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इसके केबिन में ज्यादा जगह मिलेगी और अच्छी रोड प्रजेंस देगी।

वहीं, टाइगन का व्हीलबेस लंबा है, जिससे पीछे वाली सीट पर अच्छा स्पेस मिल सकता है। साइज छोटा होने की वजह से इसे भीड़-भाड़ वाले शहर में चलाना आसान है।

टाइगन का बूट स्पेस 385 है जो ग्रैंड विटारा से थोड़ा ज्यादा है, ऐसे में आप इसमें ज्यादा सामान रखकर ले सकते हैं।

कलर ऑप्शन

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा कैंडी व्हाइट* आर्कटिक व्हाइट* स्टील ग्रे ग्रैंडर ग्रे रिफ्लेक्स सिल्वर* स्प्लेंडिड सिल्वर* वाइल्ड चेरी रेड* ओपूलेंट रेड* एवोकाडो पर्ल चेस्टनट ब्राउन डीप ब्लैक पर्ल मिडनाइट ब्लैक लावा ब्लू नेक्सा ब्लू कार्बन स्टील - कार्बन स्टील मैट -

*ब्लैक छत के साथ भी उपलब्ध

टाइगन में 9 रंगों की एक बड़ी रेंज मिलती है। इसमें एवोकाडो पर्ल (ग्रीन) और कार्बन स्टील मैट जैसे कुछ यूनीक कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं।

ग्रैंड विटारा में ज्यादा डार्क कलर हैं।

दोनों कार के चुनिंदा वेरिएंट में कुछ खास रंगों के साथ काली छत के साथ ड्यूल-टोन थीम का विकल्प भी मिलता है।

यहां 2026 फोक्सवैगन टाइगन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

इंजन

स्पेसिफिकेशन 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल + सीएनजी पावर 115 पीएस 150 पीएस 103 पीएस 116 पीएस 88 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 139 एनएम 141 एनएम 121.5 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीसीटी 5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

दोनों एसयूवी कार में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। टाइगन में टर्बो-पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, जो दमदार परफॉर्मेंस और मजेदार ड्राइविंग अनुभव देते हैं।

वहीं दूसरी ओर, ग्रैंड विटारा में वैरायटी और माइलेज पर फोकस है। इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, शहर में कार चलाने वालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, और कम रनिंग कॉस्ट वालों के लिए एक सीएनजी विकल्प दिया गया है।

टाइगन को पावर और टॉर्क के मामले में बढ़त हासिल है, वहीं ग्रैंड विटारा ज्यादा इंजन ऑप्शन और कम रनिंग कॉस्ट के चलते सबसे अलग है।

ऑफ-रोडिंग: ग्रैंड विटारा में पेट्रोल-एटी पावरट्रेन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप का विकल्प भी दिया गया है, जो इसकी ऑफ रोडिंग क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप अक्सर दूर-दराज के इलाकों या खराब सड़कों से गुजरते हैं तो यह आपके लिए एक उपयोगी विकल्प हो सकता है।

फीचर और सेफ्टी

फीचर 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट मारुति ग्रैंड विटारा एलईडी हेडलैंप्स और डीआरएल ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ व्हील 17-इंच अलॉय व्हील 17-इंच अलॉय व्हील ऑटोमैटिक हेडलाइटें ✅ ✅ चमकीला लोगो ✅(आगे और पीछे) ❌ इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.1-इंच टचस्क्रीन 9-इंच टचस्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले ✅(वायरलेस) ✅(वायरलेस) डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले ✅(10.25-इंच) ✅(7-इंच) क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ पावर्ड सीट ✅(6-तरह ड्राइवर और को-ड्राइवर) ✅(8-तरह ड्राइवर) सीट वेंटिलेशन ✅ ✅ सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक साउंड सिस्टम 6-स्पीकर 6-स्पीकर क्लेरियन ब्रांडेड ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ हेड्स-अप डिस्प्ले ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 6 6 सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ✅ पार्किंग सेंसर ✅(आगे और पीछे) ✅(पीछे) 360-डिग्री कैमरा ❌ ✅

