Maruti Swift का ब्लूश ब्लैक कलर हुआ बंद

Published On सितंबर 02, 2026 10:58 ist

last updated on Sep 02, 2026 10:58 IST

published on Sep 02, 2026 10:58 IST

Maruti Suzuki ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Swift के कलर ऑप्शन को अपडेट करते हुए ब्लूश ब्लैक शेड को बंद कर दिया है। Swift अपने स्पोर्टी लुक, शानदार माइलेज और आकर्षक फीचर्स के कारण भारतीय ग्राहकों, खासकर पहली बार कार खरीदने वालों के बीच एक बेहद पसंदीदा कार रही है।

Maruti Swift ब्लूश ब्लैक बंद!

Maruti Swift हमेशा से अपने स्टाइलिश डिज़ाइन और कलर ऑप्शन के लिए जानी जाती है। हाल ही में, कंपनी ने अपने लाइनअप से ब्लूश ब्लैक कलर को हटाया है। यह कलर कार को एक स्टील्थ और प्रीमियम लुक देता था। हालांकि, इसके बंद होने के बाद भी Swift के पास चुनने के लिए 6 आकर्षक रंगों का विकल्प है।

अब यह हैचबैक मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्वर, सिजलिंग रेड, लस्टर ब्लू, नॉवेल ऑरेंज और पर्ल आर्कटिक व्हाइट जैसे मोनो-टोन कलर में उपलब्ध है। इसके अलावा, कुछ वेरिएंट्स में डुअल-टोन का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें कार की रूफ को ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। यह डुअल-टोन ट्रीटमेंट Swift के स्पोर्टी कैरेक्टर को और भी निखारता है और इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है।

फीचर्स और सेफ्टी

Swift सिर्फ लुक में ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी दमदार है। इसमें 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। इसके अलावा, कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टमेंट, वायरलेस फोन चार्जर और Type-C USB चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं।

सेफ्टी के मामले में भी Maruti ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। Swift में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड कंट्रोल (HHC), और हिल-स्टार्ट असिस्ट (HSA) जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए गए हैं।

पावरट्रेन ऑप्शन

Maruti Swift को एक भरोसेमंद और फ्यूल-एफिशिएंट 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल (MT) और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ आता है। जो लोग और भी ज्यादा माइलेज चाहते हैं, उनके लिए 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ CNG का विकल्प भी उपलब्ध है, जो केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है।

यहां इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 82 पीएस 69.7 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

कीमत और मुकाबला

Maruti Suzuki Swift की कीमत 5.79 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 8.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला Hyundai Grand i10 Nios, Tata Altroz और Maruti Baleno से है।