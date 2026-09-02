सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    Maruti Swift का ब्लूश ब्लैक कलर हुआ बंद

    अब मारुति सुजुकी स्विफ्ट 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 02, 2026 10:58 ist
    info icon
    published onSep 02, 2026 10:58 IST
    last updated onSep 02, 2026 10:58 IST
    29 Views
    • Write a कमेंट

    Maruti Swift Bluish Black Discontinue

    Maruti Suzuki ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Swift के कलर ऑप्शन को अपडेट करते हुए ब्लूश ब्लैक शेड को बंद कर दिया है। Swift अपने स्पोर्टी लुक, शानदार माइलेज और आकर्षक फीचर्स के कारण भारतीय ग्राहकों, खासकर पहली बार कार खरीदने वालों के बीच एक बेहद पसंदीदा कार रही है।

    Maruti Swift ब्लूश ब्लैक बंद!

    Maruti Swift हमेशा से अपने स्टाइलिश डिज़ाइन और कलर ऑप्शन के लिए जानी जाती है। हाल ही में, कंपनी ने अपने लाइनअप से ब्लूश ब्लैक कलर को हटाया है। यह कलर कार को एक स्टील्थ और प्रीमियम लुक देता था। हालांकि, इसके बंद होने के बाद भी Swift के पास चुनने के लिए 6 आकर्षक रंगों का विकल्प है।

    अब यह हैचबैक मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्वर, सिजलिंग रेड, लस्टर ब्लू, नॉवेल ऑरेंज और पर्ल आर्कटिक व्हाइट जैसे मोनो-टोन कलर में उपलब्ध है। इसके अलावा, कुछ वेरिएंट्स में डुअल-टोन का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें कार की रूफ को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। यह डुअल-टोन ट्रीटमेंट Swift के स्पोर्टी कैरेक्टर को और भी निखारता है और इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है।

    Maruti Swift Bluish Black Front
    Maruti Swift Bluish Black Rear

    फीचर्स और सेफ्टी

    Swift सिर्फ लुक में ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी दमदार है। इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसके अलावा, कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट, वायरलेस फोन चार्जर और Type-C USB चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं।

    Maruti Swift

    सेफ्टी के मामले में भी Maruti ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। Swift में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड कंट्रोल (HHC), और हिल-स्टार्ट असिस्ट (HSA) जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए गए हैं।

    पावरट्रेन ऑप्शन

    Maruti Swift को एक भरोसेमंद और फ्यूल-एफिशिएंट 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल (MT) और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ आता है। जो लोग और भी ज्यादा माइलेज चाहते हैं, उनके लिए 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG का विकल्प भी उपलब्ध है, जो केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है।

    यहां इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    82 पीएस

    69.7 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    102 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    Maruti Swift

    कीमत और मुकाबला

    Maruti Suzuki Swift की कीमत 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 8.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला Hyundai Grand i10 Nios, Tata Altroz और Maruti Baleno से है।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    Maruti Suzuki Swift पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    Maruti Swift का ब्लूश ब्लैक कलर हुआ बंद
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है