दोनों एसयूवी कार में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ-साथ वायरलेस कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड सीटें, और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है।

टाइगन अपनी ज्यादा मॉडर्न अप्रोच की वजह से अलग नजर आती है। इसमें चमकीला लोगो दिया गया है जो इसमें यूनीक टच जोड़ता है।

वहीं दूसरी ओर, ग्रैंड विटारा भी किसी से पीछे नहीं है। इसमें एक हेड्स-अप डिस्प्ले, ब्रांडेड साउंड सिस्टम और एयर प्यूरीफायर दिया गया है, जबकि 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसे सुरक्षा और सुविधा के मामले में एक कदम आगे रखते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट में ड्राइवर के एक्सपीरियंस को बेहतर करने पर ध्यान दिया गया है। इसमें साफ-सुथरा केबिन लेआउट, मॉडर्न फीचर, और एक ऐसा सेटअप है जिससे ड्राइव करना ज्यादा एंगेजिंग लगता है। प्री-फेसलिफ्ट मॉडल के अनुभव को देखते हुए, यह उन लोगों के लिए सही होगी जो ड्राइविंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां आप 2026 फोक्सवैगन टाइगन और पुराने मॉडल का कंपेरिजन देख सकते हैं।

वहीं दूसरी ओर, मारुति ग्रैंड विटारा में प्रैक्टिकैलिटी और रोजाना इस्तेमाल में आसानी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यह बड़े साइज, अतिरिक्त फीचर, और कई इंजन ऑप्शन के कारण उन लोगों के लिए ज्यादा सही है] जो रोजाना इस्तेमाल में कंफर्ट, माइलेज और फ्लैक्सिबिलिटी को अहमियत देते हैं।

कुल मिलाकर, ग्रैंड विटारा ज्यादातर लोगों के लिए एक ज्यादा कंप्लिट पैकेज लगती है, खासकर अगर आप प्रैक्टिकैलिटी और कम रनिंग कॉस्ट को अहमियत हैं। हालांकि, अगर आप ड्राइविंग फोकस कार चाहते हैं तो नई टाइगन अभी भी एक शानदार विकल्प है।

टाइगन के अलावा यहां कुछ और विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

हुंडई क्रेटा: एक अच्छी ऑल-राउंडर कार है, जिसमें कंफर्ट, अच्छा केबिन, और अलग-अलग जरूरत के लिए कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

टोयोटा हाइराइडर: ग्रैंड विटारा वाला ही पैकेज मिलता है, लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग है और टोयोटा बैजिंग के साथ आती है।

टाटा सिएरा: अपने रेट्रो-कूल डिजाइन, बड़े केबिन, और मॉडर्न फीचर लिस्ट के साथ सबसे अलग है।

किआ सेल्टोस: बोल्ड डिजाइन, टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन, और पेट्रोल व डीजल इंजन के कई विकल्प मिलते हैं।

स्कोडा कुशाक: टाइगन वाले ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसका डिजाइन अलग है, कुछ ज्यादा फीचर मिलते हैं और कीमत थोड़ी कम है।

मारुति विक्टोरिस: इसमें शानदार स्टाइल, सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस और ग्रैंड विटारा से ज्यादा प्रीमियम केबिन मिलता है।

होंडा एलिवेट: इसमें बड़ा केबिन और स्मूद पेट्रोल इंजन है जिससे इसे चलाना और मेंटेन करना आसान है।

रेनो डस्टर: इसे दमदार लुक दिया गया है और अलग-अलग ड्राइविंग कंडिशन में चलाने में सक्षम है।

एमजी एस्टर: प्रीमियम केबिन अनुभव, मॉडर्न स्टाइल और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव पर फोकस किया गया है।