2026 MG Hector Tomahawk EV Essence: इलेक्ट्रिक कार के टॉप मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

MG Hector Tomahawk EV को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Vehicle-to-home (V2H) फीचर है, यह इस टेक्नोलॉजी वाली पहली SUV है। टेक्नोलॉजी और फीचर्स से भरपूर यह इलेक्ट्रिक SUV भारतीय बाजार में अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ग्राहकों को इसके लोअर Excite और Exclusive वेरिएंट्स के बजाय टॉप Essence वेरिएंट के लिए अतिरिक्त कीमत चुकानी चाहिए? आइए टॉप वेरिएंट के हर पहलू पर विस्तार से नजर डालते हैं।

कीमत

एसेंस ट्रिम की कीमतें इस प्रकार हैं:

वेरिएंट एसेंस एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी 19.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

डिजाइन

Hector Tomahawk EV Essence का फ्रंट लुक काफी बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें इंटीग्रेटेड H-शेप वाले LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) के साथ शार्प LED हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देते हैं। पारंपरिक ग्रिल की जगह, इसमें एक ब्लैक्ड-आउट फॉक्स ग्रिल है, जो EV होने का संकेत देती है। फ्रंट बंपर को काफी स्कल्प्टेड डिजाइन दिया गया है और इसके लोअर एयर इनटेक पर डॉटेड क्रोम पैटर्न मिलता है, जो इसके प्रीमियम लुक को और बढ़ाता है। कुल मिलाकर, फ्रंट से यह SUV काफी दमदार और आधुनिक दिखती है।

साइड प्रोफाइल से देखने पर, Hector Tomahawk EV Essence में एक आकर्षक क्रॉसओवर SUV का स्टांस नजर आता है। इसकी ब्लैक रूफलाइन इसे एक फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देती है, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स, व्हील-आर्च पर दी गई क्लैडिंग और स्टाइलिश 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसके साइड लुक को और भी आकर्षक बनाते हैं। रियर क्वार्टर पैनल पर दिए गए सिल्वर इंसर्ट्स एक प्रीमियम टच जोड़ते हैं। इसका डिजाइन एयरोडायनामिक एफिशिएंसी और स्टाइल के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है।

पीछे से Essence वेरिएंट का डिजाइन काफी हद तक Exclusive वेरिएंट जैसा ही है। इसमें स्लीक LED टेललैंप्स हैं जो विंडो लाइन के ठीक नीचे दिए गए हैं, जिससे इसका लुक काफी चौड़ा लगता है। रियर ग्लास में वाइपर और वॉशर भी शामिल है, जो प्रैक्टिकैलिटी के लिहाज से एक अच्छा फीचर है। टेलगेट के सेंटर में MG का बैज दिखाई देता है। बंपर के निचले हिस्से में LED रियर फॉग लैंप्स का एक सेट भी है।

नंबर प्लेट के दोनों ओर मॉडल का नाम और ड्राइवट्रेन की बैजिंग दी गई है, जो इसकी पहचान को पूरा करती है।

इंटीरियर

इस वेरिएंट का इंटीरियर मिनिमलिस्टिक और प्रीमियम फील देता है। इसमें टैन-ब्राउन केबिन थीम का इस्तेमाल किया गया है, सीट्स, डैशबोर्ड, डोर पैड्स और स्टीयरिंग व्हील पर लेदरेट फिनिश है। इंटीरियर इस प्राइस सेगमेंट में मौजूद दूसरी कारों से काफी अलग और फ्रेश महसूस होता है। Hector Tomahawk EV में एक सिंगल बड़ी 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट यूनिट है, जो डैशबोर्ड के सेंटर में लगी है और केबिन को एक साफ-सुथरा लुक देती है। इसका पैनोरमिक सनरूफ पीछे तक फैला हुआ है, जिससे केबिन के अंदर स्पेस और भी ज्यादा महसूस होता है। यह फीचर लंबी यात्राओं के दौरान पैसेंजर्स के लिए काफी आरामदायक साबित होता है।

फीचर्स और सेफ्टी

Essence वेरिएंट में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ एक बड़ा 15.6-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इसी टचस्क्रीन यूनिट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के कंट्रोल्स भी इंटीग्रेटेड हैं। इसके अलावा, इसमें वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट्स भी दी गई हैं। इसमें Exclusive वेरिएंट के मुकाबले ड्राइवर सीट के लिए एक मेमोरी फंक्शन भी है। इसमें कई यूनिक इंटीरियर मोड्स भी हैं, जैसे कैंप मोड, वैलेट मोड, नैप मोड और यहां तक कि पेट मोड भी, जो पालतू जानवरों के हिसाब से AC का तापमान एडजस्ट करता है।

सेफ्टी के लिए इसमें Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग, मल्टीपल व्यूज वाला 360-डिग्री कैमरा, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल है। इसके अलावा, इसमें Vehicle-to-load (V2L) और Vehicle-to-home (V2H) टेक्नोलॉजी भी है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं।

ड्राइवट्रेन

Hector Tomahawk EV को सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए पर्याप्त रेंज प्रदान करता है।

बैटरी पैक 69.2 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 204 पीएस टॉर्क 310 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 517 किलोमीटर

इसका 69.2 kWh का बैटरी पैक 517 किलोमीटर की ARAI-सर्टिफाइड रेंज देता है। हालांकि, अगर कंपनी इसमें और बैटरी पैक ऑप्शन देती, तो यह संभावित EV खरीदारों के एक बड़े वर्ग को आकर्षित कर सकती थी।

मुकाबला

MG Hector Tomahawk EV का मुकाबला मुख्य रूप से Mahindra XEV 9S और आने वाली Tata Safari EV से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

हेक्टर टॉमहॉक EV के एसेंस वेरिएंट में बहुत सारे फीचर्स और सेफ्टी इक्विपमेंट हैं, साथ ही कुछ और प्रीमियम टच फीचर्स भी हैं जैसे कि वेलकम रिट्रैक्ट के साथ ड्राइवर सीट मेमोरी फंक्शन, रियर विंडो सनशेड और सेगमेंट फर्स्ट व्हीकल-टू-होम (V2H), व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) और व्हीकल-टू-लोड (V2L) फंक्शनैलिटी, जो इसी वेरिएंट के लिए रिजर्व हैं।

वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो, लोअर वेरिएंट में भी टॉप-एंड ट्रिम जैसे ज्यादातर फीचर्स मिलते हैं, अगर ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपकी रोजाना की जरूरतों के लिए सही हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे देकर एसेंस वेरिएंट लें।